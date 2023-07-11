露阴癖是一种通过暴露生殖器产生性兴奋或在性活动过程中强烈渴望生殖器被对方观赏的现象。露阴症是指将露阴冲动或幻想付诸实施，或因这些冲动和幻想而感到苦恼或无法正常工作生活的一种病症。

大多数露阴者不存在露阴症。

当人们因为他们的行为而感到非常困窘或变得不能很好地运作，或者他们已经对不同意的人采取行动时，医生诊断为露阴症。

治疗（通常在露阴者被捕后开始）包括心理治疗、支持团体和某些抗抑郁药。

露阴癖是性变态的一种。

患者（通常是男性）常出人意料地在陌生人面前暴露自己的生殖器，通过这种行为而产生性兴奋。本病患者可能意识到自己希望看到陌生人被惊吓、被震惊时的表现。受害者往往是女性或异性的儿童。但他们对受害者决不会有进一步的接触，所以不会构成强奸。

虽然露阴症的真正患病率尚不清楚，但男性发病率约为 2% 至 4%，女性发病率似乎要低得多。

露阴癖通常始于青春期，但偶尔首发行为可能发生在青春期前或中年。多数露阴癖者会结婚，但婚姻通常不稳定。

30% 的被逮捕的男性性侵犯者是露阴癖患者。他们的行为常持续存在。约有 20-50% 会被再次逮捕。

向不知情的陌生人暴露生殖器以获取性兴奋的行为在女性中极少见。女性露阴癖患者较少，因其可通过其他方式暴露自己，如在不同的媒介和娱乐场所穿着性感的衣服（这种行为越来越多地被社会接受）。参与这类场合本身并不构成性心理障碍。

有些露阴癖者的露阴行为是强烈渴望他人观看其性表演的表现。这些人希望被已给出同意的观众观看，而不是为了惊吓别人。这类露阴癖者可能会拍摄色情电影或成为色情演员。他们极少为自己的欲望感到痛苦或功能损害，因此也不存在心理障碍。

大多数有露阴倾向的人不存在精神疾病。

露阴癖者可能同时患有人格障碍（通常是反社会型人格障碍）或品行障碍。

露阴症的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生根据以下情况诊断露阴癖 人们在性行为中暴露自己的生殖器或被其他人观察到，反复强烈地激起了人们的兴趣，并且在幻想，强烈的冲动或行为中表现出唤起。

结果，人们感到非常困扰，或者变得不能很好地工作（在工作中，在他们的家庭中，或者在与朋友的交往中），或者他们对未经同意的人采取了行动。

此情况已有 6 个月或更长的时间。 在诊断露阴症时，医生还会明确露阴癖者是通过向青春期前儿童还是身体发育成熟者或向这两者暴露其生殖器来唤起性欲。