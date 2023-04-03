过敏性结膜炎是过敏反应造成的结膜发炎。
过敏反应（例如由空气传播过敏原引发的）可导致结膜发炎。
常见眼红、瘙痒、肿胀、流泪和丝状分泌物。
多种滴眼液都能帮助减轻症状和炎症。
结膜（衬于眼睑并覆盖眼白的膜）含有大量来自免疫系统的细胞（称为肥大细胞），这些细胞在受到刺激（如花粉、霉菌孢子或尘螨）时能释放化学物质（称为介质）。这些介质可导致眼部组织的炎症，病程可长可短。约20%的患者会出现不同程度的过敏性结膜炎。（另见结膜和巩膜疾病概述。）
眼球内部结构
季节性过敏性结膜炎（枯草热结膜炎）和全年或常年过敏性结膜炎（特应性结膜炎，过敏性角膜结膜炎）是眼部过敏反应的最常见类型。季节性过敏性结膜炎常由草丛或树木的花粉所致，多见于春季和早夏季节，临床表现往往比较典型。杂草的花粉常导致夏季及早秋季节的过敏性结膜炎。常年过敏性结膜炎一年四季都会发生，最常由尘螨或动物皮屑所致。
春季角膜结膜炎是过敏性结膜炎中较为严重的一种类型，致敏原因（过敏原）目前尚不明确。多见于男性儿童，尤其是5～20岁之间伴有湿疹、哮喘或季节性过敏的小孩。春季结膜炎的典型表现是每逢春季复发，秋冬季消退。许多患儿的症状在成年后自然缓解。
由病毒或细菌而不是过敏反应引起的结膜炎症称为传染性结膜炎。
过敏性结膜炎的症状
所有类型的过敏性结膜炎患者均会出现双眼强烈瘙痒和烧灼。尽管双眼受影响症状通常相同，但罕见情况下也有一只眼比另一只眼更为严重。结膜发红，有时肿胀，使眼球表面呈现浮肿状态。眼睑可能会剧烈瘙痒。揉擦导致眼睑皮肤发红、肿胀和多褶皱。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
若患上季节性过敏性结膜炎和常年过敏性结膜炎，常会出现大量稀薄的水状分泌物。有时分泌物十分粘稠。视力几乎不受影响。许多人会鼻子发痒和流鼻涕。
若患上春季角膜结膜炎，眼睛分泌物粘稠，可拉丝，像粘液一样。与其他类型的过敏性结膜炎不同，春季角膜结膜炎常累及角膜（虹膜和瞳孔前方的透明层），在有些患者中会出现小的开放性疼痛溃疡（角膜溃疡）。这些溃疡导致遇强光时眼睛深部疼痛（畏光），有时会导致永久性视力下降。
过敏性结膜炎的诊断
医生对眼睛症状和外观进行评估
根据过敏性结膜炎的典型表现，可作出诊断。很少需要做检测，检测一般也没有用。
过敏性结膜炎的治疗
滴眼液和眼泪补充剂
过敏性结膜炎治疗包括抗过敏滴眼液。使用冰凉的眼泪补充剂和冷敷以及避免已知的过敏原可以帮助减轻症状。
对于轻型患者，含有抗组胺剂的眼药水（酮替芬）已经足够。此药物无需处方即可买到。如果酮替芬效果不足，抗组胺处方滴眼液（如奥洛他定或西替利嗪）或肥大细胞稳定剂（如奈多罗米）可能有效。慢性症状的另一个选择是外用环孢霉素。
非甾体类抗炎药（如酮咯酸）有助于缓解症状。皮质类固醇滴眼液有更强的抗炎作用。但是，在无眼科医生（专门评估和[使用手术和非手术方式]治疗眼病的医生）密切监测情况下，这些滴眼液只能使用数周，因为它们可能导致眼压增高（青光眼）、白内障和眼睛感染风险增高。
口服抗组胺药，如非索非那定、西替利嗪或羟嗪，也可能很有帮助，尤其在身体其他部位（如耳、鼻、喉）也受过敏影响时。