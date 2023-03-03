脑震荡是指颅脑损伤后出现的短暂脑功能改变，计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 等影像学检查未见任何脑损伤迹象。因体育活动导致脑震荡的病人有反复发生脑震荡的风险，可能产生严重的后果，包括永久性脑损伤。

参加涉及高速冲撞的运动（例如足球，橄榄球，冰球，以及长曲棍球）发生脑震荡的机率很高，但没有风险的运动几乎不存在，包括啦啦操运动。在身体接触性运动的参与者中，约有20%的人在一个赛季中会遭受一次脑震荡。估计每年出现运动相关性脑震荡的人数从二十万到三百八十万不等。预估差别如此之大是因为许多受伤的人都未入院评估，因此得到准确的统计人数比较困难。

在运动员中发生脑震荡的人数可能没有以往多，但对脑震荡的认识要比以往多得多。对脑震荡认识的增加时因为人们更加意识到反复脑震荡可能会出现严重的后果。

反复损伤 与其他导致脑震荡的原因如车祸和跌倒等不同的是，运动参与者会持续存在脑震荡的风险。因此，他们更容易发生反复损伤。如果新的头部外伤发生于前次脑震荡的症状完全消失之前，则运动员特别容易受影响再次出现脑震荡。而且即便已经恢复，继续训练的运动员再次发生脑震荡的机率是从未出现过脑震荡的运动员的 2 到 4 倍。还有，只需比导致首次脑震荡时更小的撞击力即可引发再次脑震荡。 虽然只出现一次脑震荡的患者最终都完全康复，但有 3% 的多次脑震荡（即使是明显轻微）的患者会发展为长期脑损害。这种损害被称之为慢性创伤性脑病 (CTE) 并在拳击手中被首次描述（也称为拳击员痴呆）。然而，任何发生过多次脑震荡的患者均可能会出现 CTE。CTE 患者通过 CT 或 MRI 检查能发现脑部损伤的证据，并且会出现与痴呆相似的症状。包括以下症状： 痴呆症样症状（例如，记忆、认知功能或行为障碍）

判断力和决断力受损

性格改变（例如变得易怒和暴力）

抑郁症

帕金森综合征 几位发生过多次脑震荡的著名退役运动员都已自杀，这可能是由于 CTE 所致，至少占部分原因。

二次冲击综合征 二次冲击综合征是一种罕见但严重的脑震荡并发症。对于这种综合征，运动员的脑部在未从前一次脑震荡中完全恢复时二次发生脑震荡后迅速肿胀。几乎一半发生这种综合征的运动员死亡。

运动相关性脑震荡的症状 脑震荡患者可能有也可能没有丧失意识，但他们会出现脑功能障碍的症状。症状包括 神智错乱：出现头昏或昏迷，不确定对手或得分，和/或回答缓慢

记忆减退：不记得比赛或任务，和/或无法回想起临受伤前或受伤后没多久的事情

视力障碍：复视

对光敏感

眩晕、动作笨拙和平衡力障碍

头痛

恶心和呕吐

耳内有嗡嗡声（耳鸣）

失去嗅觉或味觉 脑震荡后综合征 在脑震荡后几天至几周均可能出现的症状。病人可能有 头痛

短期记忆问题

难以集中精力

疲劳

睡眠困难

性格改变（如易怒或情绪波动）

对光和噪音刺激敏感 在青少年中，许多脑震荡后综合征的症状，特别是烦躁，疲劳，以及注意力不集中，都可能被误解为正常的青春期表现。

运动相关性脑震荡的诊断 医师的评估 具有脑震荡症状的运动员需要一位具有此类损伤的评估和治疗经验的医师来进行评估。有时在高水平的体育赛事现场就有这样的医师。当现场没有医师时，场边人员应该作好相关训练，包括如何识别脑震荡，如何评估受伤的运动员，以及何时移送以进一步评估。 某些工具，例如运动性脑震荡评估工具（SCAT2、SCAT3 或 SCAT5），可免费在线获取并下载到手持设备上，以帮助培训工作人员、训练师和其他人在现场评估运动员。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 也为场边工作人员提供了工具和培训资料（CDC“事先警告”项目）。 医生和场边工作人员应该意识到，运动员可能会否认或低估脑震荡引起的症状，以便能够继续比赛。 如果医生怀疑有更严重的损伤，例如脑内或脑和颅骨之间有血液积聚（颅内血肿）或脑瘀伤（挫伤），则应进行计算机断层扫描 (CT) 等影像学检查。 在某些项目中，所有的运动员在参加运动之前都要进行神经认知测试（测试某些脑功能）。然后，如果怀疑有脑震荡存在，医师会再次测试运动员并确定其脑功能是否恶化。