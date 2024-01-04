有许多种测试可用于评估疑似肾脏或尿路疾病。（也请参阅尿路系统概述。）
腹部X线片通常无助于尿路疾病的评估。有时 X 线检查可帮助检测某些类型的类型肾结石并监测它们的位置和变化。X 线平片上无法显示某些类型的肾结石。
超声检查是一种有用的成像技术，因为
超声检查常用于获取尿路结石以及尿路（如肾脏、膀胱、阴囊、睾丸、阴茎和尿道）肿胀和包块（肿块）的图像。超声检查还可用于检查肾脏或膀胱有无阻塞，确定排尿后膀胱是否有尿液潴留以及前列腺的大小，并提供帮助引导获取前列腺或肾脏活检样本的图像。多普勒超声检查通过分析反射声波形成图像。多普勒超声检查提供有关血流的信息，有助于医生确定勃起功能障碍和睾丸疾病（如睾丸扭转和附睾炎）的原因。
计算机断层扫描 (CT) 能提供尿路及其周围结构的图像。CT 血管造影（一种创伤性更小的传统血管造影的替代方案）可用于评估许多尿路疾病。有时需要通过静脉（静脉注射）注入不透射线的造影剂。注入造影剂后立即获取图像，以提供有关肾脏的更多详情，以及有时在 10 分钟后获取图像，以提供有关输尿管（将尿液从肾脏输入膀胱的肌肉管）的更多详情。
CT 的缺点包括接触大量的电离辐射以及（注射不透射线的造影剂时）存在肾脏损伤和过敏类型反应的风险。
与 CT 类似，磁共振成像 (MRI) 提供尿路和周围结构的图像。但与 CT 不同的是，MRI 并不包括接触电离辐射。MRI 可用于提供血管图像（磁共振动脉血管成像 (MRA)）。对于某些疾病，MRI 比 CT 要详细。但是，MRI 不能为尿路结石提供许多有用信息。
通过静脉给药使用顺磁性造影剂可使 MRI 影像更清晰。这种造影剂与 CT 扫描中使用的造影剂非常不同。但是，顺磁性造影剂通常不适用于肾功能较差者，因为在罕见情况下造影剂会对他们造成严重的不可逆疾病（称为肾源性系统性纤维化，可影响皮肤和其他器官）。
静脉尿路造影（IVU，也称为排泄性尿路造影 [IVP]）是采用静脉注射不透射线的造影剂来提供肾脏、输尿管和膀胱的 X 线影像。该方法现在少用。一般情况下采用 CT 与不透射线的造影剂来替代。
在逆行尿路造影中，需要直接向输尿管或肾脏的集尿系统注入不透射线造影剂。该程序一般在进行膀胱镜检查或其他常规泌尿程序（如输尿管镜检查 [向输尿管插入导管]）或在输尿管或肾脏中置入支架时完成。可对尿路进行检查，包括排尿的肾脏部位。
逆行尿路造影可用于诊断疤痕、肿瘤或尿路与其他结构（瘘）之间的异常连接处。若不透射线的造影剂无法注入（例如肾功能较差），可进行逆行尿路造影。
在经由表皮的前行性尿路造影中，不透射线的造影剂经由背部开口（称作肾造口开口）通过排尿通道直接注入肾脏的相关部位中。如无法进行逆行尿路造影（例如仪器的插入通道受阻）或患者已有治疗疾病（如肿瘤或阻塞尿路的结石）的肾造瘘管，则可进行此检查。
膀胱造影是指在向膀胱注入（例如通过膀胱镜或尿路导管）不透射线的造影剂后提供膀胱图像的任何检查。膀胱造影最常用于检测膀胱穿孔（可发生于受伤或手术后）。
在膀胱尿道造影（有时称作逆行膀胱尿道造影）中，需要通过尿道向膀胱注入不透射线的造影剂。该程序用于确定尿道中的异常（如因伤害导致的瘢痕或撕裂）。在排尿中和排尿后立即摄取膀胱和尿道的 X 线片，称为排泄性膀胱输尿管造影术。该程序为膀胱尿道造影的变体形式，用于评估阻止尿液在排尿时从膀胱回流到输尿管的瓣膜是否工作正常，以及用于检测影响尿道后部位（最靠近膀胱的部位）的变窄等异常。
在逆行尿道造影中，使用具有特殊适配器的注射器或尿道导管将不透射线的造影剂直接引入尿道的末端，尿道导管仅放置在尿道内几厘米处，气囊部分充气使其紧密贴合。将不透射线的造影剂注入尿道，填充整个尿道，以观察任何损伤或狭窄。这种检查通常用于出现过可能损伤尿道的创伤的患者。医生进行逆行尿道造影以确保将尿道导管放入膀胱是安全的，并且不会损伤尿道。
新上市的核正电子发射断层扫描 (PET) 造影剂可以检测前列腺癌是否已扩散（转移）到身体其他部位。这种核造影剂靶向前列腺癌细胞表面的 PMSA（前列腺特异性膜抗原），可在 PET 扫描中显示。
相比之下，常规 PET 扫描对大多数前列腺癌病例用处不大，但对其他泌尿生殖系统肿瘤（如肾脏肿瘤或睾丸肿瘤）较为有用。
肾脏的放射性核素扫描是一种依靠专门的 γ 照相机探测注入体内的放射活性物质所释放的少量辐射的成像技术。该程序最常用于评估肾脏血流和尿液产生。
血管造影（为区别于 CT 血管造影和磁共振血管造影，有时也称作常规血管造影）需要直接向动脉注入不透射线的造影剂。有尿路疾病的患者可接受该检查，因为它可以与修复特定疾病所影响之血管（如严重出血或血管间的异常连接（血管瘘））的治疗合并使用。
血管造影术的并发症包括损伤注射动脉和邻近器官、出血以及造影剂过敏等。