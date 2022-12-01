提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

血尿

作者：Geetha Maddukuri, MD, Saint Louis University
已审核/已修订 12月 2022
浏览专业版

血尿可以使尿液呈红色或褐色，取决于尿液中的血含量、血在尿液中存在的时间以及尿液酸化的程度。化学检测或显微镜检查可发现改变尿液颜色的少量血液（镜下血尿）。镜下血尿可在因其他原因进行尿检时发现。

血尿患者可能还有腰侧或背部（侧腹）疼痛、下腹痛、尿急或难以排尿等尿路疾病的其他症状（取决于血尿的病因）。若尿液中的血量足够多，则会形成血块。血块会完全阻塞尿流，导致突发剧痛和无法排尿。严重出血可导致一般因尿路伤害而导致的血块。

赤尿通常并非是由红血细胞导致。尿液发红或棕红可能是因为下列原因导致：

  • 因红血细胞的破坏而进入尿液中的血红蛋白（负责在红血细胞中输送氧气）

  • 因肌肉细胞的破坏而进入尿液中的肌肉蛋白（肌红蛋白）

  • 卟啉病（因缺乏产生血红素（一种含有铁并令血液呈红色的化合物）的酶而导致的疾病）

  • 食物（如甜菜、大黄以及一些食物色素）

  • 药物（最常见的是非那吡啶，有时也包括鼠李制剂、二苯乙内酰脲、甲基多巴、利福平、非那西丁、吩噻嗪类药物和番泻叶）

血尿的病因

血尿可以由膀胱、尿道、输尿管或肾脏的炎症、结石、肿瘤、外伤或其他疾病引起。有些女性起初会把阴道出血误认为是尿血。

常见原因

最常见的原因因患者年龄而不同，不过总的而言包括

不常见原因

不太常见的病因包括

癌症和良性前列腺增生可导致血尿。这些疾病主要见于 50 岁以上的人士，不过具有风险因素（如吸烟、家族病史或接触化学物质）的青年人也可能患癌。

肾脏微小血管（肾小球）疾病可能是任何年龄人士的病因。

肾脏过滤疾病（肾小球疾病）可能是肾脏疾病的一部分，也可以是身体其他部位疾病导致的。如果尿液有蛋白质、红细胞聚集（称为红细胞管型）或红细胞畸形，则更有可能发生这些疾病。这些疾病包括感染（如心脏瓣膜感染）、结缔组织疾病（如系统性红斑狼疮）和血管炎、血液疾病（如血清病）或某些慢性病（如糖尿病）。此外，几乎任何类型的肾损伤都会导致尿液中有少量血液。

严重伤害（如跌落或车祸撞击）可伤及肾脏或膀胱并导致出血。各种操作和手术（例如插入导管或进行前列腺或肾脏活检）也会导致出血。

埃及血吸虫是一种寄生虫，可在非洲引起一种称为血吸虫病的疾病，并在印度和中东部分地区较小规模地引起这种疾病。这种蠕虫可侵入泌尿道，导致血尿。若患者去过有血吸虫的地区，医生则会考虑血吸虫病结核病也可导致血尿。

血尿的其他原因包括盆腔区域放疗引起的膀胱炎症、某些药物和肾脏血管疾病

血尿的评估

医生首先会假定流血是血尿的原因。然后他们会寻找出血的原因，如出血来自尿路（或偶见于其他部位）何处。以下信息帮助人们了解何时就医及评估中的预期。

警示体征

在血尿患者中，特定的症状和特点应引起注意。它们包括

  • 尿液中有大量的血

  • 年龄大于 50 岁

  • 腿脚肿胀外加高血压

何时就医

发现尿液带血的患者应在一两天内看医生。但是排出大量血液、无法排尿或疼痛严重者应立即就医。

医生会怎么做

医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。医生在询问病史和体格检查中的发现，经常可以提示出现血尿的病因和应该对患者所做的检查（请参阅表血尿的一些原因和特征）。

医生会询问流血多久了以及此前是否发生过出血。他们会问及患者是否出现发热、体重下降或尿道阻塞的症状，如排尿困难或无法完全清空膀胱。疼痛或不适是重要的发现。排尿时有灼烧感或耻骨正上方的下腹部钝痛表明膀胱感染。在男性中，后背下侧或骨盆有轻度到中度疼痛通常是由前列腺感染引起的。极度严重疼痛通常是由于阻塞尿流的结石或血液凝块导致的。

医生接下来进行体检。一般有必要对女性进行骨盆检查。若女性阴道出血，则需要向膀胱插入导管以检查血液来自膀胱还是阴道。医生通常会对男性进行直肠指检来检查前列腺。

表格
表格

血尿的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查†

良性前列腺增生（非癌性前列腺增大）

主要见于 50 岁以上的男性

常有难以排尿、尿流较小、尿不尽感觉或排尿结束时滴尿

在进行直肠指检时检查到前列腺有增大

检测 PSA 水平的血检

膀胱镜检查

通常对膀胱进行超声检查以测量在排空膀胱后还有多少尿液剩余（排尿后的残余尿量）

膀胱癌症肾脏癌症

主要见于 50 岁以上或具有此类癌症风险因素（吸烟、家族癌症史或接触可能致癌的化学物质）的人士

排尿时有时有灼烧感或痛感或尿急

一般有影响全身的症状（如发烧、寒颤、体重减轻或出汗）

使用可弯曲的可视管插入尿道检查膀胱内部（膀胱镜检查

可能进行膀胱活检

有时 CT 或 MRI

若怀疑有前列腺癌，则进行前列腺活检

膀胱炎（膀胱感染）

常见于妇女与女孩

尿频尿急

排尿有灼烧感或疼痛感

起夜

有时尿血或尿液有异味

医生的检查

一般进行尿液分析尿培养

创伤

一般为显著的损伤

一般要进行腹部与骨盆的 CT 检查

肾脏过滤疾病（肾小球疾病，如肾小球肾炎

有时有高血压和腿脚肿胀

有时尿蛋白、红细胞畸形、红细胞聚集和／或肾功能下降

尿液可能呈红色或暗色（可乐颜色）

有时见于感染后

有时见于其家属患有肾脏或结缔组织疾病的患者

尿液分析

血液化验

肾活检

多囊性肾病

腰侧或腹部长时间疼痛

高血压

有时在因其他原因进行的成像检查或医生查体时发现肾脏肿大

超声检查

通常进行腹部的 CT 或 MRI 检查

前列腺癌

主要见于 50 岁以上的男性

在进行直肠指检时检查到前列腺内有肿块

偶有尿流较小、难以排尿和排尿结束时滴尿

检测 PSA 水平的血检

若 PSA 水平上升，则进行前列腺活检

前列腺炎（前列腺感染）

常有发烧、排尿困难、尿频、起夜以及排尿时有灼烧或疼痛感

常有尿路长期阻塞的症状（包括尿流较小、排尿困难或排尿结束时滴尿）

急性感染时，在进行直肠指检时检查到前列腺有增大和触痛感；而慢性前列腺炎，可能没有任何明显症状

医生的检查

尿液分析和尿培养

有时进行经直肠超声检查和膀胱镜检查

镰状细胞病或其特点

通常发生于已知患有镰状细胞疾病的患者

主要见于非洲或地中海血统的人士

常见于儿童和青年人

血检以发现血红细胞中的异常血红蛋白

尿路结石

突发性腰侧后下方严重疼痛或阵发性腹部或腹股沟疼痛

有时尿急但无法排尿

有时呕吐

肾脏、输尿管和膀胱的 CT 或超声检查

* 特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 检查包括尿液分析（适用于所有患者），评估肾功能的血检（大多数患者）以及肾脏与骨盆的成像（大多数老年人）。

CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；PSA = 前列腺特异性抗原。

检查

医生有时可通过患者的症状和体检结果做出诊断。由于许多疾病都有共同的症状，因此经常需要进行检查来确定尿液带血（或有血）的病因。首先进行尿液分析。尿液分析可检查血液（确定尿液中的红色是血液导致的）并揭示肾脏过滤疾病的证据。如果怀疑感染，一般会进行尿培养。

对于 50 岁以上的所有患者以及有癌症风险因素的患者，医生一般会使用可弯曲的可视管检查膀胱（膀胱镜检查），以确定出血的原因。

对于可见血尿的病因并非感染或肾脏过滤疾病的任何年龄的患者，一般会接受成像研究，如对腹部与骨盆进行计算机断层扫描 (CT)、超声检查或磁共振成像 (MRI)。对于仅有镜下血尿且在体检、血检或尿液分析时未发现其他异常的 50 岁以下的患者，医生可在 6 或 12 个月内重复进行尿液分析。若还有血，医生会进行其他检查。

若医生怀疑患者有肾脏过滤疾病（根据尿液分析的结果），则他们通常会进行血检以评估肾功能，有时还会进行肾活检。对于未知是否患有镰状细胞疾病的非洲或地中海血统患者，可能需要进行血检。

对于 50 岁或以上年龄的男性，医生一般会测量血液中的前列腺特异性抗原 (PSA) 水平。

血尿的治疗

治疗出血需针对其病因。不论原因为何，若尿流被血块阻塞，医生通常会向膀胱中插入一个可弯曲的导管（导尿管）并尝试将血块冲出体内。

关键点

  • 赤尿通常并非是由血液导致。

  • 尿中带血的许多原因并不严重。

  • 疾病的严重程度随着年龄以及血尿时长的增加而增加。

  • 癌症检查一般仅限于 50 岁以上的患者或有患癌风险的较年轻的患者。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。