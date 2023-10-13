耳溢液的一些原因和特点
病因
临床特征*
诊断方法
急性耳溢液（持续时间少于6周）
当开始流出粘稠的白色脓液时，严重的耳痛会显著缓解
仅进行医生检查
慢性中耳炎（急性发作）
鼓膜穿孔和/或胆脂瘤（皮肤细胞在中耳的非癌性赘生物）、及以往的耳溢液病史
医生在检查过程中发现耳膜异常
有时，仅进行医生检查
有时进行高分辨率颞骨 CT
重型颅脑损伤或最近的神经外科手术导致脑脊液泄漏
近期明显的颅脑损伤或神经外科手术
流体颜色从晶莹剔透到血样
影像学检查，如头颅 CT 扫描（包括颅底）或钆增强型 MRI
外耳炎（感染或过敏）
感染：通常在游泳或受伤后；剧烈的疼痛，拉动耳朵时疼痛加剧
过敏：通常在使用滴耳液后；与感染导致的症状相比，更痒、但疼痛较少
通常，滴耳液淌出耳道滴在耳垂而出现耳垂皮疹
感染及过敏：耳道很红、肿胀，并充满碎屑；耳膜显示正常
仅进行医生检查
慢性耳溢液（持续超过 6 周）
经常有血性耳溢液，轻度疼痛
有时医生可以看到耳道内有赘生物
多见于老年患者
取出和检查耳部组织（活检）
通常进行 CT 扫描或 MRI
耳部感染史，通常是鼓膜穿孔和/或胆脂瘤
疼痛比外耳炎轻
医生在检查过程中发现耳膜异常
有时，仅进行医生检查
通常进行耳溢液样本的培养
如果怀疑胆脂瘤，进行MRI
通常见于儿童
气味难闻，充满脓液（化脓性）
检查时经常可见异物，除非被肿胀和/或脓液阻挡视线
仅进行医生检查
常有发热，未经治疗或未缓解的中耳炎病史
乳突发红，压痛
通常仅进行医生检查
有时进行 CT 扫描
通常患者有免疫缺陷或糖尿病
慢性剧烈疼痛
耳朵周围肿胀和压痛，耳道中存在异常组织
患侧有时出现面部肌肉无力
CT 扫描或者 MRI
通常进行培养
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。