位于胆道或胆囊内的肿瘤（包括非癌性和癌性）比较少见。
超声检查或 MRI/MRCP 通常可发现胆管或胆囊的肿瘤。
这些癌症常常是致命的，但是可以对症治疗。
胆汁是由肝脏产生并帮助消化的一种液体。胆汁通过较小的管道（胆管）运输，胆管经肝脏运送胆汁，并将其从肝脏运送到胆囊以及小肠。胆囊是一个体积较小的、梨形的囊性器官，它位于肝脏的下方，可贮存胆汁，并在需要时将其排泄出去。（另见胆囊和胆管疾病概述以及图肝脏和胆囊的视图。）
胆管癌很罕见，它可源发于胆管内任何部位，尤其是肝脏外的胆管。老年人或原发性硬化性胆管炎患者罹患此癌的风险更高。
胆囊癌亦属罕见，几乎所有胆囊癌患者都患有胆囊结石。很多患者在出现胆囊癌之后只能存活数月。这种癌症多发于美洲印第安人、胆囊结石大和胆囊广泛瘢痕形成的患者（严重的慢性胆囊炎患者可发生）。
息肉是良性的胆囊肿瘤，它可以发生在胆囊内。它也很少引起症状，通常不需要治疗。在超声检查中，可见于 5% 的患者。可能需要手术切除较大的息肉。
有时候癌组织会阻塞胆汁流动，但是大部分阻塞还是由结石引起的。癌细胞仍可以从身体某处转移至临近组织或附近淋巴结，引起梗阻，即使这种情况很罕见。胆管中的非癌性肿瘤亦会引发梗阻。
胆管和胆囊肿瘤的症状
早期临床表现包含以下症状：
黄疸（皮肤和眼白黄染）加重
腹部不适
食欲不振（不常见）
体重减轻
瘙痒
症状逐渐加重。腹部疼痛可能会加剧且更为频发，它通常是由胆管阻塞引起。患者可能出现粪便颜色变浅，并感觉疲倦不适。他们可能会触到腹部有包块。
而大多数胆囊息肉不会引发症状。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
胆管和胆囊肿瘤的诊断
超声检查，接着是其他影像学检查
有时候可行内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 或取组织样本
若患者胆管梗阻且未查明其他原因，医生会疑诊为胆管癌或胆囊癌。对于原发性硬化性胆管炎 (PSC) 患者，要尤其考虑胆管癌的可能。这类患者应定期接受血液检查，通过测定肿瘤分泌物质（肿瘤标志物）的水平来检定其是否罹患胆管癌。
然后通过影像学检查确诊。通常情况下，会先进行超声检查。有时还会进行计算机断层扫描(CT)，但无法通过它得出明确结论。通常需要做 CT 胆道造影（将不透射线的造影剂注入静脉后进行胆管 CT 检查）或磁共振胰胆管成像 (MRCP)。
若影像学检查结果不明，可行内镜逆行胰胆管造影 (ERCP)。这期间会将一根可弯曲的可视导管（内镜）从口腔进入小肠，通过内镜插入一根细管（导管），经导管向胆管内注入在 X 光下可见的不透射线的造影剂。之后再进行 X 光成像，检查有无任何异常。通过此手术，医生可获得影像及可供在显微镜下检查的组织样本（参见图了解内镜逆行胰胆管造影）。
若检查显示存在肿瘤，但不能得出定论，医生可将一根细针经皮肤穿刺插入异常部位获取组织样本。这期间使用超声检查或 CT 引导穿刺。
为确定癌症的扩散程度，医生可能会做手术以直接检查相关部位（称为诊断性腹腔镜检查或剖腹探查手术）。
胆管和胆囊肿瘤的治疗
在阻塞的胆管内插入支架
有时手术切除肿瘤
大多数的胆管癌和胆囊癌都是致命的，但是治疗可以帮助控制症状。
可将导管（支架）插入胆管，让胆汁流经阻塞部位，这有助于抑制疼痛，缓解瘙痒。可在内镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 时插入支架。
也可以考虑通过外科手术切除肿瘤，但肿瘤通常不能被完全切除。可使用针对胆管癌的化疗和放疗。若肿瘤已经全身广泛转移，化疗可减轻部分症状，但是不能显著的提高存活率。
在因胆囊结石而行胆囊切除术中所发现的非常早期的胆囊癌常常可以通过切除胆囊而治愈。
如果胆管癌局限于肝脏底部（肝外胆管与肝内胆管汇合处），肝移植可能是一种治愈该病的治疗方案。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
国际胃肠病基金会 (IFFGD)： 可帮助胃肠疾病患者管理自己健康的可靠资源。
美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)：有关消化系统如何运作的综合信息，以及链接至相关主题，例如研究和治疗方案。