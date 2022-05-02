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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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食物中毒概述

作者：Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
已审核/已修订 5月 2022 | 修改的 9月 2022
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食品中毒是食用含毒素的植物或动物引起的。

  • 在摄取有毒的蘑菇类或其他植物，或污染的鱼类或贝壳类动物，即可发生中毒。

  • 最常见的症状是腹泻、恶心和呕吐，有时会出现癫痫和瘫痪。

  • 基于症状和检查摄入的食物可作出诊断。

  • 避免使用野生或不常见的蘑菇和其他植物，以及污染的鱼类可降低中毒的风险。

  • 最好的治疗方式是体液置换和清除胃里的有毒物质，但有些物质是致命的。

（另请参见中毒概述。）

由于消化道炎症（胃肠炎），许多疾病会导致突然呕吐和腹泻。有时人们将这些功能紊乱统称为“食物中毒”。但是，只有服用毒素导致的胃肠炎才是真正的食物中毒。大多数呕吐和腹泻是由消化道病毒或细菌感染引起，除非被污染食物中的细菌产生此类毒素，否则不被视为食物中毒（参见葡萄球菌食物中毒）。另外，许多有毒植物蘑菇和含有毒素的海鲜会影响消化道，有时则会影响其他器官。

胃肠炎还可能影响摄入受外部毒素污染的食物的人，例如

  • 喷上砷、或有机杀虫剂的未洗过的水果和蔬菜

  • 用铅釉陶器盛装的酸性液体

  • 储存在镉衬容器中的食物

中国餐馆综合症

通常所谓的中国餐馆综合症是指在进食中国菜后出现的症状比如面部对压力敏感、胸痛、全身烧灼感和焦虑等。这些症状被认为是由味精（中国菜中常加入的一种调味剂）引起的超敏反应所致。这种反应并不常见。

食物中毒的治疗

大多数食物中毒者只需补充液体和电解质即可快速和完全恢复正常。一旦出现症状，中毒者应服用大量液体。如果不能承受口服液体，中毒者需要到急诊室输液治疗。

可能的话，尽快将毒物从胃排出是个好办法。对大多数人而言，通常采取呕吐即可。

若已明确毒物类型可采取特异性治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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