血液化验

医生基于黄疸等典型症状怀疑肝炎。

肝炎的检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。这些检查可以帮助确定肝损伤的严重程度。

如果检查提示肝炎，医生会进行其他血液检查，以检查肝炎病毒。这些血液检查可识别特定病毒的部分成分（抗原）、身体产生用于抵抗病毒的特异性抗体，有时也可以识别病毒的基因物质（RNA 或 DNA）。

医生不会对戊型肝炎患者进行常规检测。但是，当存在以下两种情况时，应进行血液检测，以检测人体免疫系统针对戊型肝炎病毒所产生的抗体（如果有的话）：