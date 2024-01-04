与 CT 类似，磁共振成像 (MRI) 提供尿路和周围结构的图像。但与 CT 不同的是，MRI 并不包括接触电离辐射。MRI 可用于提供血管图像（磁共振动脉血管成像 (MRA)）。对于某些疾病，MRI 比 CT 要详细。但是，MRI 不能为尿路结石提供许多有用信息。

通过静脉给药使用顺磁性造影剂可使 MRI 影像更清晰。这种造影剂与 CT 扫描中使用的造影剂非常不同。但是，顺磁性造影剂通常不适用于肾功能较差者，因为在罕见情况下造影剂会对他们造成严重的不可逆疾病（称为肾源性系统性纤维化，可影响皮肤和其他器官）。