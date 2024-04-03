唇部的溃疡、炎症和其他变化

唇部可能会经历大小、颜色和表面变化。一些变化可能指示健康问题。其他变化无不良影响。随着年龄增长，唇部可能会变得越来越薄。

唇部溃疡有各种原因。边缘坚硬的唇部溃疡可能是皮肤癌的一种形式（见口腔癌类型；另见嘴唇和晒伤）。溃疡还有可能是其他疾病的症状，例如多形红斑、复发性口腔单纯疱疹病毒感染（唇疱疹）或梅毒。

可能会出现唇部斑点。多个小而分散的棕黑色斑点，可能是一种称为 Peutz-Jeghers 综合征的遗传性疾病的征象，该病还会在胃和肠道中形成息肉。在极少数情况下，吸烟者叼香烟的唇部附近会长出非癌性棕色斑点。唇周可出现雀斑及不规则的棕色斑（黑色素斑），这种变化十分常见并可持续多年，无不良影响。不必过分担心这些斑。

川崎病病因不明，通常发生于婴儿和 8 岁或以下的儿童，可导致唇部干燥皲裂与口腔黏膜发红。

其他常见唇部变化包括

唇疱疹 图片 科学来源/科学图库