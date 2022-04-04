精神健康（精神性或心理性）疾病包括思维、情感和／或行为方面的异常。生活中常会出现思维、情感或行为方面小的波动，但当这些波动显著影响到日常生活便被称为精神疾病或精神健康障碍。精神疾病的影响可能是长期的，也可能是暂时的。

大约有 50% 的成人在他的一生中会患精神疾病。其中 50% 以上的患者会出现中到重度的临床症状。事实上，在 5 岁以上的人群中，致残的前 10 位病因中有 4 种是精神疾病，而抑郁症列居第一位。然而，遗憾的是，尽管精神疾病发病率高，却只有 20% 的患者能够接受专业诊疗。

尽管对精神疾病的认识和治疗取得了巨大进步，但是围绕着精神疾病的污名化却一直存在。例如，精神病人常因为他们的疾病而受到责备或者被认为懒惰、没有责任感。一直以来，人们认为精神疾病较之躯体疾病缺少真实感与确切诊断手段，以致政策制定者和保险公司均不愿支付治疗费用。然而，随着人们越来越多的意识到精神疾病导致的医疗保健费用花费之多以及耽误工作的天数之多，这种趋势正在改变。

识别精神疾病 精神疾病与正常行为的界限有时并不十分清晰。例如，很难区分正常的丧亲之痛和抑郁障碍，人们在面临重大丧失（例如伴侣或孩子的死亡）时这种区分可能非常困难，因为两者都包含悲伤和抑郁情绪。 又或者，对于对工作感到焦虑不安、压力大的人，判断是否适合将其诊断为焦虑障碍会有些棘手，因为这是大多数人都时而会有的情绪。 特定人格特质（例如认真或守秩序）与人格障碍（如强迫型人格障碍）之间的界限可能很模糊。 所以，最好将精神健康与精神疾病视为一个连续的统一体。任何界限通常基于以下方面： 症状有多严重

症状持续了多长时间

症状对日常生活中的功能有多大影响

精神疾病的原因 当前，人们认识到精神疾病是多种因素复杂交互作用的结果，涉及的因素包括： 遗传

生物（体格因素）

心理变化

环境因素（包括社会与文化因素） 研究表明，对于许多精神疾病，遗传性因素起着一定作用。通常情况下，当人们的基因构成使他们容易受到精神疾病的影响时，精神疾病将会易发。这种易感性加上生活压力（如家庭或工作遇到困难），可能导致精神疾病的发生。 许多专家认为，一些精神疾病是因为大脑中被称为神经递质的化学物质调节异常所致。脑功能成像技术，如磁共振成像 (MRI) 和正电子发射断层摄影 (PET)，常显示精神疾病患者脑部存在变化。因此，很多精神疾病似乎有生物学的成分，更像是被认为的神经系统疾病（如阿尔茨海默病）。然而，影像学检查所见的改变究竟是精神疾病的病因还是结果尚未知晓。

非住院化 近几十年来，精神卫生界发起了一场将精神病人送出机构（非住院化）并给他们提供支持以使他们能够回归社区的运动。近几十年来，有效抗精神病药物的发展及人们对精神病态度的转变，精神病人离开医院回归社会已经成为可能。随着非住院化运动的发展，人们越来越重视让精神病人回归家庭和社会之中。1999 年美国最高法院决定尽最大努力支持这个转变。这一决策，叫做 Olmstead 决定，无论这个地区医疗上是否合适，要求各州在社区机构提供精神健康治疗。 已有研究显示，严重精神疾病患者和其家庭成员的某些联系能够改善或加重病情。因此，目前开发出了可预防慢性精神病患者再次住院的家庭疗法。今天，精神疾病患者的家庭比过去更多地参与到治疗中。初级保健医生在促进精神疾病患者康复并重新回归社区方面也起到重要作用。 此外，由于药物治疗的有效性提高，和过去相比，对需住院治疗的精神疾病患者采取隔离或身体管制的情况已有所减少。他们经常在几天内即可出院，转到日间治疗中心。而且，由于需要的工作人员相对较少，病人在日间治疗机构花费也要少得多，这里重点是进行日间集体治疗而不是个别心理治疗，而患者住在家中或中途休养所过夜。 然而，非住院化自身也存在一些问题。由于资金不足，在机构中可提供的必要治疗和保护措施尚未被社区心理健康服务充分替代。因此，许多人无法获得他们所需的精神卫生护理。此外，目前法律禁止对自己或社会没有危险的精神疾病患者被机构收容或违背自己的意愿服药，这是一个特殊问题，因为某些严重精神障碍的特征是缺乏对自己有精神健康问题的意识（病觉缺失症）。因此，很多在医院外再次生病的人变得无家可归或最终入狱。许多人因暴露、感染或医疗问题治疗不充分而过早死亡。虽然这些法律保护人们的公民权利，却使得更难对诸多精神病患者提供所需的治疗，其中有些在没有治疗的情况下变得极度不理性。 由于医院外治疗，新的治疗方法，如主动式社区治疗 (ACT) 相关的问题已经被开发。他们为有慢性严重精神疾病的患者提供了安全保障。主动式社区治疗使用由社会工作者、康复专家、心理咨询师、护士和精神科医生组成的治疗团队（一个多学科小组）。该团队为患有严重精神疾病以及不能或不会去医生办公室或诊所寻求帮助的患者提供个体化服务。该服务在患者家中或附近被提供，如在附近的餐馆、公园或商店。