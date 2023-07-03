嗜酸性粒细胞性肺炎包括一组以肺内嗜酸性粒细胞（一种白细胞）增多为特征的疾病，通常在血流中发生。
某些疾病、药物、化学物质、真菌和寄生虫可能会导致嗜酸性粒细胞在肺部积聚。
患者可咳嗽，喘鸣，或自觉气短，以及一些病人出现呼吸衰竭。
医师可行胸部 X 线和实验室检查发现疾病和确定病因，尤其寄生虫为可疑病因。
通常给予皮质类固醇治疗。
（另见间质性肺疾病概述。）
嗜酸性粒细胞是一种白细胞，参与肺部免疫应答。很多炎症反应和过敏反应（包括哮喘）期间，嗜酸性粒细胞数目增加，常伴有某些类型的嗜酸性粒细胞性肺炎。嗜酸性粒细胞性肺炎与典型肺炎的区别在于肺部小气囊（肺泡）未提示感染细菌、病毒或真菌。然而，肺泡和气道通常确实充满嗜酸性粒细胞。甚至血管壁可能为嗜酸性粒细胞侵及，如果发生哮喘，狭窄的气道可能为聚集的分泌物（黏液）填塞。
吕弗勒综合征
吕弗勒综合征是一种嗜酸粒细胞性肺炎，可能无症状，也可能引发轻度呼吸道症状（最常见是干咳）。需要进行胸部 X 线和血液检查以查找血液中嗜酸性粒细胞水平是否升高，从而做出诊断。吕弗勒综合征通常是几种线虫（蛔虫）感染的一部分，最常见的是人蛔虫；单多达三分之一的人可能找不到病因。该疾病通常在 1 个月内消退。医生可能会给予皮质类固醇来减轻症状并帮助减轻炎症。
嗜酸性粒细胞性肺炎的病因
嗜酸性粒细胞在肺中积聚的确切原因尚不清楚，但它或许是一种过敏反应。要确定引发过敏反应的物质往往是不可能的。但目前已知的一些嗜酸性粒细胞肺炎致因如下
吸烟
某些药物（例如，青霉素、氨基水杨酸、卡马西平、L-色氨酸、萘普生、异烟肼、呋喃妥因、苯妥英、氯磺丙脲和磺酰胺 [例如磺胺甲恶唑/甲氧苄啶]）
化学烟雾（例如，以蒸气形式吸入的可卡因或镍）
真菌（通常为烟曲霉）
寄生虫（特别是蛔虫，包括线虫）
系统性疾病（例如，嗜酸性肉芽肿性多血管炎）
嗜酸性粒细胞性肺炎的症状
症状可能轻微或危及生命，且可为急性或慢性。
急性嗜酸性粒细胞性肺炎迅速进展。它可导致发热、胸痛（深呼吸时加重）、呼吸短促、咳嗽和全身不适。血氧水平可能严重下降，如不及时治疗，急性嗜酸性粒细胞性肺炎在几小时或几天内就会进展为急性呼吸衰竭。
吕弗勒综合征可能不会引起症状，也可能仅引起轻度呼吸道症状。患者可能咳嗽、喘鸣并感觉气短，但常很快恢复。
经过几天或几周缓慢进展的慢性嗜酸性粒细胞性肺炎是一种不同的疾病，也会变得严重。它往往自行缓解和复发，并可在数周或数月内恶化。如未治疗可出现致命的呼吸困难。
嗜酸性粒细胞性肺炎的诊断
胸部 X 线和计算机断层扫描
支气管镜
血液检查以测量嗜酸性粒细胞的数量
当医生怀疑嗜酸性粒细胞性肺炎时，他们首先会进行胸部 X 线检查。
对于急性嗜酸性粒细胞性肺炎，胸部 X 线异常，但在其他情况下也可能会出现类似的异常情况。
对于慢性嗜酸性粒细胞性肺炎，胸部 X 线可辅助诊断。
通常，胸部计算机断层扫描 (CT) 是诊断所必需的，特别是急性和慢性嗜酸性粒细胞性肺炎。
测量血液中嗜酸性粒细胞的数量。在急性嗜酸性粒细胞性肺炎中，血液中的嗜酸性粒细胞数目可能会正常。慢性嗜酸性粒细胞肺炎患者外周血嗜酸性粒细胞数目可为正常的10～15倍。
来源于气管镜检查获得肺泡灌洗液的细胞显微镜检查典型表现为嗜酸性粒细胞簇。可通过其他实验室实验室确定有无真菌或寄生虫感染。包括对粪便标本进行气管镜检查，查找蠕虫及其他寄生虫。
嗜酸性粒细胞性肺炎的治疗
皮质类固醇
嗜酸性粒细胞肺炎可能是轻微的，不经治疗也可能康复。
对于急性嗜酸性粒细胞性肺炎，通常需要使用皮质类固醇（如泼尼松）治疗。
慢性嗜酸性粒细胞肺炎患者可能需要使用泼尼松达数月或甚至数年。
如患者发生喘息，也要同样给予用于治疗哮喘的方案。如蠕虫或其他寄生虫是发病原因，应使用适当的药物进行治疗。通常须停用可能导致疾病的药物。