强迫型人格障碍（不同于强迫症）是一种精神健康疾病，普遍特点是被有序、完美主义和控制（没有灵活性或效率的空间）所占据，最终干扰任务的完成。

有强迫型人格障碍的人需要在追求完美主义的过程中进行控制并以特定的方式做事。

医生根据特定症状诊断强迫型人格障碍，包括对细节，规则，时间表，组织和清单的执着，以及专注于完美干扰了任务的完成。

精神动力学心理治疗和认知行为治疗可能对此病有效。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

因为强迫型人格障碍患者需要取得控制，他们倾向于单独做事，不信任别人的帮助。

强迫型人格障碍是最常见的人格障碍之一。估测发生率各有不同，但在美国约有 4-8% 的人患病。男性中更多见。

某些特质有家族性——强迫性、有限的情绪表达和完美主义——被认为会导致这种障碍。

患者经常患有其他障碍。患者常常有下列一种或者多种障碍：

某种抑郁症，例如重度抑郁症或持续性抑郁症

焦虑障碍

强迫症

酒精使用障碍

强迫型人格障碍不同于强迫症 (OCD)。不像 OCD，强迫型人格障碍患者没有真正的强迫思维（反复发生的、不想要的侵入的想法，引起强烈焦虑）和强迫行为（患者感到被驱策着去做或为控制强迫思维去做的仪式化行为），如过分洗手或反复检查以确认门锁好了。而且，强迫症患者往往由于缺乏对强迫症的控制而感到苦恼。相比之下，强迫型人格障碍患者对自己的强迫行为感到满意，因为他们认为需要实现自己的秩序，完美主义和控制等目标。

强迫型人格障碍的症状 注重秩序和完美主义 强迫型人格障碍患者过分关注秩序、完美以及对自己和局势的掌控感。为了维持掌控感，患者专注于规则、细枝末节、程序、时间安排和列表。这种执着影响了他们的灵活性、有效性和对不同思维开放性的能力。他们僵化而固执地执行活动，坚持以特定方式完成每一件事。 对工作的影响 此病患者专注于规则、细节和组织问题，因此他们会失去项目或活动的重点。他们反复检查错误，并注意每个细节。他们不会妥善利用时间，经常把最重要的任务留到最后。他们过于专注细节并确保一切完美，这可能会无限期推迟任务的完成。他们并未意识到自己的行为对同事的影响。当专注于一项任务时，他们可能忽略其生活的所有其他方面。 由于强迫型人格障碍患者希望以特定方式完成所有事情，他们难以委派任务并与他人合作。在与他人合作时，他们可能会制作详细的列表，列明应如何完成任务；如果同事建议使用另一种方式，他们会变得不快。即使已经落后于时间安排，他们也可能会拒绝帮助。 强迫型人格障碍患者倾向于对工作和产出十分投入。他们的动机不是迫于生计。 对生活其他方面的影响 由于他们过于致力于工作，而忽视了休闲活动和人际关系。他们可能认为自己没有时间放松或与朋友一起外出。他们可能会过久地延迟休假，以至于根本不休假；或者他们可能认为必须带上工作，以免浪费时间。如果与朋友一起共度时间，往往是正式的组织活动（比如运动）。业余爱好和娱乐活动被视为需要组织规划和努力达到高超水平的重要任务。他们的目标是达到完美。 这些人提前制定详细的计划，不希望考虑更改。他们无休止的僵化态度可能会让同事和朋友受不了。 感情的表达也受到严格控制。此病患者可能会以正式、僵硬或严肃的方式与他人建立关系。通常，他们只在想到完美的话语之后才会说话。他们可能专注于逻辑和智力，不能忍受情绪或表达行为。 其他症状 有强迫型人格障碍的人对道德，伦理和价值观问题可能过分热衷，挑剔和僵化。他们对自己和他人应用严格的道德原则，并且苛刻地自我批评。 这些人严格保持对权威的恭敬，坚持严格遵守规则，没有情有可原的例外情况。 对于此病患者而言，丢弃破旧或无价值的物品（例如破损的家电），即使是没有感情价值的物品，也是非常困难的。 强迫型人格障碍患者可能不愿意花钱，他们认为钱应该存起来应对未来的灾难。

强迫型人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生诊断强迫型人格障碍的标准是，当事人必须持续执着于秩序、完美主义和对自我、他人和情境的控制，至少符合以下中的 4 点： 他们执着于细节，规则，时间表，组织和列表。

他们试图事事完美的尝试会干扰完成任务。

他们非常热衷于工作和生产力（不是因为经济需要），导致忽视了休闲活动和朋友。

在道德和道德问题和价值观方面，他们过于认真，苛刻，缺乏灵活性。

他们拒绝扔掉破旧或毫无价值的物品，即使那些没有感情价值的物品。

他们不愿意委托他人或与其他人一起工作，除非他人同意按照患者的意愿完成任务。

他们不愿花钱在自己和他人身上，因为他们认为钱应该为应付未来的灾难而存起来。

他们僵硬而固执。 此外，症状早在成年早期就已经开始了。