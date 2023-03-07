阿米巴脑部感染：原发性阿米巴脑膜脑炎

原发性阿米巴脑膜脑炎是由福氏耐格里阿米巴（一种自由生活的阿米巴）引起的罕见的，通常是致命的中枢神经系统（脑和脊髓）感染。

当人们在被污染的温暖淡水里游泳时，阿米巴可以通过鼻子进入脑部。

原发性阿米巴脑膜脑炎可从嗅觉或味觉变化、头痛、颈项僵硬、恶心和呕吐迅速进展为神智错乱和死亡。

为了检查阿米巴，医生通过脊髓穿刺采集脑脊液样本，有时取出一小块脑组织（活组织检查），然后检查和分析采集的样本。

确定最佳治疗方案很困难，但是医生通常会联合使用包括米替福新在内的多种药物。

（也请参见寄生虫感染概述。）

自由生活阿米巴（感染性单细胞生物）是生活在土或水中的原虫，其生长不依赖人或其他动物。虽然自生阿米巴较少感染人体，但有些类型的感染可致严重甚至是致命的疾病。

福氏耐格里，也被称为“食脑阿米巴”，在全世界范围内存在。在美国，大部分感染发生在南部各州暴露于夏季湖泊和河流中温暖淡水之后。福氏耐格里阿米巴也可以存活于热喷泉或工厂排放的温水、氯化不足或无氯化的维护不良泳池，以及土壤中。 它甚至可以在温度高达 115℉(46℃) 的热水器中生长，并可以在更高温度下短期生存。纳氏虫属不能生活在盐水中。

当人们（通常是儿童或年轻人）在被污染的水中游泳时，阿米巴可以通过鼻子进入中枢神经系统。当它们到达脑部时，会引起炎症和组织破坏，通常迅速进展至死亡。

原发性阿米巴脑膜脑炎与肉芽肿性阿米巴脑炎不同，肉芽肿性阿米巴脑炎通常是另一种非常罕见的中枢神经系统致命性感染，它是由不同种类的自由生活阿米巴，棘阿米巴种属或狒狒巴拉姆希阿米巴引起的。肉芽肿性阿米巴脑炎通常发生在免疫系统薄弱或一般健康状况差的人中，并且通常进展比原发性阿米巴脑膜脑炎慢。

原发性阿米巴脑膜脑炎的症状 原发性阿米巴脑膜脑炎的症状在接触污水后的 1～2 周内开始。首发症状有时表现为嗅觉或味觉改变，继而出现头痛、颈部强直、畏光、恶心及呕吐。也可致精神错乱、嗜睡或者癫痫发作。 疾病迅速进展，可在10天内致死。

原发性阿米巴脑膜脑炎的诊断 脊椎穿刺和脑脊液分析

脑活检 医生怀疑有症状且最近在淡水中游泳的人患有原发性阿米巴脑膜脑炎，但诊断尚难以确定。进行影像学检查，如计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI) 以排除脑部感染的其它可能原因，但这些检查不能确认阿米巴是病因。 医生行脊椎穿刺（腰穿）获取一份脑脊液（围绕在脑和脊髓周围的液体）标本。该检测可以排除脑膜炎和脑部感染的一些其他可能原因，但是医生并不总是能够在样本中找到阿米巴。 专业实验室可提供其它检测技术，它们检出阿米巴的几率更高。它们包括： 培养（在实验室中培养微生物，直到其数量多到可以鉴定）

聚合酶链反应 (PCR) 可检测阿米巴的遗传物质

脑组织的活检，在显微镜下染色和检查，或用 PCR 进行分析

原发性阿米巴脑膜脑炎的治疗 药物组合 由于很少有人能够存活，因此难以确定针对原发性阿米巴脑膜脑炎的最佳治疗方案。 医生通常使用多种药物联合，包括 米替福新 以及以下一种或多种药物： 两性霉素 B（通常用于治疗真菌感染 - 抗真菌药物）

利福平（抗生素）

氟康唑或类似药物如伏立康唑、酮康唑或伊曲康唑（抗真菌药物）

阿奇霉素（抗生素） 尽管米替福新可在孕妇中导致出生缺陷，但医生通常会使用这种药物，因为原发性阿米巴脑炎未经治疗通常会致命，治疗的潜在益处大于风险。服用本药的育龄妇女必须采取有效的避孕措施。