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心脏压塞是指在心脏周围的两层式包囊（心包膜）中积聚的血液或液体对心脏造成压塞。这种异常情况会妨碍心脏泵血的能力。
患者出现的典型症状有头晕和呼吸短促，并且可能昏倒。
根据症状、检查结果，以及通常在急诊室里完成的心脏超声检查（超声心动图）可作出诊断。
心脏周围的积血可以用针管抽出，有时则需要手术治疗。
（另见胸部创伤介绍。）
心脏压塞时，心包膜的两层结构中积聚的血液或液体将心脏挤压得非常紧。这种压力会阻碍心脏的舒张充血。结果，心脏泵出至全身的血液减少，有时会导致休克（伴血压低至危险程度）以及死亡。
最常见的原因是主动脉瘤（主动脉壁凸起）破裂、晚期肺癌、急性心包炎（心包膜发炎）、心脏病发作以及心脏手术。
胸部创伤也可能导致心脏压塞。最常见的创伤类型是刺伤。钝性损伤使得心壁撕裂会导致心脏压塞，但许多有这种损伤的患者在获得医疗救治前就已经死亡。
心脏压塞
心脏压塞的症状
心脏压塞的患者可能感到头晕和呼吸短促。他们可能会昏倒。他们可能出现低血压和心率加快。出现皮肤湿冷，变为青紫色。颈静脉可能出现肿胀或扩张。
心脏压塞的诊断
医师的评估
超声心动图
早期诊断和治疗非常重要，因为心脏压塞可能快速致命。诊断要基于症状、检查结果以及（通常）超声心动图。
超声心动图（用超声波显示心脏的图像）是确诊的金标准。
心脏压塞的治疗
移除积聚在心脏周围的血液或液体
心脏压塞属于医疗急诊。医生紧急治疗时使用针管（有时会在超声的引导下进行）来抽取心脏周围的血液或液体（心包穿刺术）。这项操作可以缓解心脏承受的压力并使其正常跳动。
有时心包穿刺术无法抽取足够的液体。这时，医生必须在胸壁作一切口（胸廓造口术）然后切开心包膜（心包切开术）来抽取液体。有时可能还需要移除部分心包膜（心包切除术）。