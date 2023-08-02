胆管和胆囊的肿瘤

位于胆道或胆囊内的肿瘤（包括非癌性和癌性）比较少见。

超声检查或 MRI/MRCP 通常可发现胆管或胆囊的肿瘤。

这些癌症常常是致命的，但是可以对症治疗。

胆汁是由肝脏产生并帮助消化的一种液体。胆汁通过较小的管道（胆管）运输，胆管经肝脏运送胆汁，并将其从肝脏运送到胆囊以及小肠。胆囊是一个体积较小的、梨形的囊性器官，它位于肝脏的下方，可贮存胆汁，并在需要时将其排泄出去。（另见胆囊和胆管疾病概述以及图肝脏和胆囊的视图。）

胆管癌很罕见，它可源发于胆管内任何部位，尤其是肝脏外的胆管。老年人或原发性硬化性胆管炎患者罹患此癌的风险更高。

胆囊癌亦属罕见，几乎所有胆囊癌患者都患有胆囊结石。很多患者在出现胆囊癌之后只能存活数月。这种癌症多发于美洲印第安人、胆囊结石大和胆囊广泛瘢痕形成的患者（严重的慢性胆囊炎患者可发生）。

息肉是良性的胆囊肿瘤，它可以发生在胆囊内。它也很少引起症状，通常不需要治疗。在超声检查中，可见于 5% 的患者。可能需要手术切除较大的息肉。

有时候癌组织会阻塞胆汁流动，但是大部分阻塞还是由结石引起的。癌细胞仍可以从身体某处转移至临近组织或附近淋巴结，引起梗阻，即使这种情况很罕见。胆管中的非癌性肿瘤亦会引发梗阻。

胆管和胆囊肿瘤的症状 早期临床表现包含以下症状： 黄疸（皮肤和眼白黄染）加重

腹部不适

食欲不振（不常见）

体重减轻

瘙痒 症状逐渐加重。腹部疼痛可能会加剧且更为频发，它通常是由胆管阻塞引起。患者可能出现粪便颜色变浅，并感觉疲倦不适。他们可能会触到腹部有包块。 而大多数胆囊息肉不会引发症状。 黄疸 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

胆管和胆囊肿瘤的诊断 超声检查，接着是其他影像学检查

有时候可行内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 或取组织样本 若患者胆管梗阻且未查明其他原因，医生会疑诊为胆管癌或胆囊癌。对于原发性硬化性胆管炎 (PSC) 患者，要尤其考虑胆管癌的可能。这类患者应定期接受血液检查，通过测定肿瘤分泌物质（肿瘤标志物）的水平来检定其是否罹患胆管癌。 然后通过影像学检查确诊。通常情况下，会先进行超声检查。有时还会进行计算机断层扫描(CT)，但无法通过它得出明确结论。通常需要做 CT 胆道造影（将不透射线的造影剂注入静脉后进行胆管 CT 检查）或磁共振胰胆管成像 (MRCP)。 若影像学检查结果不明，可行内镜逆行胰胆管造影 (ERCP)。这期间会将一根可弯曲的可视导管（内镜）从口腔进入小肠，通过内镜插入一根细管（导管），经导管向胆管内注入在 X 光下可见的不透射线的造影剂。之后再进行 X 光成像，检查有无任何异常。通过此手术，医生可获得影像及可供在显微镜下检查的组织样本（参见图了解内镜逆行胰胆管造影）。 若检查显示存在肿瘤，但不能得出定论，医生可将一根细针经皮肤穿刺插入异常部位获取组织样本。这期间使用超声检查或 CT 引导穿刺。 为确定癌症的扩散程度，医生可能会做手术以直接检查相关部位（称为诊断性腹腔镜检查或剖腹探查手术）。