隐球菌病是由真菌新型隐球菌或格特隐球菌导致的一种感染。

可无症状或依感染部位出现头痛及神智改变、咳嗽和胸痛，或皮疹等。

诊断依赖组织或液体标本检查和培养。

治疗方法为口服抗真菌药，若感染严重则静脉给药。

（也请参见真菌感染概述。）

新型隐球菌主要出现在被鸟粪便污染的土壤中，尤其是鸽子粪便。格特隐球菌通常存在于某些树种中。这些真菌遍布世界各地。不同于新型隐球菌， 格特隐球菌与鸟类无关。

格特隐球菌曾在加拿大不列颠哥伦比亚省、美国太平洋西北部、巴布亚新几内亚、澳大利亚北部和欧洲地中海地区爆发。

在艾滋病流行之前，隐球菌感染相对罕见。隐球菌病是艾滋病患者的主要机会性感染之一。

真菌往往会感染免疫系统功能减弱的人，包括：

然而，由格特隐球菌引起的隐球菌病也可发生于免疫系统功能正常的人中。它也更有可能发生在患有其他肺部疾病、50 岁或以上或吸烟的人中。

感染通常由吸入真菌孢子所致。因此，隐球菌病通常影响肺部。最常见的是扩散到脑部和覆盖脑部和脊髓的组织（脑膜），导致脑膜炎。

隐球菌病也可能蔓延到皮肤和其它组织，如骨骼、关节、肝脏、脾脏、肾脏和前列腺。

隐球菌病的症状 隐球菌病常引起轻微和模糊的症状。其它症状取决于感染的部位： 肺部感染： 可无任何症状，有时可有咳嗽或胸痛，严重肺部感染的病人会引起呼吸困难。

脑膜炎： 头痛、视力模糊、抑郁、焦虑不安和困惑

皮肤感染： 夹杂包块（有时其内充满脓液）的皮疹或开放性溃疡。 扩散至皮肤的隐球菌病 隐藏详情 隐球菌病可扩散至皮肤，引起肿块性皮疹（有时充满脓液）或开放性溃疡。 图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。 肺部感染很少是危险的。脑膜炎是威胁生命的。

隐球菌病的诊断 组织或液体样本培养和检查 要诊断隐球菌病，医师采集组织和体液样本进行培养和检查，如脑脊液、痰液、尿液和血液。医生行脊椎穿刺（腰穿）获取一份脑脊液（围绕在脑和脊髓周围的液体）样本。 可在血液和脑脊液中进行隐球菌释放的特异性物质检测。

隐球菌病的治疗 抗真菌药物 抗真菌药物通常用于治疗隐球菌病。

拥有健康免疫系统的人 如果感染仅影响肺部的一小部分，并且不引起任何症状，通常不需要治疗。但是，一些医生更喜欢始终治疗隐球菌病。氟康唑口服可缩短病程，降低感染扩散的风险。 如果肺部感染引起症状，氟康唑口服 6 至 12 个月。 对于有脑膜炎的患者，治疗方法是静脉注射两性霉素 B，联合口服氟康唑持续数月。 对于无脑膜炎的患者，通常使用氟康唑治疗 6 至 12 个月。 对于有皮肤、骨骼或其它部位感染的患者，通常口服氟康唑。如果感染严重，患者可接受静脉给予两性霉素 B 加口服氟胞嘧啶和氟康唑。