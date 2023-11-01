神经源性膀胱是由于神经疾病，如卒中、脊髓损伤或肿瘤而导致的膀胱控制能力不足的疾病。

无法控制排尿（尿失禁）是主要症状。

可进行膀胱导管、影像和测量尿流检查。

治疗的目的是定期排空膀胱（例如通过间歇性导尿）。

控制排尿需要机体很多的肌肉和神经协同工作。

神经源性膀胱可能是

松弛性： 松弛的膀胱不能收缩，膀胱会充盈直至其溢出。然后尿液会流出。

痉挛性： 即使膀胱内只有很少尿液或无尿，患者也会有膀胱的不自主收缩并感觉到需要排尿。膀胱收缩与关闭膀胱开口肌肉（尿道括约肌）之间的协调不佳引起。

混合型： 有些患者同时有弛缓性和痉挛性膀胱两种元素。

任何损害或干扰控制膀胱或膀胱出口神经的疾病都可引起神经源性膀胱。

常见病因包括卒中、脊髓损伤或外伤、肌萎缩性脊髓侧索硬化症 (ALS)、帕金森病、多发性硬化、糖尿病性神经病变和盆腔手术引起的神经损伤。

神经源性膀胱的症状 主要症状是尿失禁。患者会频繁地流出少量的尿液。男性往往有勃起功能障碍。一些痉挛性神经源性膀胱患者也需要频繁地排尿，往往很迫切，并需在夜间起床去排尿。痉挛性神经源性膀胱患者可能有其他神经的损害，可导致无力、肌肉痉挛和/或腿感觉丧失。 神经源性膀胱患者有患尿路感染和尿路结石的风险。尿液在膀胱中滞留可导致尿液逆行至肾脏，因此患者还有肾盂积水的风险（请参阅图肾盂积水）。

神经源性膀胱的诊断 测量排尿后膀胱中的残余尿量

尿路超声检查

有时要进行更详细的研究（如膀胱造影） 医生可能会怀疑有神经病变且有尿失禁的患者患有神经源性膀胱。通常，医生会在患者排尿后将导管插入膀胱内或使用超声检查来测量残留在膀胱内的尿液量（残余尿量）。也会对整个尿路进行超声检查以确定是否有异常情况，还会进行一些血液检测来评估肾功能（请参阅尿路的影像学检查）。 是否需要进一步的检查需要根据患者的状况来决定。可能需要进行更详细的尿路检查（例如膀胱造影、膀胱镜检查和膀胱内压描记法）以检查膀胱功能或帮助确定神经源性膀胱的病程和原因。

神经源性膀胱的治疗 导管插入（长期间歇性导尿）

维持液体摄入

手术（很少） 及时治疗可以有助于防止永久性功能障碍和肾脏损害。导管插入术或触发排尿的技术有助于防止尿液在膀胱滞留过长时间。例如，有些痉挛性膀胱患者可以通过按压其下腹部或刮擦其大腿而引发排尿。尿液在膀胱中停留时间太长，会有尿路感染的风险。周期性地将导管插入膀胱内通常比长期留置导管更安全。 鼓励患者饮用足够的液体并限制饮食中的钙，以防止产生结石。医生还会定期监测肾功能。 有时用于治疗急迫性尿失禁的药物有帮助（参见表一些用于治疗尿失禁的药物）。在极少的情况下，患者需要手术来建立另一种排尿方式。