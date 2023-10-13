安全 101
采取简单的常规安全措施有助于预防受伤。下面是一些例子：
一般安全
学习急救。
准备或购买急救包。
学习心肺复苏术 (CPR) 和其他缓解气道阻塞的方法，如海姆利克氏急救法。
骑自行车或摩托车时配戴头盔及据不同运动而异的特定防护装置，如溜旱冰或做滑板运动时使用的护腕。
安全储存枪械。
落实游泳安全，不要独自游泳。
如需反复进行腕部运动（如打字），采用不易增加腕管综合征风险的姿势。
有规律并安全地进行锻炼。
戒酒或限制饮酒。
家庭安全
预防儿童跌倒及与跌倒相关的损伤：
地下室门上安装安全锁。
有儿童时关闭并锁上窗户。
换掉或盖好有锐利边缘的家具。
勿使用婴儿学步车。
安装窗户护栏，尤其二楼及以上楼层。
在楼梯顶端和底部安装楼梯门。
预防中毒：
从不混合清洁产品。
烘箱和抽水马桶清洁剂、杀虫剂、酒精和防冻液保持严实密封，并置于儿童接触不到的地方。
如果家中有幼儿或有幼儿前来，将药物存放在原装瓶中，并用儿童保护性药瓶。
遵循如何安全处置过期药物和不再需要的药物的说明（见美国食品药品监督管理局网站提供的如何处置未用药物）。
预防火灾：
家中每一楼板上安装可正常运转的烟雾探测器，包括地下室和每间卧室。
每月检测电池状态，并且每6个月更换新电池。
设计疏散通道并演练。
厨房内或附近放置灭火器。
请专业人员检查电气系统。
避免无人看管点燃的蜡烛。
勿在床上吸烟。
预防一氧化碳中毒：
确保为室内燃烧源（如锅炉、热水器、材炉或炭炉、煤油加热器）提供充分通风。
定期清除烟道和烟囱，并检查有无漏气。
家中使用一氧化碳探测器。
预防氡暴露：
检查室内氡水平。
确保充分通风，特别是地下室。
预防铅中毒：
向当地健康部门咨询并询问如何检查家庭饮用水中的铅毒性水平。
确定家中涂料是否含铅（旧宅内含有），如有任何问题，检测涂料碎屑。
检测美国以外地区生产的陶瓷餐具是否含铅。
若其医生建议，应检测儿童体内的铅水平。
预防烧伤：
将热水器最高温度设为130°F（54.44°C)或更低。
食物安全
注意包装上的有效期。
易腐食品即时储存在冰箱中。
勿买有凹陷的罐装食品或盖子膨胀的任何食品。
冰箱和冷冻柜温度分别保持在40°F（4.44°C）和0°F（-17.78°C）。
冷冻2天内不食用的鲜肉（包括鱼和禽肉）。
勿让生肉汁滴到其他食物上。
做饭前后要洗手。
食物要彻底烹熟。
生肉和熟肉不应使用同一餐具和盘子。
台板、切肉板和炊具用后要用肥皂水洗净。
乘车安全
遵守限速规定并且驾驶时做好安全防护。
确保所有乘客都系好安全带。
将儿童放在汽车座椅或适合其身高和体重的其他受束装置上。
车开动时，不许将婴儿和儿童放在膝盖上
驾车前勿饮酒且勿使用娱乐性药物或引起瞌睡的药物。