特发性肺含铁血黄素沉着症

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特发性肺含铁血黄素沉着症是一种罕见的疾病，可导致肺部反复出血事件，使得肺部铁积聚（含铁血黄素沉着）。
特发性肺含铁血黄素沉着症是一种罕见的疾病，涉及到肺出血事件（弥散性肺泡出血）。渗漏到肺部的红细胞分解并释放铁元素，铁元素在肺部积聚并造成损伤（另见含铁血黄素沉着症）。特发性意味着没有可检测到的基础疾病。该病主要发生于 10 岁以下儿童，但也可能累及年轻人和中年人。这被认为是负责氧气和二氧化碳交换的肺细胞中出现潜在问题所导致的，这个问题可能是由于自身免疫性疾病引起的。有些患者也会出现乳糜泻。
免疫系统的一个重要功能即是抵抗感染。为此，免疫系统会将微生物识别为进入人体的异物，并产生将与微生物结合的蛋白质（抗体），以将微生物从体内清除。发生自身免疫性疾病时，身体会错误地将人体自身组织当作异物产生反应。在涉及肺部的自身免疫性疾病中，免疫系统会攻击及损害肺组织。累及肺部的自身免疫性疾病往往还会累及其他器官，尤其是肾脏。
特发性肺含铁血黄素沉着症的症状
特发性肺含铁血黄素沉着症的诊断
胸部影像检查
血液化验
支气管肺泡灌洗
对于有症状的患者，医生会进行血液检查以检测贫血。
特发性肺含铁血黄素沉着症可通过支气管肺泡灌洗进行确诊。在这个操作过程中，医生将一个支气管镜插入肺部的小气道，然后通过仪器注入盐水。然后，医生将水吸出并送往实验室检查。如果检查显示有铁过量的证据，而且没有其他疾病解释这一发现，则确诊。
如果诊断仍不明确，医生可进行肺部活检以诊断特发性肺含铁血黄素沉着症。