耳溢液可能来自耳道、中耳，或较为少见的头骨内部。

总体来说，耳溢液最常见的原因是

在某些中耳炎患者中（通常是儿童），耳膜破裂，排出积聚在耳膜后的感染物质。耳膜穿孔几乎总是可以治愈，但有时仍然会存在一个小穿孔。耳膜损伤或手术也可能导致穿孔。存在穿孔时，患者可能有慢性中耳感染的风险，它可以导致耳溢液。

耳溢液严重但罕见的原因包括

耳道穿过颅底骨。如果颅骨骨折（源自重型颅脑损伤）累及颅底骨，则血液和/或脑脊液可能会从耳中漏出。

坏死性或恶性外耳炎是外耳感染特别严重的形式，通常只发生在糖尿病患者或免疫系统受损的人（例如，由于 HIV 感染或癌症化疗）。

一些慢性中耳炎患者可能会发展为中耳皮肤细胞的非癌性（良性）肿物（胆脂瘤），这可以导致溢液。虽然胆脂瘤是非癌性的，但它可能会显著损害耳朵和附近结构。在严重的情况下，胆脂瘤可能导致耳聋、面部肌肉无力或瘫痪、及脑并发症，例如脓肿和其它感染。