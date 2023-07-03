症状可能轻微或危及生命，且可为急性或慢性。

急性嗜酸性粒细胞性肺炎迅速进展。它可导致发热、胸痛（深呼吸时加重）、呼吸短促、咳嗽和全身不适。血氧水平可能严重下降，如不及时治疗，急性嗜酸性粒细胞性肺炎在几小时或几天内就会进展为急性呼吸衰竭。

吕弗勒综合征可能不会引起症状，也可能仅引起轻度呼吸道症状。患者可能咳嗽、喘鸣并感觉气短，但常很快恢复。

经过几天或几周缓慢进展的慢性嗜酸性粒细胞性肺炎是一种不同的疾病，也会变得严重。它往往自行缓解和复发，并可在数周或数月内恶化。如未治疗可出现致命的呼吸困难。