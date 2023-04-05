潜水安全注意事项和潜水损伤预防

潜水对经过恰当培训和指导的健康人群来说是相对安全的娱乐活动。全国潜水组织提供的潜水安全课程已广泛应用，有助于预防或减少潜水相关损伤的风险。
安全注意事项
潜水者应采取措施将气压伤和减压病风险尽量降至最低。为了降低风险，潜水者应该
平衡各种气腔内的压力，包括面罩（通过从鼻向面罩内吹气），以及中耳（比如，通过打哈欠或吞咽）
潜水者应避免屏气，上浮时应正常呼吸，速度不得超过每秒 0.15 米，这样的速度可以使潜水者逐渐排出多余氮气并充气腔（如肺和鼻窦）
根据潜水表或计算机要求的潜水深度和时间来完成所有必要的停留
包括 4.6 米处做 3～5 分钟的安全停留
不在潜水后 15-24 小时内乘坐飞机
为了减少其他潜水风险，潜水员应该意识到并避免某些潜水问题，比如
能见度差
需费力克服的水流
低温
独自潜水
使用违禁药物、镇静剂和酒精后
温度低时特别有害，因为可较快出现低体温症和影响潜水者的判断和敏捷性。低体温症也可引起易感人群潜在的致命性心律失常。不建议单独潜水。
任何剂量的违禁药物、镇静剂和酒精对潜水都有难以预知或预测的影响，应绝对避免。处方非镇静药对娱乐性潜水很少产生影响。
可能妨碍潜水的疾病
因为潜水比较耗力，潜水者应有较好的有氧运动能力（剧烈运动能力），并且他们不应有心脏或肺部疾病。可影响意识、机敏性或判断力的疾病，比如癫痫和用胰岛素治疗的糖尿病（因为可引起低血糖 [低血糖症]），一般会影响潜水。目前已开展糖尿病潜水者的特殊教程。如有任何问题，应咨询医生。发生过自发性肺萎陷（气胸）的个体不应潜水。
尽管传统指南提示 10 岁以下的儿童不应潜水，但在儿童 8 岁时开始教授潜水的课程已取得成功。大多数潜水教练都熟悉教儿童潜水的指南。欲成为潜水员应评估其身体状体以及可能增加潜水事故和损伤风险的因素，评估应由熟悉潜水的医生完成。
专业潜水者可进行额外的医学检查，如心脏和肺功能、运动应激能力、听力和视力，还有骨的X线平片。另外，足够的潜水训练是很有必要的。