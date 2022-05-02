已审核/已修订 5月 2022 | 修改的 9月 2022

食品中毒是食用含毒素的植物或动物引起的。

在摄取有毒的蘑菇类或其他植物，或污染的鱼类或贝壳类动物，即可发生中毒。

最常见的症状是腹泻、恶心和呕吐，有时会出现癫痫和瘫痪。

基于症状和检查摄入的食物可作出诊断。

避免使用野生或不常见的蘑菇和其他植物，以及污染的鱼类可降低中毒的风险。

最好的治疗方式是体液置换和清除胃里的有毒物质，但有些物质是致命的。

（另请参见中毒概述。）

由于消化道炎症（胃肠炎），许多疾病会导致突然呕吐和腹泻。有时人们将这些功能紊乱统称为“食物中毒”。但是，只有服用毒素导致的胃肠炎才是真正的食物中毒。大多数呕吐和腹泻是由消化道病毒或细菌感染引起，除非被污染食物中的细菌产生此类毒素，否则不被视为食物中毒（参见葡萄球菌食物中毒）。另外，许多有毒植物、蘑菇和含有毒素的海鲜会影响消化道，有时则会影响其他器官。

胃肠炎还可能影响摄入受外部毒素污染的食物的人，例如

喷上砷、铅或有机杀虫剂的未洗过的水果和蔬菜

用铅釉陶器盛装的酸性液体

储存在镉衬容器中的食物

中国餐馆综合症