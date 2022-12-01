医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示阴囊疼痛的病因和可能需要进行的检查（请参阅表阴囊疼痛的一些原因和特征）。

医生问诊

疼痛位置

疼痛出现有多长时间

腹股沟部位是否有受伤

男性的性生活史

是否有任何泌尿问题（如烧灼感或分泌物）

是否有可能导致疼痛波及腹股沟的疾病

虽然体检重点检查生殖器、腹股沟区域和腹部，医生还会查看是否存在可能导致会阴有痛感的其他部位疾病征兆。医生首先会确定需要立即治疗的疾病。疼痛的发病、性质以及患者年龄能提供有关病因的线索。