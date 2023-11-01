棘球蚴病（犬绦虫感染）

棘球蚴病由犬绦虫细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫引起。在人类中，绦虫可能会导致肝脏或其它器官形成充满液体的囊肿或肿块。

人类通常不小心摄入被狗粪便中排出的 棘球绦虫 卵污染的土壤、水或食物而被感染。

囊肿在肝脏、肺或其它器官内形成，引起各种症状，包括疼痛。

医生进行影像学检查（例如超声检查或计算机断层扫描）以查看是否有囊肿，血液化验以检查绦虫抗体，并分析囊肿中的液体以确诊。

治疗通常包括切除或引流囊肿、注射盐溶液杀死寄生虫并取出，然后给予药物阿苯达唑。

（也请参见寄生虫感染概述以及绦虫感染。）

称为细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫的绦虫成虫种属寄居在狗或其它犬科动物（如狐狸或丛林狼）的肠道内。这些绦虫有时会感染人，导致肝脏或其它器官的囊肿。

细粒棘球绦虫在地中海、中东、澳大利亚、新西兰、南非和南美洲的养羊地区常见。在北美某些地区也少有发生。

多房棘球绦虫主要出现在中欧、阿拉斯加、加拿大和西伯利亚。它也少有出现在美国大陆怀俄明州、达科他州和中西部的上游地区。

犬绦虫的生活周期 犬，尤其是牧犬，通过摄食其它动物（如绵羊、山羊、牛或猪）的含绦虫包囊组织而获得感染。包囊（称作棘球蚴）在犬的肠道内发育为成虫。受感染的犬从粪便中排出绦虫虫卵。绵羊、牛、山羊或猪通过接触被犬粪便污染的土壤摄入绦虫虫卵。虫卵在这些动物体内孵化，然后在动物的内脏内形成包囊。 人类（通常是牧羊人）在不小心摄入被狗粪便中排出的棘球绦虫卵污染的土壤、水或食物时被感染。 棘球绦虫卵在土壤中可存活长达一年。虫卵也可附着在受感染动物的皮毛上。人接触受感染的动物后，可能会沾染虫卵，如果虫卵从手上进入口中或沾染到食物上，人即会获得感染。 虫卵在肠道内孵化并释放出含绦虫幼虫的球体（称为钩球蚴）。这些球体穿过肠壁，随血流进入各个器官，如肝脏和肺。在这些器官内，球体发育成包囊，包囊逐渐增大并引起症状。由此导致的感染称作棘球蚴病。 棘球绦虫的生命周期（犬绦虫） 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心图像库、全球健康、寄生虫疾病和疟疾科。

棘球蚴病的症状 棘球蚴病的症状包括： 如果肝脏内形成囊肿，可出现腹痛和皮肤及眼白变黄（黄疸）

如果肺内形成囊肿，可出现胸痛、咳血或咳出囊肿内容物

荨麻疹或重度的危及生命的过敏反应（全身性过敏反应）

棘球蚴病的诊断 X线检查、超声检查、计算机断层扫描，或磁共振成像

血液化验 通过超声检查、计算机断层扫描(CT) 或磁共振成像(MRI) 可以查见肝脏或其它组织内的囊肿。肺部棘球蚴病囊肿可在胸部X线检查以及有时常规X线检查时发现。 血液化验抗棘球绦虫抗体也有助于诊断。抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。

棘球蚴病的治疗 囊肿手术切除或引流

注射盐溶液杀死寄生虫

Albendazole 医生通常可手术切除细粒棘球绦虫囊肿，或用针穿刺引流囊肿。引流囊肿时，医生采用超声引导穿刺。然后取出囊肿液体，将盐溶液注入囊肿以杀死寄生虫，并排出溶液。由多房棘球绦虫引起的肿块通过手术切除。 阿苯达唑是一种口服处方药，用于治疗各种寄生虫感染。阿苯达唑是在手术前和手术（例如手术或用针穿刺引流囊肿）期间使用的，在手术中囊肿内容物溢出时防止感染扩散。阿苯达唑通常在手术后持续服用 1 至 6 个月。阿苯达唑可降低囊肿复发或扩散的几率。单用阿苯达唑可消除一些囊肿。对于无法手术切除或引流的囊肿，也可使用阿苯达唑抑制其生长。 偶尔，当感染严重时，进行肝移植。