盘尾丝虫病是由盘尾丝虫引起的感染。它会导致瘙痒、皮疹，有时瘢痕形成，以及可能导致失明的眼睛症状。
繁殖于溪流中的黑蝇叮咬是感染的传播方式。
感染仅引起强烈瘙痒，但有时也会出现皮疹、淋巴结肿大、视力损伤或完全致盲。
通常，医生在皮肤标本中查到不成熟的幼虫即可确诊。
生活在感染常见地区的人每年服用一或两次伊维菌素可控制感染。
如果盘尾丝虫病引发症状，治疗上使用单剂伊维菌素，每 6～12 个月重复一次，直到症状消失。
在世界范围内，约有 2100 万人患有盘尾丝虫病。大约 1460 万患有皮肤病，并且 115 万患有视力问题或失明。盘尾丝虫病是继沙眼之后全球感染性失明的第二大原因。
盘尾丝虫病最常见于非洲热带及南部（亚-沙哈拉沙膜）地区。它偶尔出现在也门和南美洲沿委内瑞拉和巴西边界的一个小传播区。世界卫生组织(WHO)已经宣布哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和危地马拉没有盘尾丝虫病。生活或工作在快速流动的溪流或河流附近的人最容易被感染。除了居民外，这些地区的长期旅行者（如传教士、志愿者或野外研究人员）也存在风险。
你知道吗……
盘尾丝虫病的传播
盘尾丝虫病通过雌性黑蝇的叮咬传播，这些黑蝇滋生在水流迅速的小溪内（故本病称作河盲）。
感染周期始于黑蝇叮咬带虫的人，并因此感染上盘尾丝虫的不成熟形式——称作微丝蚴。微丝蚴在蝇体内发育成幼虫。黑蝇再次叮咬其他人时，将幼虫传到该人的皮肤内。幼虫移动到皮下，形成包块（结节），并在 12~18 个月后发育为成虫。雌性成虫可在这些结节内存活长达 15 年。交配后雌虫产卵发育为微丝蚴，微丝蚴离开成虫。一条成虫每天可产1000条微丝蚴。成千微丝蚴在皮肤或眼睛等组织移行致病。
通常需多次叮咬才可引起感染症状，故疫区旅行者较少感染本病。所以，感染不太可能出现于正在疫区旅行的人。
图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。
由于这种感染的传播地靠近河流，所以很多人避免这些地方。不能够在河流附近居住或劳作影响了他们的庄稼种植。因此本病可导致一些地区出现粮食匮乏。
盘尾丝虫病的症状
盘尾丝虫病的症状发生于微丝蚴死亡时。其死亡可致强烈的瘙痒，瘙痒可以是本病唯一的症状。感染者可出现皮疹伴发红。可有皮肤红疹形成，随时间推移，皮肤可增厚、粗糙、皱缩。可能会出现弹性丧失和斑点状色素脱失。严重病例可能出现长的皮肤褶皱，在下腹部和大腿上方悬挂下来（“悬垂性腹股沟症”）。包括生殖系统区域在内的淋巴结发炎肿胀。在皮肤下可见或触及含有成虫的肿块（结节）。肿块通常不会引起症状。
对视力的影响可自轻微损伤（模糊）至完全失明。眼睛可出现炎症红肿、畏光。接触亮光可导致疼痛。若不治疗，角膜将完全失去透明或形成瘢痕，从而导致失明。眼内其他结构如虹膜、瞳孔、视网膜等均可受累及。视神经可发炎、变性。
如果人们失明，他们可能变得无法工作和养家糊口，并且寿命可能会缩短。
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盘尾丝虫病的诊断
取皮肤标本检查
通常为诊断盘尾丝虫病，医生取一块皮肤样本查找微丝蚴。医生可能会使用裂隙灯寻找眼睛中的微丝蚴。
可能做血液化验以寻找感染的证据，但这些检查并不一定总是可靠或可行。
可切取皮下结节检查成虫，但此法必要性小。
盘尾丝虫病的预防
以下措施有助于降低被黑蝇叮咬的机会，因此减少盘尾丝虫病的风险：
避开黑蝇滋生地区
穿防护性衣服
大量使用驱虫剂
每年使用伊维菌素一次或两次可显著减少微丝蚴数量，防止疾病的发展，有助于控制反复暴露于它的人的感染。这种基于社区的预防措施已经用于盘尾丝虫病常见的区域。
盘尾丝虫病的治疗
Ivermectin
有时需使用多西环素
治疗方面，可采用伊维菌素单剂口服，然后每 6～12 月重复一次，直到症状消失。伊维菌素杀灭微丝蚴，减少皮肤和眼睛中微丝蚴数量。它可以在数月内减少成虫的微丝蚴产生。它不能杀灭成虫，但重复给药可降低成虫的生育能力。如果盘尾丝虫病患者住在罗阿丝虫传播的非洲地区，医生会在给他们伊维菌素之前检查他们是否患有罗阿丝虫病，因为伊维菌素会在罗阿丝虫病患者中引起严重的脑部炎症（脑炎）。
有时，医生也会给患者使用 6 周的强力霉素（抗生素）以治疗盘尾丝虫病。强力霉素可杀死生活在蠕虫体内且对蠕虫生存至关重要的细菌。因此，许多雌性成虫死亡，其它成虫会产生少量或不产生微丝蚴。该药副作用轻微。
过去曾行结节外科切除术，现已被伊维菌素取代。