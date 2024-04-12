移除积聚在心脏周围的血液或液体

心脏压塞属于医疗急诊。医生紧急治疗时使用针管（有时会在超声的引导下进行）来抽取心脏周围的血液或液体（心包穿刺术）。这项操作可以缓解心脏承受的压力并使其正常跳动。

有时心包穿刺术无法抽取足够的液体。这时，医生必须在胸壁作一切口（胸廓造口术）然后切开心包膜（心包切开术）来抽取液体。有时可能还需要移除部分心包膜（心包切除术）。