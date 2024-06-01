百日咳是由革兰氏阴性菌百日咳博德特氏菌引起的一种高度传染性疾病，可导致阵发性咳嗽，咳嗽终末时通常出现深长的高调吸气声（哮声）。

百日咳常见于儿童和青少年。

前驱期症状之后往往出现严重的咳嗽发作然后逐步恢复正常。

诊断依靠特殊的高调哮声声和鼻腔、咽喉部的黏液检查。

病情极重的患儿通常收住入院并给予抗生素来治愈感染。

大多数患病儿童恢复缓慢但可以痊愈。

接种疫苗能够预防感染。

（另见细菌概述。）

百日咳曾在美国流行，而如今虽未绝迹但已得到很好控制。在 2022 年，有 2,388 例百日咳病例和 3 例死亡。在未接受免疫的人群中，每个3~5年就会发生一次大流行。

百日咳仍然是世界上疫苗接种覆盖率低的地区的主要问题。

百日咳正变得越来越常见，虽然它可通过疫苗预防。这种增加可能归因于

曾经接种疫苗的人免疫力消退

有些家长拒绝给孩子接种疫苗（参见儿童期疫苗接种注意事项）

在疫苗广泛使用之前，百日咳是一种幼儿中的疾病。现在，任何年龄的人都可发生百日咳。超过一半的病例发生在 20 岁以上的人群中。但是，百日咳在 2 岁以下儿童中最严重，而且几乎所有的死亡病例都发生在 1 岁以下的婴幼儿中。大部分死亡病例是由肺炎和脑部并发症导致。百日咳在老年人中也很严重。

该病不是终身免疫，但二次感染后，症状往往很轻，有时无法确认为百日咳。实际上，有些患有“轻度肺炎”的成年患者都患有百日咳。

感染者通过咳嗽产生的水分水滴在空气中，传播百日咳杆菌。凡在附近的人均可通过吸入飞沫被感染。一般在感染后3周，患者的传染性消失。

百日咳的症状 这种疾病在暴露后约 7 至 10 天开始发病。如果不发生并发症，百日咳持续大约 6 到 10 周，需经过 3 个阶段： 轻度感冒样症状

重度痉挛性咳嗽发作

逐渐恢复 感冒样症状包括喷嚏、流涕、食欲下降、精神萎靡、夜间干咳以及全身不适等。患者可有声音嘶哑，但很少发热。 痉挛性咳嗽发作出现于10至14天后。通常先是 5 余声快速连续剧烈的咳嗽，然后紧跟一声哮声（深长、高调的吸气吼声）。只有大约一半的百日咳患者出现典型哮声。接种疫苗的儿童不太可能出现哮声。痉咳之后，呼吸可短暂恢复正常，随后又发生一次痉咳。 咳嗽常咳出大量浓稠粘液（一般会被婴儿和儿童吞下或形成一个大泡从鼻子冒出）。 在年幼儿，咳嗽后可出现呕吐。而在小婴儿，甚至可能出现呼吸暂停，皮肤发绀。 大约有1/4的患儿并发肺炎，造成呼吸困难。耳朵感染（中耳炎）也频繁出现。少数情况下，百日咳会累及婴儿脑部。脑部的出血、水肿和／或感染可引起惊厥、意识模糊、脑损伤以及智力残障。惊厥在婴儿中常见，但在较为大龄的儿童中少见。 约4周后，咳嗽发作逐渐缓解，但咳嗽症状可维持数周甚至数月，儿童可能继续有咳嗽发作。 虽然恢复很慢，大部分患儿可痊愈。但少数 1 岁以下儿童感染会致命。

百日咳的诊断 取粘液样本培养

有时需要对粘液样本进行其他检测 医生根据典型的哮咳或其他症状（例如咳嗽后呕吐）疑诊为百日咳。从鼻腔后方或咽部取粘液样本进行培养，可确诊。百日咳患者病程前 2 期的培养结果通常为阳性，但患病几周后，培养结果常变为阴性。培养得到结果可能需要长达7天。 对鼻或喉样本进行的聚合酶链反应(PCR)检测是最有帮助的检测。它可增加此菌DNA的含量，从而可以更快地检测该菌和更容易地对其进行鉴定。

百日咳的治疗 病重的婴儿需住院和隔离

抗生素 病重的婴儿常需要住院治疗，因为他们可能会出现严重的呼吸困难，导致需要通过气管插管进行机械通气。有些可能需要吸痰。还有的婴儿需要吸氧和静脉补液。病重的婴儿通常需要被隔离（以防其他人接触到他们排到空气中的飞沫——称作呼吸道隔离），直至抗生素已使用5天。由于任何打扰都可能会激发痉挛性咳嗽发作，所以这些婴儿的病室应调暗光线，保持安静，尽量少打扰。 症状轻的大龄儿童可回家服用抗生素治疗。在家治疗的儿童应从出现症状开始至少隔离4周，直至症状消退为止。 不应使用咳嗽药物。它们不会带来任何重要的益处，并可能导致令人烦恼的副作用。 口服抗生素，如红霉素和阿奇霉素，在疾病的第一阶段使用最有帮助。然而，百日咳通常一开始出现类似于其他病毒感染的症状，因此通常直到后期才做出诊断。 如百日咳并发有其他感染，如肺炎和耳部感染，亦需要抗生素治疗。

百日咳的预防 疫苗接种 所有婴儿、儿童、青少年和成人，包括孕妇，都应接种百日咳疫苗。 请参见适用于 7 岁以下儿童的白喉-破伤风-百日咳疫苗，以及适用于 7 岁以上人群的破伤风-白喉疫苗。 疫苗的免疫作用在最后一剂疫苗接种后 5～10 年会下降，因此建议在 11～12 岁时接种加强剂量的 Tdap（破伤风-白喉-百日咳疫苗）（参见白喉-破伤风-百日咳疫苗）。 接触百日咳后 在某些群体暴露于百日咳患者后向他们给予抗生素——无论是否曾接种疫苗。这些抗生素（称为暴露后抗生素）用于百日咳患者首次出现咳嗽后 21 天内的家人接触者（居住在同一家房中的人）。 还应向某些 21 天内暴露于百日咳患者的其他严重感染高危群体给予暴露后抗生素： 12月龄以下婴儿

处于孕晚期的孕妇

所有有可能因百日咳恶化的健康问题（如中重度哮喘、慢性肺病或削弱免疫系统的疾病）的人

密切接触感染后的12月龄以下婴儿、妊娠女性或患有可能导致严重疾病或并发症的疾病的患者

所有在其工作场所中接触 12 月龄以下婴儿或处于孕晚期孕妇的人群（如儿童护理中心、产科病房和新生儿重症监护病房中的人群） 可预防性给予红霉素（或有时给予克拉霉素或阿奇霉素）。对于 1 月龄以下婴儿，首选阿奇霉素。