潜水安全注意事项和潜水损伤预防

因为潜水比较耗力，潜水者应有较好的有氧运动能力（剧烈运动能力），并且他们不应有心脏或肺部疾病。可影响意识、机敏性或判断力的疾病，比如癫痫和用胰岛素治疗的糖尿病（因为可引起低血糖 [低血糖症]），一般会影响潜水。目前已开展糖尿病潜水者的特殊教程。如有任何问题，应咨询医生。发生过自发性肺萎陷（气胸）的个体不应潜水。

尽管传统指南提示 10 岁以下的儿童不应潜水，但在儿童 8 岁时开始教授潜水的课程已取得成功。大多数潜水教练都熟悉教儿童潜水的指南。欲成为潜水员应评估其身体状体以及可能增加潜水事故和损伤风险的因素，评估应由熟悉潜水的医生完成。

可能妨碍潜水的医学疾病

专业潜水者可进行额外的医学检查，如心脏和肺功能、运动应激能力、听力和视力，还有骨的X线平片。另外，足够的潜水训练是很有必要的。