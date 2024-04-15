基孔肯雅疫苗已获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准，用于在 18 岁或以上因出国旅行或在美国实验室工作而暴露于基孔肯雅病毒的风险增加的人群中预防基孔肯雅病。基孔肯雅疫苗是一种减毒活疫苗。

基孔肯雅病是由伊蚊传播的。基孔肯雅疫苗不能预防登革热和寨卡病毒，这些病毒由同一种伊蚊蚊子传播。

（也请参见免疫接种概述。）

基孔肯雅疫苗的接种 基孔肯雅疫苗推荐用于 18 岁或以上前往基孔肯雅病爆发的国家或地区旅行的成人。此外，对于前往未发生疫情、但有证据表明过去 5 年内存在基孔肯雅病毒人际传播的国家或地区旅行的以下人，可考虑接种基孔肯雅疫苗： 65 岁以上的人，特别是那些有基础疾病的人，可能至少有中度接触蚊子（中度接触可能包括在室内或室外环境中可能至少累积接触蚊子 2 周），或

在这样的区域累计停留 6 个月或更长时间的人 基孔肯雅疫苗也推荐用于可能暴露于基孔肯雅病毒的实验室工作人员。 尚不清楚该疫苗病毒是否可以从孕妇传给新生儿，或者疫苗病毒是否会导致新生儿的任何问题。在给孕妇接种该疫苗之前，医生会考虑孕妇接触基孔肯雅病毒的风险、胎儿的胎龄（怀孕周数）以及孕妇感染基孔肯雅病毒引起的疾病对胎儿的风险。

基孔肯雅疫苗的副作用 临床研究报告的常见副作用包括 注射部位反应和压痛

头痛

疲劳

肌痛

关节疼痛

发热

恶心