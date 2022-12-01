不太常见的病因包括

癌症（肾癌、膀胱癌或前列腺癌）

非癌性前列腺增大（良性前列腺增生）

肾脏小血管疾病（称为肾脏过滤疾病或肾小球疾病）

肾囊肿（多囊性肾病）

输尿管瘢痕狭窄（称为缩窄）或其他异常

癌症和良性前列腺增生可导致血尿。这些疾病主要见于 50 岁以上的人士，不过具有风险因素（如吸烟、家族病史或接触化学物质）的青年人也可能患癌。

肾脏微小血管（肾小球）疾病可能是任何年龄人士的病因。

肾脏过滤疾病（肾小球疾病）可能是肾脏疾病的一部分，也可以是身体其他部位疾病导致的。如果尿液有蛋白质、红细胞聚集（称为红细胞管型）或红细胞畸形，则更有可能发生这些疾病。这些疾病包括感染（如心脏瓣膜感染）、结缔组织疾病（如系统性红斑狼疮）和血管炎、血液疾病（如血清病）或某些慢性病（如糖尿病）。此外，几乎任何类型的肾损伤都会导致尿液中有少量血液。

严重伤害（如跌落或车祸撞击）可伤及肾脏或膀胱并导致出血。各种操作和手术（例如插入导管或进行前列腺或肾脏活检）也会导致出血。

埃及血吸虫是一种寄生虫，可在非洲引起一种称为血吸虫病的疾病，并在印度和中东部分地区较小规模地引起这种疾病。这种蠕虫可侵入泌尿道，导致血尿。若患者去过有血吸虫的地区，医生则会考虑血吸虫病。结核病也可导致血尿。

血尿的其他原因包括盆腔区域放疗引起的膀胱炎症、某些药物和肾脏血管疾病。