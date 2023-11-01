肾脏的实体肿瘤大多为恶性，充满液体的肿瘤（囊肿）为良性。几乎所有肾癌都是肾细胞癌。另一种肾癌，肾母细胞瘤，主要发生于儿童。

肾癌可引起血尿、侧腹痛或发热。

癌肿常在因其他原因进行影像学检查时被偶然发现。

通过CT或MRI来确诊。

如果癌肿没有扩散，肾切除可延长生存期，甚至可能治愈。

肾癌约占成人癌症的 2% 至 3%，男性发病率是女性的两倍。每年约有 81,800 人患肾癌，约 14,890 人死于肾癌（2023 年的估计值）。

吸烟者患肾癌的可能性是不吸烟者的两倍。其他危险因素包括暴露于化学毒物（例如，石棉、镉和鞣制皮革及石油产品）和肥胖。透析和患有囊性肾病的人士，以及患有某些遗传疾病（尤其是希佩尔-林道病 [VHL] 和结节性硬化症）的人士，患肾癌的风险也更大。肾癌患者通常在 65 至 74 岁之间被确诊。

肾癌的症状 症状可能要到癌肿扩散（转移）或变得很大后才会出现。血尿是最常见的第一症状，但由于血量太少，只能通过显微镜检测到。另一方面，尿液可能呈现可见的红色。 第二常见的症状是侧腹部疼痛、发热和体重下降。偶尔，医生触及患者腹部增大或肿块时才首次发现肾癌。肾癌的非特异性症状包括疲劳、体重减轻和早饱（饭后感觉饱胀）。 高浓度的促红细胞生成素（由患病肾脏或肿瘤本身产生）刺激骨髓造血，生成大量红细胞，导致红细胞计数异常增高（红细胞增多症）。红细胞增多可以没有症状，或出现头痛、疲劳、头晕及视力减退。反之，肾癌也可由于长期血尿而导致红细胞计数下降（贫血）。贫血可引起易疲劳或头晕。 一些患者会出现血钙水平升高（高钙血症），后者导致虚弱、疲劳、反应迟钝以及便秘。 血压可能上升，但高血压可能不会引起症状。

肾癌的诊断 计算机断层扫描或磁共振成像

有时需要进行手术 目前，多数肾癌在评估其他疾病（如高血压）的影像学检查（例如计算机断层扫描 (CT) 或超声检查）时被无意中发现。如果医生基于患者症状怀疑肾癌，可行 CT 或磁共振成像 (MRI) 确诊。首先也可进行超声检查或静脉尿路造影，但医生利用 CT 或 MRI 进行确诊。 如果确诊了肾癌，其他影像学检查（如胸部 X 线检查、骨扫描或胸部 CT）以及血液检查有助于明确肿瘤是否转移以及转移部位。但是，有时近期扩散（转移）的肿瘤可能无法检测到。有时需要手术来确诊。罕见情况下，医生会建议对肾脏肿块或怀疑有转移的身体其他部位进行活检以明确诊断。

肾癌的治疗 手术 当癌肿未发生肾外转移时，手术切除患病肾脏可提供一定治愈机会。或者，医生也可以仅切除肿瘤及其周围的正常组织，保留其余肾脏组织。对于肾脏肿块极小（小于 3 厘米）的患者，可选择采用消融术（放射科医生为烧伤或冻结肿块而进行的手术）。对于非常小的肿块，可以选择主动监测（密切监测），尤其是病情太重而无法耐受手术的患者。 如果肿瘤已浸润至邻近组织，如肾静脉或向心脏供血的大静脉（腔静脉），但尚未向淋巴结或远处扩散，手术仍有一定的治愈可能。但是，肾癌易于早期转移，特别是肺转移，有时转移甚至发生在症状出现之前。由于远隔转移的肾癌不容易被早期诊断，有时只有当医生切除了所有肾脏癌肿之后才能被发现。 若手术治疗没有希望，可采取其他疗法，不过这些治疗少有成效。提高机体免疫系统功能以清除癌症的治疗可以使一些肿瘤缩小并延长患者的存活期（请参阅免疫疗法）。有时用于治疗肾癌的较为老式的免疫疗法包括白细胞介素-2 和干扰素 α-2b。较为新型的免疫疗法包括检查点抑制剂，其可阻断癌细胞上被称为 PD-L1（“检查点”）的分子。PD-L1 可使癌症逃脱人体免疫系统的检测（从而导致破坏）。还可使用包含检查点抑制剂的药物组合。通常，它们是转移性疾病患者的首选疗法，也是手术切除癌症后癌症复发中高风险患者的首选疗法。 有时用于治疗肾癌的其他药物包括：舒尼替尼、索拉非尼、卡博替尼、阿昔替尼、贝伐珠单抗、培唑帕尼、仑伐替尼、西罗莫司以及依维莫司。这些药物能够改变影响肿瘤的分子机制，因此被称作靶向疗法。 还正在研究其他白介素、沙立度胺和甚至基于清除肾脏癌症的细胞所研发的疫苗的各种组合疗法的疗效。这些治疗可能对转移癌有益，但作用通常很小。极少数（不足1%）患者，摘除患肾可使体内其他部位的肿瘤缩小。但是当癌肿已经扩散时，由于摘除患肾后其他部位肿瘤缩小的概率很低，因而这并非切除癌肿肾脏的充足理由，除非切除肾脏只是整个治疗计划的一部分，还应包括其他系统治疗。

肾癌的预后 影响预后的因素很多，但局限于肾脏内的较小癌症患者的 5 年生存率高于 90%。已扩散的癌症预后较差。在这些人中，目标主要在于控制疾病扩散、缓解疼痛，以及使用其他方式改善舒适度（请参阅致命性疾病期间的症状）。和所有终末期疾病一样，需要提前应对临终问题（请参阅法律和伦理问题），包括预立医疗指示。