阴囊（围绕并保护睾丸的囊）疼痛见于任何年龄（从新生儿到老年男性）的男性。睾丸非常敏感，即便是微小的伤害也会导致疼痛和不适。
（请参阅尿路疾病症状概述。）
阴囊疼痛的病因
疼痛可与睾丸直接相关，或因阴囊、腹股沟或腹部疾病引起。
常见原因
最常见的突发阴囊疼痛的原因包括
睾丸扭转
睾丸附件（附着于睾丸上的小块组织）扭转
附睾发炎（附睾炎）
睾丸扭转指睾丸在精索中扭转。扭转会阻止睾丸供血，导致疼痛以及坏死（有时）。睾丸扭转更常见于新生儿和青春期后。扭转还可见于睾丸附件（胚胎发育后遗留的基本没有功能的小块组织）。与睾丸扭转类似，睾丸附件的扭转也会阻塞血流，导致疼痛。睾丸附件扭转更常见于 7 到 14 岁的男孩。
附睾炎是睾丸顶部表面的弯曲小管（精子在此成熟）的炎症。附睾炎是成年人阴囊疼痛的最常见病因。附睾炎通常是由感染（一般是一种性传播感染）引起的。但是有时候却没有感染。这种情况下医生认为附睾炎可能是由于用力（如举起重物时）导致尿液逆流进入附睾造成的。
不常见原因
阴囊疼痛的评估
以下信息可以帮助人们确定何时需要立即就医以及了解评估中的预期。
警示体征
有会阴疼痛的男性，一些症状和特征应特别关注。它们包括
突然的、剧烈的疼痛
会阴或腹股沟部位肿胀，尤其是无法消除且伴有严重疼痛或呕吐的肿胀
阴囊或会阴处有水泡和／或变红或变黑
严重疾病的症状，如发高烧、呼吸困难、流汗、眩晕或混乱
何时就医
出现警示征象或严重疼痛的男性或男孩应立即就医，因为一些疼痛的病因可导致一只睾丸坏死或其他严重的并发症。没有警示征象的患者应在一或者两天内看医生。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示阴囊疼痛的病因和可能需要进行的检查（请参阅表阴囊疼痛的一些原因和特征）。
医生问诊
疼痛位置
疼痛出现有多长时间
腹股沟部位是否有受伤
男性的性生活史
是否有任何泌尿问题（如烧灼感或分泌物）
是否有可能导致疼痛波及腹股沟的疾病
虽然体检重点检查生殖器、腹股沟区域和腹部，医生还会查看是否存在可能导致会阴有痛感的其他部位疾病征兆。医生首先会确定需要立即治疗的疾病。疼痛的发病、性质以及患者年龄能提供有关病因的线索。
会阴疼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
睾丸扭转（睾丸的扭转）
一侧睾丸突发严重持续的疼痛
一侧睾丸被拉得比另一侧睾丸距离身体更近
多数见于新生儿和青春期后的男孩，但有时也见于成人
睾丸附件（附着于睾丸上的小块组织）扭转
疼痛一般要几天才会出现并显现于睾丸表面
睾丸周围有时也有肿胀
一般见于 7 到 14 岁的男孩
超声检查
附睾和睾丸（有时）逐渐性或突发性疼痛
可能尿频或尿痛或排尿时有灼烧感
可能见于近期有举起重物或用力的男性
阴囊通常有肿胀
有时阴茎会有分泌物
一般见于青春期后男孩以及男性
尿液分析和尿培养
有时要进行性传播感染检测
创伤
生殖器受伤的男性
阴囊通常有肿胀
超声检查
腹股沟疝（位于腹股沟的疝）
一般见于腹股沟内长期有无痛包块的男性（尤其是已知有疝的男性）
包块
逐渐性或突发性疼痛，一般出现在包块无法推回到腹部的时候
医生的检查
在阴囊检查时发现的正常结果
有时出现的腹部触痛
取决于检查结果和疑似病因
睾丸炎（睾丸感染），一般是因腮腺炎病毒等病毒导致
会阴和腹部疼痛、恶心与发烧
会阴肿胀和发红（有时）
反复血检以检查疑似致病病毒的抗体
会阴（生殖器和肛门之间的部位）坏死性感染，称作特发性坏疽
严重疼痛、病态、发烧和意识混乱（有时）、呼吸困难、出汗或眩晕
会阴发红或生殖器部位起泡或组织坏死
有时见于近期做过腹部手术的男性
通常只进行医生检查
有时需要影像学检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
检查
阴囊疼痛的治疗
老年人须知：阴囊疼痛
关键点
若男性（尤其是儿童与青少年）突发会阴疼痛，首先应考虑睾丸扭转。
附睾炎是男性会阴疼痛最常见的病因，尤其是排尿时有排泄物、灼烧感或疼痛的患者。
如果认为极有可能是睾丸扭转，医生可做手术而非进行成像检查。
会阴疼痛可由腹部牵涉的痛感引起。