创伤性气胸的发生是由于创伤导致的胸壁和肺之间气体积聚。这会造成肺的部分或完全塌陷。

患者有胸痛，有时会感到呼吸短促。

通常应拍摄胸部 X 片。

通常情况下，需要在胸部插管（胸腔引流管）来抽出气体并让肺得以复张。

（另见胸部创伤介绍。）

气胸可能发生于钝性暴力（如车祸或坠落）或者穿透性损伤（如戳伤或枪伤）伤及肺和/或气道。这种创伤使得气体从肺里转移到肺和胸壁之间并聚集。气胸中的气体可能也会漏至胸部或颈部皮肤中。许多患者同时还有血积于胸膜腔中（血气胸）。

双侧气胸是非常危险的状况。然而，绝大多数情况下为单侧气胸。仅影响单侧肺的气胸很少有危险，除非患者有慢性肺疾病（例如哮喘或慢性阻塞性肺病 [COPD]），或气胸是张力性气胸或开放性气胸（与胸壁开放性伤口有关的气胸）。

创伤性气胸的症状 患者会出现胸痛。绝大多数疼痛是由导致气胸的创伤造成的。患者可能感到呼吸短促或呼吸急促，并感到心脏急速跳动，特别是在气体量较大的情况下。 如果气体积聚于皮下，皮肤会感到膨胀欲裂，且在触摸时出现噼啪声。 你知道吗……

创伤性气胸的诊断 胸部 X 线检查 医生通常根据胸部 X 片作出气胸的诊断。有时为诊断其他胸部或腹部损伤而进行 CT 或超声检查时会发现并诊断出气胸。