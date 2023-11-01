神经源性膀胱是由于神经疾病，如卒中、脊髓损伤或肿瘤而导致的膀胱控制能力不足的疾病。
无法控制排尿（尿失禁）是主要症状。
可进行膀胱导管、影像和测量尿流检查。
治疗的目的是定期排空膀胱（例如通过间歇性导尿）。
控制排尿需要机体很多的肌肉和神经协同工作。
神经源性膀胱可能是
松弛性： 松弛的膀胱不能收缩，膀胱会充盈直至其溢出。然后尿液会流出。
痉挛性： 即使膀胱内只有很少尿液或无尿，患者也会有膀胱的不自主收缩并感觉到需要排尿。膀胱收缩与关闭膀胱开口肌肉（尿道括约肌）之间的协调不佳引起。
混合型： 有些患者同时有弛缓性和痉挛性膀胱两种元素。
任何损害或干扰控制膀胱或膀胱出口神经的疾病都可引起神经源性膀胱。
常见病因包括卒中、脊髓损伤或外伤、肌萎缩性脊髓侧索硬化症 (ALS)、帕金森病、多发性硬化、糖尿病性神经病变和盆腔手术引起的神经损伤。
神经源性膀胱的症状
神经源性膀胱的诊断
神经源性膀胱的治疗
导管插入（长期间歇性导尿）
维持液体摄入
手术（很少）
及时治疗可以有助于防止永久性功能障碍和肾脏损害。导管插入术或触发排尿的技术有助于防止尿液在膀胱滞留过长时间。例如，有些痉挛性膀胱患者可以通过按压其下腹部或刮擦其大腿而引发排尿。尿液在膀胱中停留时间太长，会有尿路感染的风险。周期性地将导管插入膀胱内通常比长期留置导管更安全。
鼓励患者饮用足够的液体并限制饮食中的钙，以防止产生结石。医生还会定期监测肾功能。
有时用于治疗急迫性尿失禁的药物有帮助（参见表一些用于治疗尿失禁的药物）。在极少的情况下，患者需要手术来建立另一种排尿方式。
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