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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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失嗅症的一些病因和特点

病因

临床特征*

诊断方法

鼻内阻塞

过敏性鼻炎

发生在表现为慢性过敏性症状（比如鼻塞、流清鼻涕）的患者中

不痛

经常发生在某些特殊季节之后，或者是接触某种特殊物质以后出现的症状

仅需医生进行体格检查

鼻息肉

检查时通常可见息肉

仅需医生进行体格检查

嗅觉感受器损伤‡

萎缩性鼻炎

黏膜薄、硬、干燥

鼻道扩张

鼻内结痂

鼻中有恶臭气味

有时仅需医生进行体格检查

有时进行活组织检查

慢性鼻窦炎

大部分时间或整个疾病过程中都有浓稠且难闻的鼻分泌物

之前有鼻窦感染

有时仅需医生进行体格检查

通常进行 CT 检查

COVID-19

嗅觉丧失及常出现的感染症状（如，发烧或咳嗽）

可以时进行病毒检测

治疗药物和违禁药物（如安非他命、依那普利、雌激素、萘甲唑林、吩塞秦类和利血平，或减充血剂长时间使用）

常见于服用这类药物的人群中

仅需医生进行体格检查

部分病毒性上呼吸道感染（例如流感

感染后嗅觉丧失

仅需医生进行体格检查

毒素类（如镉、锰）

常见于接触这类毒素的人群中

仅需医生进行体格检查

肿瘤（罕见病因）

可能视力障碍或仅嗅觉丧失

CT 或 MRI 检查

脑部嗅觉神经通路损坏

阿尔茨海默病

进行性意识模糊和近期记忆丧失

磁共振成像(MRI)

神经心理学检查§

脑部手术或脑感染

曾经接受过脑部手术或者有脑部感染的人

CT 或 MRI 检查

脑肿瘤（嗅觉丧失的罕见原因）

有时，头痛和/或神经系统功能障碍，比如无力、麻木、或难以说话、看东西或吞咽

CT 或 MRI 检查

神经系统退行性疾病（如多发性硬化症）

神经系统功能障碍症状的间歇性发作，比如无力、麻木、或难以说话、看东西或吞咽

磁共振成像(MRI)

有时脊椎抽液

颅脑外伤

过去曾经头部受伤的人群

CT 或 MRI 检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。

‡ 神经心理测试是涵盖精神功能主要方面（包括记忆和情绪）的详细测试。

§ 嗅觉感受器被破坏尚未被确认是失嗅症的机制。

CT = 计算机断层扫描；COVID-19 = 新型冠状病毒病；MRI = 磁共振成像。

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