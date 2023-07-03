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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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淋巴细胞性间质性肺炎

（淋巴细胞性间质性肺炎）

作者：Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 7月 2023
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淋巴细胞性间质性肺炎是一种少见的肺部疾病，成熟的淋巴细胞（白细胞的一种）聚集在肺部气囊（肺泡）内。

  • 患者通常咳嗽且呼吸困难。

  • 通过胸部 X 线、计算机断层扫描、肺功能检查以及通常的支气管镜检查或活检（或二者皆有）才能做出诊断。

  • 治疗包括皮质类固醇，免疫抑制剂或二者联合。

（另见特发性间质性肺炎概述。）

淋巴细胞性间质性肺炎是一种特发性间质性肺炎。它可发生于儿童，通常为人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染者或其他免疫缺陷患者。淋巴细胞性间质性肺炎也可发于成人，通常为自身免疫性疾病，如血浆细胞疾病干燥综合征桥本甲状腺炎类风湿性关节炎系统性红斑狼疮（狼疮）患者。妇女和女孩更易罹患此病。成人平均受累年龄为 54 岁。

淋巴细胞性间质性肺炎的症状

儿童会出现咳嗽和活动能力下降，并可能停止发育、体重增加。成人在数月，或一些病例，数年出现呼吸困难和咳嗽。较少见症状包括体重减轻，发热，关节痛和夜间出汗。

淋巴细胞性间质性肺炎的诊断

  • 胸部计算机断层扫描

诊断疾病需要行胸部 X 线、计算机断层扫描 (CT) 和肺功能检查。肺功能检查通常显示肺部可容纳的空气量减少。医生有时会进行支气管镜检查并使用盐水溶液冲洗肺段，然后收集清洗液（支气管肺泡灌洗液）进行检测。

血液检查可以显示他们的血液蛋白异常，这有助于确诊。如果不能确诊，必须进行肺活检。

淋巴细胞性间质性肺炎的治疗

  • 皮质类固醇或免疫抑制药物

很难对预后作出预测。疾病可自行或经治疗消退，或可能进展为肺纤维化或淋巴瘤（一种癌症）。

可使用皮质类固醇或免疫抑制药物（如硫唑嘌呤或环磷酰胺）或者二者并用治疗，但其疗效尚不明确。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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