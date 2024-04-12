提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

创伤性气胸

（肺塌陷）

作者：Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2024
浏览专业版

创伤性气胸的发生是由于创伤导致的胸壁和肺之间气体积聚。这会造成肺的部分或完全塌陷。

  • 患者有胸痛，有时会感到呼吸短促。

  • 通常应拍摄胸部 X 片。

  • 通常情况下，需要在胸部插管（胸腔引流管）来抽出气体并让肺得以复张。

（另见胸部创伤介绍。）

气胸可能发生于钝性暴力（如车祸或坠落）或者穿透性损伤（如戳伤或枪伤）伤及肺和/或气道。这种创伤使得气体从肺里转移到肺和胸壁之间并聚集。气胸中的气体可能也会漏至胸部或颈部皮肤中。许多患者同时还有血积于胸膜腔中（血气胸）。

双侧气胸是非常危险的状况。然而，绝大多数情况下为单侧气胸。仅影响单侧肺的气胸很少有危险，除非患者有慢性肺疾病（例如哮喘慢性阻塞性肺病 [COPD]），或气胸是张力性气胸开放性气胸（与胸壁开放性伤口有关的气胸）。

创伤性气胸的症状

患者会出现胸痛。绝大多数疼痛是由导致气胸的创伤造成的。患者可能感到呼吸短促或呼吸急促，并感到心脏急速跳动，特别是在气体量较大的情况下。

如果气体积聚于皮下，皮肤会感到膨胀欲裂，且在触摸时出现噼啪声。

你知道吗……

  • 有时来自塌陷的肺里的气体积聚于胸部或颈部的皮下，触摸皮肤时会感到膨胀欲裂。

创伤性气胸的诊断

  • 胸部 X 线检查

医生通常根据胸部 X 片作出气胸的诊断。有时为诊断其他胸部或腹部损伤而进行 CT 或超声检查时会发现并诊断出气胸。

创伤性气胸的治疗

  • 通常需要抽出胸膜腔中的气体

治疗的目的在于抽出胸膜腔中的气体并使得肺复张。一般情况下，在两根肋骨间向胸部进行插管（胸廓造口术或胸管）。导管连接到抽吸装置以抽出气体并使得肺复张。这项操作仅需局部麻醉即可完成。

但如果空气少且没有引起任何症状，则医生可能不会引出空气，因为少量气胸通常会自行消退。或者医生会插入一个小导管（引流管）来抽出气体。无论何种治疗，医生通常会让患者留院观察以确保气胸不会恶化。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。