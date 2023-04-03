过敏性结膜炎是过敏反应造成的结膜发炎。

过敏反应（例如由空气传播过敏原引发的）可导致结膜发炎。

常见眼红、瘙痒、肿胀、流泪和丝状分泌物。

多种滴眼液都能帮助减轻症状和炎症。

结膜（衬于眼睑并覆盖眼白的膜）含有大量来自免疫系统的细胞（称为肥大细胞），这些细胞在受到刺激（如花粉、霉菌孢子或尘螨）时能释放化学物质（称为介质）。这些介质可导致眼部组织的炎症，病程可长可短。约20%的患者会出现不同程度的过敏性结膜炎。（另见结膜和巩膜疾病概述。）

眼球内部结构

季节性过敏性结膜炎（枯草热结膜炎）和全年或常年过敏性结膜炎（特应性结膜炎，过敏性角膜结膜炎）是眼部过敏反应的最常见类型。季节性过敏性结膜炎常由草丛或树木的花粉所致，多见于春季和早夏季节，临床表现往往比较典型。杂草的花粉常导致夏季及早秋季节的过敏性结膜炎。常年过敏性结膜炎一年四季都会发生，最常由尘螨或动物皮屑所致。

春季角膜结膜炎是过敏性结膜炎中较为严重的一种类型，致敏原因（过敏原）目前尚不明确。多见于男性儿童，尤其是5～20岁之间伴有湿疹、哮喘或季节性过敏的小孩。春季结膜炎的典型表现是每逢春季复发，秋冬季消退。许多患儿的症状在成年后自然缓解。

由病毒或细菌而不是过敏反应引起的结膜炎症称为传染性结膜炎。

过敏性结膜炎的症状 所有类型的过敏性结膜炎患者均会出现双眼强烈瘙痒和烧灼。尽管双眼受影响症状通常相同，但罕见情况下也有一只眼比另一只眼更为严重。结膜发红，有时肿胀，使眼球表面呈现浮肿状态。眼睑可能会剧烈瘙痒。揉擦导致眼睑皮肤发红、肿胀和多褶皱。 过敏性结膜炎 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 若患上季节性过敏性结膜炎和常年过敏性结膜炎，常会出现大量稀薄的水状分泌物。有时分泌物十分粘稠。视力几乎不受影响。许多人会鼻子发痒和流鼻涕。 若患上春季角膜结膜炎，眼睛分泌物粘稠，可拉丝，像粘液一样。与其他类型的过敏性结膜炎不同，春季角膜结膜炎常累及角膜（虹膜和瞳孔前方的透明层），在有些患者中会出现小的开放性疼痛溃疡（角膜溃疡）。这些溃疡导致遇强光时眼睛深部疼痛（畏光），有时会导致永久性视力下降。

过敏性结膜炎的诊断 医生对眼睛症状和外观进行评估 根据过敏性结膜炎的典型表现，可作出诊断。很少需要做检测，检测一般也没有用。