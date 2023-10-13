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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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耳溢液的一些原因和特点

病因

临床特征*

诊断方法

急性耳溢液（持续时间少于6周）

急性中耳炎，伴随耳膜穿孔

当开始流出粘稠的白色脓液时，严重的耳痛会显著缓解

仅进行医生检查

慢性中耳炎（急性发作）

鼓膜穿孔和/或胆脂瘤（皮肤细胞在中耳的非癌性赘生物）、及以往的耳溢液病史

医生在检查过程中发现耳膜异常

有时，仅进行医生检查

有时进行高分辨率颞骨 CT

重型颅脑损伤或最近的神经外科手术导致脑脊液泄漏

近期明显的颅脑损伤或神经外科手术

流体颜色从晶莹剔透到血样

影像学检查，如头颅 CT 扫描（包括颅底）或钆增强型 MRI

外耳炎（感染或过敏）

感染：通常在游泳或受伤后；剧烈的疼痛，拉动耳朵时疼痛加剧

过敏：通常在使用滴耳液后；与感染导致的症状相比，更痒、但疼痛较少

通常，滴耳液淌出耳道滴在耳垂而出现耳垂皮疹

感染及过敏：耳道很红、肿胀，并充满碎屑；耳膜显示正常

仅进行医生检查

慢性耳溢液（持续超过 6 周）

耳道癌

经常有血性耳溢液，轻度疼痛

有时医生可以看到耳道内有赘生物

多见于老年患者

取出和检查耳部组织（活检）

通常进行 CT 扫描或 MRI

慢性中耳炎

耳部感染史，通常是鼓膜穿孔和/或胆脂瘤

疼痛比外耳炎轻

医生在检查过程中发现耳膜异常

有时，仅进行医生检查

通常进行耳溢液样本的培养

如果怀疑胆脂瘤，进行MRI

异物

通常见于儿童

气味难闻，充满脓液（化脓性）

检查时经常可见异物，除非被肿胀和/或脓液阻挡视线

仅进行医生检查

乳突炎

常有发热，未经治疗或未缓解的中耳炎病史

乳突发红，压痛

通常仅进行医生检查

有时进行 CT 扫描

坏死性外耳炎

通常患者有免疫缺陷或糖尿病

慢性剧烈疼痛

耳朵周围肿胀和压痛，耳道中存在异常组织

患侧有时出现面部肌肉无力

CT 扫描或者 MRI

通常进行培养

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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