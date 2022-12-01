医生首先询问患者的症状，然后做体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示肿胀的病因和可能需要进行的检查（请参阅表阴囊肿胀的一些原因和特征）。

医生会询问肿胀的持续时间以及患者站立或躺下时或腹部压力升高时（如咳嗽或用力举起重物时）肿胀有无任何变化。医生还会询问患者的病史，因为其他部位的疾病（如心力衰竭或肝衰竭相关的水肿）也可能导致阴囊肿胀。

体检在患者站立和躺下时进行。医生会仔细地触摸睾丸、附睾和精索，检查肿胀或肿块的具体位置以及是否柔软。有时医生会从阴囊后面照亮一束亮光以检查光是否能够通过（透照试验）。光一般可穿过体液聚集（鞘膜积液），但无法穿过实体肿块（如癌症）。