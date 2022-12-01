血尿可以使尿液呈红色或褐色，取决于尿液中的血含量、血在尿液中存在的时间以及尿液酸化的程度。化学检测或显微镜检查可发现改变尿液颜色的少量血液（镜下血尿）。镜下血尿可在因其他原因进行尿检时发现。
血尿患者可能还有腰侧或背部（侧腹）疼痛、下腹痛、尿急或难以排尿等尿路疾病的其他症状（取决于血尿的病因）。若尿液中的血量足够多，则会形成血块。血块会完全阻塞尿流，导致突发剧痛和无法排尿。严重出血可导致一般因尿路伤害而导致的血块。
赤尿通常并非是由红血细胞导致。尿液发红或棕红可能是因为下列原因导致：
因红血细胞的破坏而进入尿液中的血红蛋白（负责在红血细胞中输送氧气）
因肌肉细胞的破坏而进入尿液中的肌肉蛋白（肌红蛋白）
卟啉病（因缺乏产生血红素（一种含有铁并令血液呈红色的化合物）的酶而导致的疾病）
食物（如甜菜、大黄以及一些食物色素）
药物（最常见的是非那吡啶，有时也包括鼠李制剂、二苯乙内酰脲、甲基多巴、利福平、非那西丁、吩噻嗪类药物和番泻叶）
血尿的病因
血尿可以由膀胱、尿道、输尿管或肾脏的炎症、结石、肿瘤、外伤或其他疾病引起。有些女性起初会把阴道出血误认为是尿血。
常见原因
不常见原因
不太常见的病因包括
癌症和良性前列腺增生可导致血尿。这些疾病主要见于 50 岁以上的人士，不过具有风险因素（如吸烟、家族病史或接触化学物质）的青年人也可能患癌。
肾脏微小血管（肾小球）疾病可能是任何年龄人士的病因。
肾脏过滤疾病（肾小球疾病）可能是肾脏疾病的一部分，也可以是身体其他部位疾病导致的。如果尿液有蛋白质、红细胞聚集（称为红细胞管型）或红细胞畸形，则更有可能发生这些疾病。这些疾病包括感染（如心脏瓣膜感染）、结缔组织疾病（如系统性红斑狼疮）和血管炎、血液疾病（如血清病）或某些慢性病（如糖尿病）。此外，几乎任何类型的肾损伤都会导致尿液中有少量血液。
严重伤害（如跌落或车祸撞击）可伤及肾脏或膀胱并导致出血。各种操作和手术（例如插入导管或进行前列腺或肾脏活检）也会导致出血。
埃及血吸虫是一种寄生虫，可在非洲引起一种称为血吸虫病的疾病，并在印度和中东部分地区较小规模地引起这种疾病。这种蠕虫可侵入泌尿道，导致血尿。若患者去过有血吸虫的地区，医生则会考虑血吸虫病。结核病也可导致血尿。
血尿的其他原因包括盆腔区域放疗引起的膀胱炎症、某些药物和肾脏血管疾病。
血尿的评估
医生首先会假定流血是血尿的原因。然后他们会寻找出血的原因，如出血来自尿路（或偶见于其他部位）何处。以下信息帮助人们了解何时就医及评估中的预期。
警示体征
在血尿患者中，特定的症状和特点应引起注意。它们包括
尿液中有大量的血
年龄大于 50 岁
腿脚肿胀外加高血压
何时就医
发现尿液带血的患者应在一两天内看医生。但是排出大量血液、无法排尿或疼痛严重者应立即就医。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在询问病史和体格检查中的发现，经常可以提示出现血尿的病因和应该对患者所做的检查（请参阅表血尿的一些原因和特征）。
医生会询问流血多久了以及此前是否发生过出血。他们会问及患者是否出现发热、体重下降或尿道阻塞的症状，如排尿困难或无法完全清空膀胱。疼痛或不适是重要的发现。排尿时有灼烧感或耻骨正上方的下腹部钝痛表明膀胱感染。在男性中，后背下侧或骨盆有轻度到中度疼痛通常是由前列腺感染引起的。极度严重疼痛通常是由于阻塞尿流的结石或血液凝块导致的。
医生接下来进行体检。一般有必要对女性进行骨盆检查。若女性阴道出血，则需要向膀胱插入导管以检查血液来自膀胱还是阴道。医生通常会对男性进行直肠指检来检查前列腺。
血尿的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
良性前列腺增生（非癌性前列腺增大）
主要见于 50 岁以上的男性
常有难以排尿、尿流较小、尿不尽感觉或排尿结束时滴尿
在进行直肠指检时检查到前列腺有增大
检测 PSA 水平的血检
通常对膀胱进行超声检查以测量在排空膀胱后还有多少尿液剩余（排尿后的残余尿量）
主要见于 50 岁以上或具有此类癌症风险因素（吸烟、家族癌症史或接触可能致癌的化学物质）的人士
排尿时有时有灼烧感或痛感或尿急
一般有影响全身的症状（如发烧、寒颤、体重减轻或出汗）
使用可弯曲的可视管插入尿道检查膀胱内部（膀胱镜检查）
可能进行膀胱活检
有时 CT 或 MRI
若怀疑有前列腺癌，则进行前列腺活检
膀胱炎（膀胱感染）
常见于妇女与女孩
尿频尿急
排尿有灼烧感或疼痛感
起夜
有时尿血或尿液有异味
医生的检查
创伤
一般为显著的损伤
一般要进行腹部与骨盆的 CT 检查
肾脏过滤疾病（肾小球疾病，如肾小球肾炎）
有时有高血压和腿脚肿胀
有时尿蛋白、红细胞畸形、红细胞聚集和／或肾功能下降
尿液可能呈红色或暗色（可乐颜色）
有时见于感染后
有时见于其家属患有肾脏或结缔组织疾病的患者
尿液分析
血液化验
腰侧或腹部长时间疼痛
高血压
有时在因其他原因进行的成像检查或医生查体时发现肾脏肿大
超声检查
通常进行腹部的 CT 或 MRI 检查
主要见于 50 岁以上的男性
在进行直肠指检时检查到前列腺内有肿块
偶有尿流较小、难以排尿和排尿结束时滴尿
检测 PSA 水平的血检
若 PSA 水平上升，则进行前列腺活检
前列腺炎（前列腺感染）
常有发烧、排尿困难、尿频、起夜以及排尿时有灼烧或疼痛感
常有尿路长期阻塞的症状（包括尿流较小、排尿困难或排尿结束时滴尿）
急性感染时，在进行直肠指检时检查到前列腺有增大和触痛感；而慢性前列腺炎，可能没有任何明显症状
医生的检查
尿液分析和尿培养
有时进行经直肠超声检查和膀胱镜检查
通常发生于已知患有镰状细胞疾病的患者
主要见于非洲或地中海血统的人士
常见于儿童和青年人
血检以发现血红细胞中的异常血红蛋白
突发性腰侧后下方严重疼痛或阵发性腹部或腹股沟疼痛
有时尿急但无法排尿
有时呕吐
肾脏、输尿管和膀胱的 CT 或超声检查
* 特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 检查包括尿液分析（适用于所有患者），评估肾功能的血检（大多数患者）以及肾脏与骨盆的成像（大多数老年人）。
CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；PSA = 前列腺特异性抗原。
检查
医生有时可通过患者的症状和体检结果做出诊断。由于许多疾病都有共同的症状，因此经常需要进行检查来确定尿液带血（或有血）的病因。首先进行尿液分析。尿液分析可检查血液（确定尿液中的红色是血液导致的）并揭示肾脏过滤疾病的证据。如果怀疑感染，一般会进行尿培养。
对于 50 岁以上的所有患者以及有癌症风险因素的患者，医生一般会使用可弯曲的可视管检查膀胱（膀胱镜检查），以确定出血的原因。
对于可见血尿的病因并非感染或肾脏过滤疾病的任何年龄的患者，一般会接受成像研究，如对腹部与骨盆进行计算机断层扫描 (CT)、超声检查或磁共振成像 (MRI)。对于仅有镜下血尿且在体检、血检或尿液分析时未发现其他异常的 50 岁以下的患者，医生可在 6 或 12 个月内重复进行尿液分析。若还有血，医生会进行其他检查。
若医生怀疑患者有肾脏过滤疾病（根据尿液分析的结果），则他们通常会进行血检以评估肾功能，有时还会进行肾活检。对于未知是否患有镰状细胞疾病的非洲或地中海血统患者，可能需要进行血检。
对于 50 岁或以上年龄的男性，医生一般会测量血液中的前列腺特异性抗原 (PSA) 水平。
血尿的治疗
治疗出血需针对其病因。不论原因为何，若尿流被血块阻塞，医生通常会向膀胱中插入一个可弯曲的导管（导尿管）并尝试将血块冲出体内。
关键点
赤尿通常并非是由血液导致。
尿中带血的许多原因并不严重。
疾病的严重程度随着年龄以及血尿时长的增加而增加。
癌症检查一般仅限于 50 岁以上的患者或有患癌风险的较年轻的患者。