多囊肾病 (PKD)

隐性遗传的多囊性肾病 (PKD) 较罕见，在儿童时期即可发病，囊肿可以极度增大，引起腹部凸出。病情严重的新生儿，由于胎儿肾衰竭导致肺部发育不良，可在出生后不久死亡。肝脏也可以受累，患儿在 5-10 岁时，其连接肠道与肝脏（门脉系统）的血管可能会出现门静脉高压或高血压。最终，发生肝衰竭和慢性肾脏疾病。

显性遗传的 PKD 较为常见，囊肿的数量和大小进展缓慢。一般而言，症状显现于成年早期或中期，多数都在 20 到 30 岁之间。有时症状很轻，患者直到死亡都不知道自己患病。

常见症状包括腹部或侧腹部（胁腹部）不适或疼痛、血尿、尿频和肾结石引起的剧烈痉挛性疼痛（腹绞痛）。另一些患者，由于有功能的肾组织减少，可出现乏力、恶心及其他慢性肾病有关的症状。有时囊肿会破裂，导致发烧而可能持续数周。反复尿路感染可使慢性肾病恶化。至少半数 PKD 患者，在确诊时伴有高血压。