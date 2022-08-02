急性丙型肝炎是由丙型肝炎病毒引起的、持续数周至 6 个月的肝脏炎症。

丙型肝炎通过接触受感染患者的血液或其他体液传播，例如人们共用未经灭菌的针头注射非法药物。

通常，急性丙型肝炎无症状

医生根据血液检查结果来诊断急性丙型肝炎。

目前，没有疫苗可预防感染。

通常，对于急性丙型肝炎，无特异性的治疗方法推荐。

（也请参见肝炎概述、急性病毒性肝炎概述和慢性丙型肝炎。）

在美国，2019 年报告了超过 4,100 例急性丙型肝炎病例。但是，由于许多病例未被确认或未被报告，2019 年新感染的实际数量估计超过 57,500 例。自 2013 年以来，美国的急性丙型肝炎患者数量一直在增加。

大约有五分之一的酒精性肝病患者伴有丙型肝炎，其原因不明。在这些人中，酒精和丙肝共同加剧肝脏的炎症和瘢痕形成（肝硬化）。

丙型肝炎的传播 丙型肝炎通常通过接触感染者的血液传播。丙型肝炎在人群中的传播途径最常见于共用未经灭菌的针头注射非法药品。通过未经灭菌的针头进行纹身及身体打孔也可传播病毒。 输血或器官移植途径传播是可能的，但是目前已经少见。在 1992 年开始广泛筛查血液制品的丙型肝炎病毒之前，这种传播在美国很普遍。 性传播及母婴垂直传播途径少见。 为什么有时候有的人患了丙型肝炎却无法确定。

急性丙型肝炎的症状 急性丙型肝炎发病初期通常病情较轻，常无症状。大多数急性丙型肝炎患者不知道他们已感染。 一些急性丙型肝炎患者有典型的病毒性肝炎症状。这些症状包括 食欲不振（不常见）

患病般的感觉（不舒服）

发热

恶心和呕吐

黄疸（皮肤和眼白黄染） 急性丙型肝炎很少变得严重（暴发性）。 至少 75% 的丙型肝炎会变成慢性。慢性丙型肝炎通常症状较轻微。然而，随着时间的推移，约 20% 至 30% 的慢性丙型肝炎患者会出现肝硬化。也可出现肝癌，但通常仅在出现肝硬化后。

急性丙型肝炎的诊断 血液化验 在下列情况下医生会怀疑急性丙型肝炎 患者有急性肝炎的症状。

血液检查（肝脏检测）检测肝脏炎症（肝炎）。

患者有丙型肝炎的风险因素。 检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。 如果检查发现肝脏异常，需要进行其他血液检查，以检查是否有肝炎病毒感染。这些血液检查可识别特定病毒的部分成分（抗原）、身体产生用于抵抗病毒的特异性抗体，也可以识别病毒的基因物质（RNA 或 DNA）。 进行血液检查用于查找肝炎的其他病因。 实验室检测 肝炎全套检测 丙型肝炎抗体的存在表明患者在其生命中的某一时期感染过丙型肝炎，但不一定仍存在感染。如果发现丙型肝炎抗体，会进行丙型肝炎 RNA 检测，以确定是目前存在感染，还是过去发生过感染。丙型肝炎抗体不能保护患者免受丙型肝炎的侵袭。（相反，有甲型肝炎和乙型肝炎抗体可防止未来感染这些病毒。）

急性丙型肝炎的预防 应该避免高危行为，如共用针头注射药物。 在美国，所有血液捐献者都要接受丙型肝炎检测，以预防丙型肝炎病毒通过输血传播。另外，即使因输血而患上肝炎的几率较小，医生也仅在没有其他治疗选项的情况下才进行输血治疗。这些措施显著降低了因输血而患上肝炎的风险。 目前，没有疫苗可预防丙型肝炎感染。

急性丙型肝炎的治疗 抗病毒药物 急性丙型肝炎患者在诊断出急性丙型肝炎后，应立即使用与治疗慢性丙型肝炎相同的药物治疗。这些药物可能会降低急性丙型肝炎变成慢性的风险。 丙型肝炎患者应避免饮酒，以免进一步损害肝脏。没有必要避免某些食物或限制活动。患者不应服用可能损害肝脏的药物，如对乙酰氨基酚。 黄疸消退后，大多数人都可以安全地重新开始工作。