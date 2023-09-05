反社会型人格障碍是一种精神健康疾病，特点是无视后果和他人权利，而且这成为患者的普遍模式。

反社会型人格障碍的人行为随心所欲而不考虑对他们自己或他人的后果，并且不会感到任何悔恨或内疚。

医生根据症状诊断反社会型人格障碍，包括无视后果和他人的权利以及使用欺骗和/或操纵来获得他们想要的东西。

反社会型人格障碍难以治疗，但心理治疗可对积极的行为改变给予奖励而帮助患者，在某些情况下，某些药物可能有助于减轻攻击性和冲动行为。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

反社会型人格障碍的人可能为了个人利益或快乐而无愧疚地犯法、欺骗、压榨和鲁莽行事。它们可

为自己的行为“正名”或将其合理化（例如，他们可能认为“输家就应该倒霉”）

指责受害者是愚蠢的或无可救药的

不在乎自己行为对他人的压榨和有害影响

无视别人的权利和感情，无视法律

在美国和英国，反社会型人格障碍的发生率估计在 2% 至 6% 之间。它在男性中的发病率是女性的 3 倍。这种疾病在老年人群中较少见，这表明人们可以随着时间学习来改变他们的行为。

患者经常患有其他障碍。这些疾病包括

反社会型人格障碍的原因 基因和环境因素（如儿童时期的逆境）促成了发展为反社会型人格障碍。 反社会型人格障碍在该障碍患者的一级亲属（父母，兄弟姐妹和儿童）中比普通人群中更常见。患有该障碍的父母，其领养子女和亲生子女发展为此障碍的风险都增加。 如果儿童在 10 岁之前出现品行障碍和注意力缺陷/多动症，他们成年后更有可能发展为反社会型人格障碍。品行障碍以重复的行为模式为特征，这种行为违背其他人的基本权利和/或该年龄应有的社会规范。当父母虐待或忽视孩子，或者在纪律或者养育方式上不一致时（例如，从温暖和支持转向冷漠和苛责），品行障碍可能更容易发展为反社会型人格障碍。 儿童早期无视其他人的痛苦与青少年晚期的反社会行为有关。

反社会型人格障碍的症状 无视别人 反社会型人格障碍患者可能会通过破坏财产、骚扰他人或偷窃来表达对他人和法律的漠视。他们可能欺骗、利用、哄骗或操纵他人，以得到自己想要的东西——无论是金钱、权力、性还是个人满足。他们可能使用别名来达成他们的目标。 此病患者通常不会对他们所做的事情感到懊悔或内疚。他们可能会责怪他们伤害的人（例如，认为他们活该）或人生的本质（例如，认为人生就是不公平的）来合理化自己的行为。他们坚决不被摆布，会不计成本地去做认为对自己最好的事情；这种态度可能源自对他人的广泛不信任。 反社会型人格障碍患者缺乏对他人的同理心，可能对他人的感受、权利和痛苦轻视或漠不关心。 冲动行为（冲动） 反社会型人格障碍者一般是冲动的。他们很难提前规划并考虑对他们自己或他人的后果。因此，他们可能会做以下事情： 突然改变家庭住址、人际关系或工作（之前并没有计划改弦更张）

驾驶太快和/或醉酒时驾驶，有时导致机动车事故

过量饮酒或使用非法药物

犯下犯罪行为 反社会型人格障碍患者往往容易被激怒并在身体上表现出攻击性，因为他们在控制他们的冲动方面存在问题，并且不理解自己行为对他人的影响。 他们的寿命通常较一般人群短。 不负责任 反社会型人格障碍患者在社会义务和财产责任上，经常是不负责任的。因此，他们可能会做以下事情： 即使有机遇也不找工作

不支付他们的账单或贷款违约

不支付子女抚养费 其他症状 这些人可能非常有见识、自信心或傲慢。在努力得到他们想要的东西时，他们可能是迷人的，有说服力的。