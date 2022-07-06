回避性/限制性摄食障碍

已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 9月 2022

回避性/限制性摄食障碍是一种进食障碍，以进食量极少和／或避食某些食物为特征。它不包括体像扭曲（像神经性厌食症那样）或者过度关注体像（像神经性贪食症那样）。

回避性/限制性摄食障碍可导致体重大幅下降、儿童生长迟缓、参与正常社交活动困难，有时甚至导致危及生命的营养缺乏。

医生排除其他进食过少原因之后，根据限制食物摄入的性质与影响做出诊断。

认知行为治疗可帮助患者学着正常进食，并帮助患者减轻对所吃食物的焦虑。

回避性/限制性摄食障碍的确切原因尚不清楚，但可能涉及遗传、心理和社会因素（例如创伤、焦虑、孤独症和发育障碍）。

回避性/限制性摄食障碍一般始于儿童期，最初可能类似于该阶段常见的挑食。例如，儿童可能拒食特定食物，或特定颜色、质地或气味的食物。但是，挑食通常仅涉及少数的食物，而且与本病患儿不同的是，挑食儿童有正常的食欲，总体饭量足够，且生长发育正常。

回避性/限制性摄食障碍患者可能会因为对进食失去兴趣或者认为进食存在有害后果而不进食。

症状 回避性/限制性摄食障碍患者的进食量极少，和／或避食某些食物。他们吃得非常少，以至于体重显著下降。儿童患者可能会出现生长发育迟缓。 营养不良是常见后果，并可危及生命。 由于存在进食问题，这些患者可能难以参加正常的社交活动（如聚餐），也难以维持正常的人际关系。

诊断 医师的评估

检查是否有躯体疾病

检查是否有其他精神疾病 对于回避食物或进食极少，且具备以下一种或多种情况的患者，医生会怀疑回避性/限制性摄食障碍： 体重明显减轻，或儿童未按预期生长发育

严重营养缺乏

需要管饲或口服营养补充剂

很难参与正常社交活动和与他人互动

未见扭曲体像的证据 当患者吃得太少以至于体重减轻和营养不良时，医生通常会做检查排除是否有任何躯体疾病导致这些问题。这类躯体疾病包括食物过敏、影响食物吸收的消化道疾病（吸收不良）以及癌症。 医生也会考虑有时可导致体重减轻的其他精神疾病，比如其他进食障碍（尤其是神经性厌食症或神经性贪食症）、抑郁和精神分裂症。如果患者因为食物无法获得，或因为文化传统的一部分（如宗教禁食）而限制食物摄入，医生不会诊断为回避性/限制性摄食障碍。 通常，如果医生发现是另一种疾病或某种医学治疗（如放疗或化疗）导致了症状，也不会诊断为回避性/限制性摄食障碍。