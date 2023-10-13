失嗅症的一些病因和特点
病因
临床特征*
诊断方法
鼻内阻塞
发生在表现为慢性过敏性症状（比如鼻塞、流清鼻涕）的患者中
不痛
经常发生在某些特殊季节之后，或者是接触某种特殊物质以后出现的症状
仅需医生进行体格检查
检查时通常可见息肉
仅需医生进行体格检查
嗅觉感受器损伤‡
黏膜薄、硬、干燥
鼻道扩张
鼻内结痂
鼻中有恶臭气味
有时仅需医生进行体格检查
有时进行活组织检查
大部分时间或整个疾病过程中都有浓稠且难闻的鼻分泌物
之前有鼻窦感染
有时仅需医生进行体格检查
通常进行 CT 检查
嗅觉丧失及常出现的感染症状（如，发烧或咳嗽）
可以时进行病毒检测
治疗药物和违禁药物（如安非他命、依那普利、雌激素、萘甲唑林、吩塞秦类和利血平，或减充血剂长时间使用）
常见于服用这类药物的人群中
仅需医生进行体格检查
部分病毒性上呼吸道感染（例如流感）
感染后嗅觉丧失
仅需医生进行体格检查
毒素类（如镉、锰）
常见于接触这类毒素的人群中
仅需医生进行体格检查
肿瘤（罕见病因）
可能视力障碍或仅嗅觉丧失
CT 或 MRI 检查
脑部嗅觉神经通路损坏
进行性意识模糊和近期记忆丧失
磁共振成像(MRI)
神经心理学检查§
脑部手术或脑感染
曾经接受过脑部手术或者有脑部感染的人
CT 或 MRI 检查
脑肿瘤（嗅觉丧失的罕见原因）
有时，头痛和/或神经系统功能障碍，比如无力、麻木、或难以说话、看东西或吞咽
CT 或 MRI 检查
神经系统退行性疾病（如多发性硬化症）
神经系统功能障碍症状的间歇性发作，比如无力、麻木、或难以说话、看东西或吞咽
磁共振成像(MRI)
有时脊椎抽液
过去曾经头部受伤的人群
CT 或 MRI 检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
‡ 神经心理测试是涵盖精神功能主要方面（包括记忆和情绪）的详细测试。
§ 嗅觉感受器被破坏尚未被确认是失嗅症的机制。
CT = 计算机断层扫描；COVID-19 = 新型冠状病毒病；MRI = 磁共振成像。