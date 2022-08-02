戊型肝炎是由戊型肝炎病毒引起的肝脏炎症。
戊型肝炎通常因人们摄入被感染者的粪便污染的东西而传播。
戊型肝炎引起病毒性肝炎的典型症状，包括食欲不振、全身不适和黄疸。
医生根据血液检查结果来诊断戊型肝炎。
急性戊型肝炎没有特效治疗，但大多数人会完全康复。
戊型肝炎通常不会转化为慢性肝炎，但免疫系统受损的人可能会变成慢性肝炎，比如 HIV 感染者或使用免疫系统抑制药物，如化疗的肿瘤患者。
戊型肝炎的传播
戊型肝炎主要是人们摄入被感染者的粪便污染的东西而传播（称为粪口途径）。
戊型肝炎偶尔会引起大面积流行，它通常与粪便污染的水源密切相关。大面积的流行仅出现在中国、印度、墨西哥、秘鲁、俄罗斯、巴基斯坦和中非及北非，美国和西欧没有出现过。在有有效的常规卫生措施的国家，大多数病例是从卫生条件差和安全水源使用受限的国家返回的旅行者。
戊型肝炎的症状
戊型肝炎的诊断
血液化验
医生基于黄疸等典型症状怀疑肝炎。
肝炎的检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。这些检查可以帮助确定肝损伤的严重程度。
如果检查提示肝炎，医生会进行其他血液检查，以检查肝炎病毒。这些血液检查可识别特定病毒的部分成分（抗原）、身体产生用于抵抗病毒的特异性抗体，有时也可以识别病毒的基因物质（RNA 或 DNA）。
医生不会对戊型肝炎患者进行常规检测。但是，当存在以下两种情况时，应进行血液检测，以检测人体免疫系统针对戊型肝炎病毒所产生的抗体（如果有的话）：
测试没有检测出甲型肝炎、乙型肝炎和丙型肝炎，但是该患者有病毒性肝炎的典型表现。
该患者最近去过一个戊型肝炎很常见的地区。
戊型肝炎的预防
良好的卫生条件和个人卫生习惯可预防戊型肝炎。前往卫生条件不佳的国家的游客应避免饮用未净化的水，以降低感染风险。水的沸腾和氯化可使戊型肝炎病毒失活。
一种新的疫苗已上市，但不在美国销售。它已在中国上市，中国的戊型肝炎更常见。
戊型肝炎的治疗
一般措施
利巴韦林可能用于治疗慢性戊型肝炎
戊型肝炎患者应避免饮酒，以免肝脏进一步受损。没有必要避免某些食物或限制活动。
尚无针对急性戊型肝炎感染的特异性治疗方法。
如果出现瘙痒，口服消胆胺可缓解瘙痒。
利巴韦林（一种抗病毒药物）用药 12 周，可有效治疗慢性戊型肝炎，但需要进一步的研究。
黄疸消退后，大多数人都可以安全地重新开始工作。