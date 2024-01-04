肝纤维化是因肝脏试图修复及取代受损细胞。而在肝内形成的异常大量的瘢痕组织。
很多疾病都会损害肝脏。
肝纤维化本身不会引起症状，但严重瘢痕形成会导致肝硬化，进而引发症状。
医生通常可根据血液检查和影像学检查的结果来确诊肝纤维化及判定其严重程度，有时还需进行肝活检。
其治疗包括矫治基础疾病（如可行）。
因此，肝纤维化和肝硬化都并非特定疾病。而是由肝损害的其他原因所造成。
肝脏反复或持续受损时，就会形成纤维化。在单次损伤后，即使比较严重（如急性肝炎），肝脏也通常可以通过再生肝细胞，并将它们与老旧肝细胞死亡时所留下的结缔组织网（内部结构）相结合而进行自我修复。但若损伤反复或持续（比如慢性肝炎时），肝细胞就会试图修复损伤，进而形成瘢痕组织（纤维化）。胆管堵塞导致的肝纤维化出现得更快。
瘢痕组织会取代肝细胞，但与后者不同的是，它不执行任何功能。瘢痕组织会使肝脏的内部结构发生变形，阻断流入肝脏及肝脏内的血流，限制肝细胞的血供。而一旦供血不足，肝细胞就会死亡，如此一来又会形成更多瘢痕组织。不仅如此，将血液从肠道运输到肝脏的静脉（门静脉）血压会升高，称之为门静脉高压。
如果及时查明原因并加以矫治，肝纤维化有时是可逆的；但历经数月乃至数年的重复或持续损伤后，会形成永久性的广泛纤维化。瘢痕组织在整个肝脏中可形成环带，破坏肝脏的内部结构，损害肝脏的自我再生能力和正常功能。这种严重的瘢痕形成称为肝硬化。
肝纤维化的病因
各种疾病、药物和物质可反复或持续地损害肝脏，从而引起肝纤维化（参见表一些可导致肝纤维化的疾病和药物）。
在美国，最常见的原因是
代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎 (MASH)，以前称为非酒精性脂肪性肝炎 (NASH)：这是另一种由非酒精性因素所导致的典型脂肪肝（脂肪变性肝病）。
代谢功能障碍相关性脂肪变性肝病常见于有超重、糖尿病或糖尿病前期和/或高脂（脂质）血症和高胆固醇血症的人群。脂肪肝（脂肪变性肝病）风险因素的这种组合通常被称为代谢综合征。近年来，代谢综合征导致代谢功能障碍相关性脂肪变性肝病在美国越来越常见。在世界范围内，病毒性乙型肝炎（参见表肝炎病毒） 是常见的病因。肝纤维化的原因有时是未知的。
一些可导致肝纤维化的疾病和药物
类型
举例
注释
某些遗传代谢性疾病
这些疾病会对食物在体内的吸收、分解和/或处理（代谢）造成影响。如果食品未经正常分解，一些物质可在各器官（如肝脏）内积累并造成损害。
感染
病毒感染，如慢性乙型或丙型肝炎
有些感染会影响身体的几乎任何器官，包括肝脏。另一些感染，如肝炎，则主要影响肝脏。
自身免疫性疾病
人体攻击自身组织（一种自身免疫反应）。
原发性胆汁性胆管炎和原发性硬化性胆管炎会造成胆管发炎、形成瘢痕并堵塞。
影响血液流出或流入肝脏或在肝脏内流通的疾病
巴德-基亚里综合征（阻塞血液从肝脏流出）
门静脉血栓形成（血栓堵塞肝脏的主要静脉）
肝窦阻塞综合征（肝脏的静脉闭塞性疾病；肝内小静脉阻塞）
血液无法从肝脏流出时，肝脏会增大。
肝细胞一旦供血不足就会死亡并被瘢痕组织所取代。
肝窦阻塞综合征有时由吡咯里西啶类生物碱引起。这些物质存在于某些草药产品中，如红灌木茶(rooibos tea)，用于增加这些产品健康益处。
药物和物质
饮酒
胺碘达隆
氯丙嗪
皮质类固醇
异烟肼
甲氨蝶呤
甲基多巴
酚丁
甲苯磺丁脲
大多数药物必须在肝脏代谢。有些药物可能会损害肝脏，患者如使用这类药物需定期进行肝血液检查。
其他疾病
先天性肝纤维化
先天性肝纤维化主要损害的是肝脏、胆囊和肾脏，它会导致肝纤维化和其他症状。这种疾病是先天性的。
在代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎 (MASH) 中，脂肪会积聚在肝脏中，并可能出现纤维化。这种疾病好发于代谢综合征患者。
肝纤维化的症状
肝纤维化的诊断
医师的评估
有时进行血液检查、影像学检查，或两者兼而有之
有时进行肝活检
当患者患有的某种疾病或服用的某种药物可能导致肝纤维化，或者用于评估肝脏的常规血液检查结果表明肝脏受损或功能不良时，医生会怀疑肝纤维化的可能。并通过检查做出确诊。一旦确定为肝纤维化，医生还将通过特定检查来确定其严重程度，包括影像学检查、血液检查、肝活检，有时还会借助专门的影像学检查来确定肝硬度。
影像学检查（如超声、计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 [MRI] 检查）无法发现早期或中晚期的肝纤维化。然而，这些检查可显示肝硬化和门静脉高压伴发的异常（如脾肿大或静脉曲张）。
结合进行某些血液检查可区分出 2 种程度的纤维化：
无或轻度
中度到重度
纤维化的严重程度有助于提示慢性病毒性肝炎患者的预后。
肝活检是检测肝纤维化（定量）和判断分期，并确定其原因的最可靠方法。活检通常是为了确认诊断、确定肝病病因、分期纤维化程度或是否存在肝硬化，以及评估治疗反应。由于肝活检具侵入性，且可能导致并发症，医生可先通过血液检查和影像学检查来确定纤维化程度，然后决定是否需要进行肝活检。医生越来越依赖某些专门的影像学检查作为活检的无创性替代选项。
专门的影像学检查可确定肝硬度。肝组织越硬，表明纤维化可能越严重。这些检查（瞬时弹性成像、磁共振弹性成像和声辐射力脉冲成像）是将声波施加于腹部来确定肝组织的僵硬程度。与肝活检不同，这些检查都不具侵入性，因而有一定的优势，
瞬时弹性成像和磁共振弹性成像目前用于各类肝病的诊断和纤维化分期。此外，这些检查也可用于评估脂肪肝患者的肝脏脂肪含量。常规超声检查可能并不可靠，因为结果取决于操作人员的技术。相比之下，这些专门的影像学检查报告测量值，可进行客观评估。
血液检查和影像学检查相结合（其中一些高度专科化）可以提高医生准确评估纤维化程度的能力。