*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。

‡ 神经心理测试是涵盖精神功能主要方面（包括记忆和情绪）的详细测试。

§ 嗅觉感受器被破坏尚未被确认是失嗅症的机制。