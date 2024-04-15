带状疱疹和水痘由同一种水痘-带状疱疹引起。水痘-带状疱疹病毒是疱疹病毒家族的一员，带状疱疹有时被称为带状疹子。水痘消除后，带状疱疹病毒潜伏于体内。带状疱疹为一种疼痛的皮疹，常仅出现在身体的一个部位。皮疹在数周后消退，但疱疹后神经痛可导致重度慢性疼痛，并可持续数月或数年。带状疱疹还可能由于神经系统功能障碍而导致其他问题（如视力、听力或平衡问题）。

带状疱疹疫苗接种是预防带状疱疹和带状疱疹后神经痛（带状疱疹最常见的并发症）的唯一方法。

带状疱疹疫苗仅含有非感染性病毒成分（称为重组疫苗）。该疫苗中没有活病毒。旧的带状疱疹疫苗含有活的但毒力减弱的病毒（称为减毒活疫苗）。在美国，不再使用该疫苗。新型疫苗优于旧的疫苗，因为它提供更好和更持久的保护。

更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的带状疱疹疫苗和重组带状疱疹疫苗信息声明。

有关水痘疫苗的信息，请参阅水痘疫苗。（也请参见免疫接种概述。）

带状疱疹疫苗的接种 带状疱疹疫苗需以肌肉注射方式接种 2 剂。两剂间隔 2 至 6 个月。 对于年龄在 50 岁及以上的人群，无论其是否曾患有带状疱疹或曾接种过旧的减毒活疫苗，都建议接种重组疫苗。该疫苗也推荐用于 19 岁及以上因疾病或疾病治疗而出现或将出现免疫系统受损的患者。 某些病症可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。