特发性肺含铁血黄素沉着症

儿童特发性肺含铁血黄素沉着症的症状包括反复发作的呼吸短促和咳嗽。最初通常是干咳。之后，患者可能会咳血。特发性肺含铁血黄素沉着症患儿可能反而会出现发育停滞和缺铁性贫血。发育停滞的患儿体重严重不足。缺铁性贫血会引起疲乏、皮肤苍白和无力。

成人最常见的症状是活动时呼吸短促和缺铁性贫血的症状。