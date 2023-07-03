（淋巴细胞性间质性肺炎）

皮质类固醇或免疫抑制药物

很难对预后作出预测。疾病可自行或经治疗消退，或可能进展为肺纤维化或淋巴瘤（一种癌症）。

可使用皮质类固醇或免疫抑制药物（如硫唑嘌呤或环磷酰胺）或者二者并用治疗，但其疗效尚不明确。