症状取决于

肾功能衰退的严重程度

肾功能衰退率

肾功能衰退的原因

早期症状包括

水潴留，导致体重增加和足、踝肿胀或面部和双手浮肿

尿量减少

尿量（大多数健康成年人的尿量为每天 3 杯[约 750 毫升]到 2 夸脱[约 2 升]）通常会减少到每天少于 2 杯（约 500 毫升）或完全无尿。极少的尿量称为少尿，没有尿液产生则称为无尿。但是也有一些急性肾损伤患者的尿量正常。

后来，由于急性肾损伤持续存在，并且废物积聚在体内，人们可能会体验到

疲劳

完成需集中精神任务的能力降低

食欲不振（不常见）

恶心

全身瘙痒（瘙痒症）

急性肾损伤患者可能有胸痛、肌肉抽搐甚至痉挛等更严重的症状。若液体在肺部聚集，患者可能会气短。

排出可乐色尿可能提示多种损伤肾小球（肾脏的滤过单位）的肾脏疾病。褐色是由血液通过滤过单位产生的，可能是已知的肾小球肾炎（滤过单位的炎症）疾病的第一个征兆。例如感染后肾小球肾炎、抗肾小球基底膜疾病和狼疮性肾炎。

如果急性肾损伤的原因是阻塞（梗阻），这时，反流回肾脏的尿液会导致排尿系统扩张（一种疾病称为肾盂积水——请参阅图肾盂积水——膨胀的肾脏）。尿路梗阻时常引起下位肋骨下的持续性钝痛，也可能引起痉挛痛——从轻度到极度痛苦——常常沿躯体两侧（侧腹）分布。一些肾盂积水患者因基础疾病尿中带血，如肾结石。如果梗阻位于膀胱以下，膀胱会胀大。如果膀胱迅速扩大，患者会感到骨盆耻骨上方区域剧烈疼痛和受压迫。如果膀胱缓慢扩大，疼痛会比较轻，但是下腹部可能由于扩大的膀胱而胀满。

如果急性肾损伤在住院期间发生，常与近期的损伤、外科手术、药物或感染性疾病有关。导致急性肾损伤的原发疾病引起的症状可能很突出。例如，高热、危及生命的低血压（休克）以及心力衰竭或肝衰竭的症状可能出现在肾衰竭症状之前，并可能会更加明显和急迫。

某些引起急性肾损伤的原因也可能累及身体的其他部位。如肉芽肿性多血管炎，可以损伤肾脏血管，也可能破坏肺血管，导致患者咯血。皮疹是某些引起急性肾损伤的病因的典型表现，这些病因包括显微镜下多血管炎、系统性红斑狼疮（狼疮）和一些毒性药物。