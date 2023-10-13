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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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安全 101

采取简单的常规安全措施有助于预防受伤。下面是一些例子：

一般安全

  • 学习急救

  • 准备或购买急救包。

  • 学习心肺复苏术 (CPR) 和其他缓解气道阻塞的方法，如海姆利克氏急救法

  • 骑自行车或摩托车时配戴头盔及据不同运动而异的特定防护装置，如溜旱冰或做滑板运动时使用的护腕。

  • 安全储存枪械。

  • 落实游泳安全，不要独自游泳。

  • 如需反复进行腕部运动（如打字），采用不易增加腕管综合征风险的姿势。

  • 有规律并安全地进行锻炼。

  • 戒酒或限制饮酒。

家庭安全

预防儿童跌倒及与跌倒相关的损伤：

  • 地下室门上安装安全锁。

  • 有儿童时关闭并锁上窗户。

  • 换掉或盖好有锐利边缘的家具。

  • 勿使用婴儿学步车。

  • 安装窗户护栏，尤其二楼及以上楼层。

  • 在楼梯顶端和底部安装楼梯门。

预防中毒

  • 从不混合清洁产品。

  • 烘箱和抽水马桶清洁剂、杀虫剂、酒精和防冻液保持严实密封，并置于儿童接触不到的地方。

  • 如果家中有幼儿或有幼儿前来，将药物存放在原装瓶中，并用儿童保护性药瓶。

  • 遵循如何安全处置过期药物和不再需要的药物的说明（见美国食品药品监督管理局网站提供的如何处置未用药物）。

预防火灾：

  • 家中每一楼板上安装可正常运转的烟雾探测器，包括地下室和每间卧室。

  • 每月检测电池状态，并且每6个月更换新电池。

  • 设计疏散通道并演练。

  • 厨房内或附近放置灭火器。

  • 请专业人员检查电气系统。

  • 避免无人看管点燃的蜡烛。

  • 勿在床上吸烟。

预防一氧化碳中毒

  • 确保为室内燃烧源（如锅炉、热水器、材炉或炭炉、煤油加热器）提供充分通风。

  • 定期清除烟道和烟囱，并检查有无漏气。

  • 家中使用一氧化碳探测器。

预防氡暴露：

  • 检查室内氡水平。

  • 确保充分通风，特别是地下室。

预防铅中毒

  • 向当地健康部门咨询并询问如何检查家庭饮用水中的铅毒性水平。

  • 确定家中涂料是否含铅（旧宅内含有），如有任何问题，检测涂料碎屑。

  • 检测美国以外地区生产的陶瓷餐具是否含铅。

  • 若其医生建议，应检测儿童体内的铅水平。

预防烧伤

  • 将热水器最高温度设为130°F（54.44°C)或更低。

食物安全

  • 注意包装上的有效期。

  • 易腐食品即时储存在冰箱中。

  • 勿买有凹陷的罐装食品或盖子膨胀的任何食品。

  • 冰箱和冷冻柜温度分别保持在40°F（4.44°C）和0°F（-17.78°C）。

  • 冷冻2天内不食用的鲜肉（包括鱼和禽肉）。

  • 勿让生肉汁滴到其他食物上。

  • 做饭前后要洗手。

  • 食物要彻底烹熟。

  • 生肉和熟肉不应使用同一餐具和盘子。

  • 台板、切肉板和炊具用后要用肥皂水洗净。

乘车安全

  • 遵守限速规定并且驾驶时做好安全防护。

  • 确保所有乘客都系好安全带。

  • 将儿童放在汽车座椅或适合其身高和体重的其他受束装置上。

  • 车开动时，不许将婴儿和儿童放在膝盖上

  • 驾车前勿饮酒且勿使用娱乐性药物或引起瞌睡的药物。

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