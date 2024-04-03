唇部的溃疡、炎症和其他变化

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唇部可能会经历大小、颜色和表面变化。一些变化可能指示健康问题。其他变化无不良影响。随着年龄增长，唇部可能会变得越来越薄。
唇部溃疡有各种原因。边缘坚硬的唇部溃疡可能是皮肤癌的一种形式（见口腔癌类型；另见嘴唇和晒伤）。溃疡还有可能是其他疾病的症状，例如多形红斑、复发性口腔单纯疱疹病毒感染（唇疱疹）或梅毒。
可能会出现唇部斑点。多个小而分散的棕黑色斑点，可能是一种称为 Peutz-Jeghers 综合征的遗传性疾病的征象，该病还会在胃和肠道中形成息肉。在极少数情况下，吸烟者叼香烟的唇部附近会长出非癌性棕色斑点。唇周可出现雀斑及不规则的棕色斑（黑色素斑），这种变化十分常见并可持续多年，无不良影响。不必过分担心这些斑。
川崎病病因不明，通常发生于婴儿和 8 岁或以下的儿童，可导致唇部干燥皲裂与口腔黏膜发红。
其他常见唇部变化包括
唇疱疹
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科学来源/科学图库
唇炎
唇部发生炎症时（唇炎），嘴唇可能会变得疼痛、刺激、发红、皴裂和脱屑。
最常见的现象是涉及嘴唇和嘴角的皮肤褶皱的刺激和炎症（称为口角炎），通常见于有以下情况的患者：
假牙不能充分分离下颌
牙齿过度磨损，导致上下牙之间空间减少
念珠菌或金黄色葡萄球菌感染
饮食中缺乏维生素 B2 或铁
治疗方法包括更换义齿，帮助减少口角处的褶皱，或使用局部义齿、牙冠或植入物恢复正常牙齿尺寸。可通过将药物涂在嘴角上来治疗感染。维生素 B2 缺乏和缺铁可以通过补充这些营养素来治疗。
其他形式的唇炎通常会影响嘴唇的外表面以及嘴唇与皮肤的交界。病因包括感染、晒伤、药物或刺激物、过敏或基础疾病。治疗方法包括将凡士林涂在嘴唇上并消除或治疗基础疾病。
口腔内和嘴唇上蓝黑色斑点（佩-吉综合征）
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口角炎
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此图片显示由念珠菌口角感染导致的口角炎（有时称为 perlèche）。
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