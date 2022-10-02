盘尾丝虫病通过雌性黑蝇的叮咬传播，这些黑蝇滋生在水流迅速的小溪内（故本病称作河盲）。

感染周期始于黑蝇叮咬带虫的人，并因此感染上盘尾丝虫的不成熟形式——称作微丝蚴。微丝蚴在蝇体内发育成幼虫。黑蝇再次叮咬其他人时，将幼虫传到该人的皮肤内。幼虫移动到皮下，形成包块（结节），并在 12~18 个月后发育为成虫。雌性成虫可在这些结节内存活长达 15 年。交配后雌虫产卵发育为微丝蚴，微丝蚴离开成虫。一条成虫每天可产1000条微丝蚴。成千微丝蚴在皮肤或眼睛等组织移行致病。

通常需多次叮咬才可引起感染症状，故疫区旅行者较少感染本病。所以，感染不太可能出现于正在疫区旅行的人。

旋盘尾丝虫的生活周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

由于这种感染的传播地靠近河流，所以很多人避免这些地方。不能够在河流附近居住或劳作影响了他们的庄稼种植。因此本病可导致一些地区出现粮食匮乏。