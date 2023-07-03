（淋巴细胞性间质性肺炎）

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淋巴细胞性间质性肺炎是一种少见的肺部疾病，成熟的淋巴细胞（白细胞的一种）聚集在肺部气囊（肺泡）内。
患者通常咳嗽且呼吸困难。
通过胸部 X 线、计算机断层扫描、肺功能检查以及通常的支气管镜检查或活检（或二者皆有）才能做出诊断。
治疗包括皮质类固醇，免疫抑制剂或二者联合。
（另见特发性间质性肺炎概述。）
淋巴细胞性间质性肺炎是一种特发性间质性肺炎。它可发生于儿童，通常为人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染者或其他免疫缺陷患者。淋巴细胞性间质性肺炎也可发于成人，通常为自身免疫性疾病，如血浆细胞疾病、干燥综合征、桥本甲状腺炎、类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮（狼疮）患者。妇女和女孩更易罹患此病。成人平均受累年龄为 54 岁。
淋巴细胞性间质性肺炎的症状
儿童会出现咳嗽和活动能力下降，并可能停止发育、体重增加。成人在数月，或一些病例，数年出现呼吸困难和咳嗽。较少见症状包括体重减轻，发热，关节痛和夜间出汗。
淋巴细胞性间质性肺炎的诊断
淋巴细胞性间质性肺炎的治疗
皮质类固醇或免疫抑制药物
很难对预后作出预测。疾病可自行或经治疗消退，或可能进展为肺纤维化或淋巴瘤（一种癌症）。
可使用皮质类固醇或免疫抑制药物（如硫唑嘌呤或环磷酰胺）或者二者并用治疗，但其疗效尚不明确。