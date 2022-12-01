阴囊（围绕并保护睾丸的囊）一侧或双侧肿胀可能是尿路疾病的症状。肿胀可以是只能通过仔细触摸阴囊而察觉到的小体积肿胀，也可以是显眼的大体积肿胀。一些导致阴囊肿胀的疾病也会引起阴囊疼痛。
阴囊肿胀的病因
阴囊无痛肿胀可以是一般无害的病症引起，也可是癌症的信号。原因有很多种。
常见原因
最常见的病因
阴囊内液体聚集（鞘膜积液）
位于腹股沟的疝（腹股沟疝）
睾丸中的供血静脉扩张（精索静脉曲张）
鞘膜积液是液体在包围睾丸的组织层内聚集的病症。鞘膜积液和腹股沟疝是男孩中最常见的病因。多达 20% 的男性有可导致不孕不育的精索静脉曲张。
不常见原因
不太常见的病因包括
附睾囊肿（精液囊肿）
阴囊血液聚集（积血）
体内过剩体液聚集（水肿）
睾丸癌
睾丸癌是导致无痛阴囊肿胀的最严重病因。多数肿胀均非癌症。但睾丸癌是 40 岁以下男性中最常见的实体癌症，也见青年和老年男性，因此任何睾丸肿胀或肿块都应由医生检查。
阴囊肿胀的评估
以下信息帮助人们了解如何迅速就医及评估中的预期。
警示体征
对于阴囊有肿块的男性，其最严重的征象是
睾丸上有实体肿块附着或增长
从腹部延伸到阴囊的气球状包块，且无法推回
何时就医
有从腹部延伸到阴囊且无法推回的气球状包块的男性可能患有嵌顿性腹股沟疝。他们应立即就医。若无痛肿胀突然有痛感，则应立刻就医，因为其病因可能是腹股沟疝已经成为嵌顿性的，且供血被阻（绞窄性疝）。其他男性则应在可以就诊时看医生。一个星期左右的延迟不会对人体有害。
医生会怎么做
医生首先询问患者的症状，然后做体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示肿胀的病因和可能需要进行的检查（请参阅表阴囊肿胀的一些原因和特征）。
医生会询问肿胀的持续时间以及患者站立或躺下时或腹部压力升高时（如咳嗽或用力举起重物时）肿胀有无任何变化。医生还会询问患者的病史，因为其他部位的疾病（如心力衰竭或肝衰竭相关的水肿）也可能导致阴囊肿胀。
体检在患者站立和躺下时进行。医生会仔细地触摸睾丸、附睾和精索，检查肿胀或肿块的具体位置以及是否柔软。有时医生会从阴囊后面照亮一束亮光以检查光是否能够通过（透照试验）。光一般可穿过体液聚集（鞘膜积液），但无法穿过实体肿块（如癌症）。
会阴肿胀的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
水肿（体内过剩体液聚集）
肿胀
常见于腿部肿胀的男性，有时见于腹部肿胀的男性
见于患有可导致肿胀之病症（如心力衰竭或严重的肾脏或肝脏疾病）的男性
医生的检查
有时进行超声检查
积血（阴囊血液聚集）
肿胀
医生的检查
有时进行超声检查
鞘膜积液（阴囊内液体聚集）
肿胀
医生的检查
有时进行超声检查
腹股沟疝（位于腹股沟的疝）
一般见于腹股沟内长期有无痛包块的男性（尤其是已知有疝的人士）
包块
有时发生逐渐性或突发性疼痛，一般出现在包块无法推回到腹部的时候
仅医生查体
淋巴水肿（淋巴液累积）—例如因热带蠕虫感染（称为丝虫病）导致或先天性的
阴囊橡胶样肿大
按压处无凹陷
医生的检查
有时进行超声检查
精液囊肿（附睾囊肿）
睾丸顶部附近的肿块
医生的检查
有时进行超声检查
睾丸上附着或生长有硬块
可能有钝痛、酸痛或突发剧痛（若肿瘤出血）
超声检查
血液化验
有时进行腹部、骨盆和胸腔的 CT 检查
精索静脉曲张（睾丸的供血静脉扩张）
肿胀
站立时可能有痛感和胀感
可能有一侧睾丸萎缩
仅医生查体
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描。
检查
有时医生可根据症状和体检的结果确定肿胀的原因。若症状和体检无法揭示原因，则一般需要检查。第一项检查一般是超声检查。若医生无法确定诊断，
则会进行超声检查
医生在检查时检测到鞘膜积液（超声检查可显示液体的来源）
透照试验无法显示肿胀部位的液体
根据超声检查的结果，可开展其他睾丸癌检查。睾丸癌检查包括血检和有时对腹部、骨盆以及胸腔进行的计算机断层扫描 (CT) 检查。
阴囊肿胀的治疗
治疗阴囊肿胀的最佳方法是治疗肿胀的病因。一般无需治疗。有时医生会尝试通过轻推突出的肠道并促使其归位的方式减缓腹股沟疝。
关键点
出现阴囊肿胀的男性与男孩应就医诊治（即便没有痛感）。
睾丸癌可发生于所有男孩与男性，尤其是 40 岁以下者。
诊断通常可以依据症状、体检结果和超声检查确定。