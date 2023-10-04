浏览专业版
弥散性肺泡出血是一种肺部反复或持续性出血的综合征，很多时候是由自身免疫性疾病引起的。
常见症状包括呼吸困难及咳嗽，经常咳血。
患者通常会接受胸部 X 线成像、血液检查，而且有时会用可弯曲观察管(支气管镜)检查呼吸道。
针对自身免疫原因的治疗包括用皮质类固醇及大多使用环磷酰胺（一种化疗药物）或利妥昔单抗（一种免疫抑制药物）来抑制免疫系统。
免疫系统的一个重要功能即是抵抗感染。为此，免疫系统会将微生物识别为进入人体的异物，并产生将与微生物结合的蛋白质（抗体），以将微生物从体内清除。发生自身免疫性疾病时，身体会错误地将人体自身组织当作异物产生反应。在涉及肺部的自身免疫性疾病中，免疫系统会攻击及损害肺组织。累及肺部的自身免疫性疾病还会累及其他器官，比如肾脏。
弥散性肺泡出血是一种综合征，而不是一种特定疾病。综合征是指一组同时发生的症状和其他异常，但它们可能由几种不同的疾病引起。弥散性肺泡出血损伤向肺部供应血液的小血管，导致血液积聚在肺部小气囊（肺泡）内。此类血管损伤可由若干疾病造成。
弥散性肺泡出血的病因
许多疾病可以引起弥散性肺泡出血。
最常见的病因
可引起弥散性肺泡出血的其他疾病包括
因疾病或抗凝药物引起的凝血缺陷
心脏疾病（如二尖瓣狭窄）
特发性肺含铁血黄素沉着病（一种可能由自身免疫性损伤引起的罕见疾病，只引起弥散性肺泡出血，通常累及 10 岁以下儿童）
孤立性肺毛细血管炎（发病于 18 至 35 岁人群且会损伤肺部小血管，造成血液渗入肺部但不会引起其他问题的一种免疫系统疾病）
肺部感染（如汉坦病毒感染）
药物（如胺碘酮、博莱霉素、英夫利昔单抗、甲氨蝶呤、孟鲁司特、呋喃妥因和丙基硫氧嘧啶）
毒素（如异氰酸盐、霹雳可卡因、偏苯三甲酸酐及某些杀虫剂和电子烟）
器官或骨髓移植