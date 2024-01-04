医师的评估

有时进行血液检查、影像学检查，或两者兼而有之

有时进行肝活检

当患者患有的某种疾病或服用的某种药物可能导致肝纤维化，或者用于评估肝脏的常规血液检查结果表明肝脏受损或功能不良时，医生会怀疑肝纤维化的可能。并通过检查做出确诊。一旦确定为肝纤维化，医生还将通过特定检查来确定其严重程度，包括影像学检查、血液检查、肝活检，有时还会借助专门的影像学检查来确定肝硬度。

影像学检查（如超声、计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 [MRI] 检查）无法发现早期或中晚期的肝纤维化。然而，这些检查可显示肝硬化和门静脉高压伴发的异常（如脾肿大或静脉曲张）。

结合进行某些血液检查可区分出 2 种程度的纤维化：

无或轻度

中度到重度

纤维化的严重程度有助于提示慢性病毒性肝炎患者的预后。

肝活检是检测肝纤维化（定量）和判断分期，并确定其原因的最可靠方法。活检通常是为了确认诊断、确定肝病病因、分期纤维化程度或是否存在肝硬化，以及评估治疗反应。由于肝活检具侵入性，且可能导致并发症，医生可先通过血液检查和影像学检查来确定纤维化程度，然后决定是否需要进行肝活检。医生越来越依赖某些专门的影像学检查作为活检的无创性替代选项。

专门的影像学检查可确定肝硬度。肝组织越硬，表明纤维化可能越严重。这些检查（瞬时弹性成像、磁共振弹性成像和声辐射力脉冲成像）是将声波施加于腹部来确定肝组织的僵硬程度。与肝活检不同，这些检查都不具侵入性，因而有一定的优势，

瞬时弹性成像和磁共振弹性成像目前用于各类肝病的诊断和纤维化分期。此外，这些检查也可用于评估脂肪肝患者的肝脏脂肪含量。常规超声检查可能并不可靠，因为结果取决于操作人员的技术。相比之下，这些专门的影像学检查报告测量值，可进行客观评估。

血液检查和影像学检查相结合（其中一些高度专科化）可以提高医生准确评估纤维化程度的能力。