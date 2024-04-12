心脏的钝性损伤是指胸部受到击打后导致心肌瘀伤、心壁撕裂（或破裂），或是心脏瓣膜损害。

患者可能感到心脏受到连续重击或急速跳动、呼吸短促，或是严重的低血压。

完成心电图（ECG）和心脏超声检查（超声心动图）。

心率异常（心跳过快、过慢，或不规则）的患者需要住院治疗，以便持续监测心律。

心脏瓣膜损害或心壁撕裂的患者通常需要手术治疗。

（另见胸部创伤介绍。）

钝性损伤是指一种强力的击打，但皮肤没有被击穿。心脏钝性损伤的原因可能是车祸、高处坠落，或较为少见的直接击打。

严重心脏损伤可立即或不久后致命。然而，许多损伤会在几小时或更长时间后加重。

心肌发生挫伤（心肌挫伤）可能会扰乱心脏正常节律性搏动，导致心跳过快、过慢或不规律（心律失常）。

心壁撕裂（如心室破裂）通常导致患者在送达医院之前出现致命的出血。然而，若是小处撕裂出血会包含在心脏周围包裹的膜内（心包膜）让患者有足够时间接受治疗。这种心脏周围的积血会损害心脏充血的能力（参见心脏压塞）。

心脏瓣膜损伤会导致心脏衰竭。

极少情况下，分隔心脏左右两边的膜可能撕裂（间隔穿孔）。这种撕裂可能不会出现症状，直到受到一次钝性损伤后。患者接着可能发展为心脏衰竭。

心脏震荡 心脏震荡是指胸前遭受击打导致心脏突然停跳（心搏骤停）。通常，这种击打来自一个快速移动的坚硬物体（例如棒球或冰球）。因此，心脏震荡通常发生于年轻人进行体育运动时。 心搏骤停的确切原因尚不清楚，但心脏震荡并不是因为潜在的心脏病或心肌的生理性损害而造成的。一些专家认为导致心搏骤停的原因是击打正好发生在心跳周期开始时的某个重要时刻。这种击打随后会干扰维持心脏连续且规律泵血的电信号。

钝性心脏损伤的症状 心脏钝性损伤可以出现各种不同的症状。大多数人有疼痛，且在胸骨或肋骨周围通常会出现瘀伤或其他损伤。某些人会出现心脏衰竭的症状，例如呼吸短促。也可能会发展为休克。此时患者的皮肤湿冷，变为青紫色，血压可能严重下降。可能出现心律异常。患者可能感到心脏剧烈跳动、急速跳动，或异常搏动（心悸）。

钝性心脏损伤的诊断 心电图 (ECG) 和超声心动图 如果患者可能受到心脏钝性损伤，常规应进行心电图检查，以查看是否存在心律异常情况。有时医生也会检验血液，来检测受损心脏释放的物质（血清标记物）。 进行超声心动图检查，有时在急诊室即可完成。超声心动图可以显示心壁移动方式的异常情况。它还可以显示心脏周围血液或液体，或者心壁破裂，或者心脏瓣膜损害的情况。