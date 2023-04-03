有时候肾脏内部会产生一个或多个液性包囊（囊肿），而不造成严重的肾脏问题。

获得性囊肿一般不会引发症状或影响肾功能。一侧或双侧肾中可能会形成单个或多个囊肿。

单个囊肿和多个囊肿（更常见）的原因还不明确。但是，多个囊肿更常见于慢性肾病患者，尤其是透析多年的患者。在透析超过 10 年的患者中，有 50% 以上的患者出现了囊肿。

获得性囊肿通常不会诱发症状，但患者偶有尿液带血（血尿）、侧腰部（胁腹部）疼痛或感染（一般会导致发烧和侧腰部疼痛）。患有获得性囊肿的患者（尤其是接受肾移植或透析多年的患者）有罹患肾癌的风险。因此，一些医生使用超声检查或计算机断层扫描 (CT) 来定期监测患有获得性囊肿的患者。

获得性囊肿通常是在因其他原因进行 CT 或超声检查时检测到的。

囊肿会导致持续流血或可能需要引流的感染，或（少见）需要手术摘除部分或全部肾脏（部分或全部肾切除）。发展为肾癌的囊肿也可能需要肾切除术，但这只发生在极少数情况下。