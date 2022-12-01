耳溢液（耳漏）是液体从耳朵流出。耳溢液可呈水样、血性，或者是粘稠的、像脓一样的白色液体（化脓性）。根据溢液的原因，患者还可能出现耳痛、发热、瘙痒、眩晕 、耳内铃声（耳鸣）和/或听力减退。症状存在差异，可突发且严重或缓慢发展且轻微。
耳溢液的病因
耳溢液可能来自耳道、中耳，或较为少见的头骨内部。
总体来说，耳溢液最常见的原因是
在某些中耳炎患者中（通常是儿童），耳膜破裂，排出积聚在耳膜后的感染物质。耳膜穿孔几乎总是可以治愈，但有时仍然会存在一个小穿孔。耳膜损伤或手术也可能导致穿孔。存在穿孔时，患者可能有慢性中耳感染的风险，它可以导致耳溢液。
耳溢液严重但罕见的原因包括
耳道穿过颅底骨。如果颅骨骨折（源自重型颅脑损伤）累及颅底骨，则血液和/或脑脊液可能会从耳中漏出。
坏死性或恶性外耳炎是外耳感染特别严重的形式，通常只发生在糖尿病患者或免疫系统受损的人（例如，由于 HIV 感染或癌症化疗）。
一些慢性中耳炎患者可能会发展为中耳皮肤细胞的非癌性（良性）肿物（胆脂瘤），这可以导致溢液。虽然胆脂瘤是非癌性的，但它可能会显著损害耳朵和附近结构。在严重的情况下，胆脂瘤可能导致耳聋、面部肌肉无力或瘫痪、及脑并发症，例如脓肿和其它感染。
耳溢液的评估
下面的信息可以帮助耳溢液患者确定何时需要就诊，并帮助他们了解在就诊过程中会发生什么。
警示体征
耳溢液患者在出现一些症状和特征时应特别关注，包括：
近期重大颅脑损伤
任何神经系统症状（如眩晕和视物、说话、吞咽和/或交谈困难）
患耳听力损失
发热
耳部或周围区域发红和/或肿胀
糖尿病或免疫系统受损
何时就医
有警示症状者应立即就医。无警示体征的人应尽快去看医生，并在接受评估之前避免耳朵与水接触。
医生会怎么做
对于耳溢液的患者，医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查时的发现通常会提示耳溢液的原因和可能需要进行的检查（见表格耳溢液的一些原因和特点）。
医生会询问以下关于病史的问题：
可以影响耳道或鼓膜的活动（例如，游泳；插入物体，包括棉签；使用滴耳液）
是否有反复耳部感染
任何重度颅脑外伤
体检中，医生重点检查耳、鼻、喉和神经系统。通过在光线下检查耳道，医生通常可以诊断出鼓膜穿孔、外耳炎、异物和耳溢液的其它常见原因。其他发现会提示诊断。
耳溢液的一些原因和特点
病因
临床特征*
诊断方法
急性耳溢液（持续时间少于6周）
当开始流出粘稠的白色脓液时，严重的耳痛会显著缓解
仅进行医生检查
慢性中耳炎（急性发作）
鼓膜穿孔和/或胆脂瘤（皮肤细胞在中耳的非癌性赘生物）、及以往的耳溢液病史
医生在检查过程中发现耳膜异常
有时，仅进行医生检查
有时进行高分辨率颞骨 CT
重型颅脑损伤或最近的神经外科手术导致脑脊液泄漏
近期明显的颅脑损伤或神经外科手术
流体颜色从晶莹剔透到血样
影像学检查，如头颅 CT 扫描（包括颅底）或钆增强型 MRI
外耳炎（感染或过敏）
感染：通常在游泳或受伤后；剧烈的疼痛，拉动耳朵时疼痛加剧
过敏：通常在使用滴耳液后；与感染导致的症状相比，更痒、但疼痛较少
通常，滴耳液淌出耳道滴在耳垂而出现耳垂皮疹
感染及过敏：耳道很红、肿胀，并充满碎屑；耳膜显示正常
仅进行医生检查
慢性耳溢液（持续超过 6 周）
经常有血性耳溢液，轻度疼痛
有时医生可以看到耳道内有赘生物
多见于老年患者
取出和检查耳部组织（活检）
通常进行 CT 扫描或 MRI
耳部感染史，通常是鼓膜穿孔和/或胆脂瘤
疼痛比外耳炎轻
医生在检查过程中发现耳膜异常
有时，仅进行医生检查
通常进行耳溢液样本的培养
如果怀疑胆脂瘤，进行MRI
通常见于儿童
气味难闻，充满脓液（化脓性）
检查时经常可见异物，除非被肿胀和/或脓液阻挡视线
仅进行医生检查
常有发热，未经治疗或未缓解的中耳炎病史
乳突发红，压痛
通常仅进行医生检查
有时进行 CT 扫描
通常患者有免疫缺陷或糖尿病
慢性剧烈疼痛
耳朵周围肿胀和压痛，耳道中存在异常组织
患侧有时出现面部肌肉无力
CT 扫描或者 MRI
通常进行培养
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
耳溢液的治疗
耳溢液的治疗针对病因进行。一些感染可采用口服抗生素治疗。有时，如果耳道极为肿胀（例如，重度外耳道炎患者），会放置一块纱布从而让抗生素进入（称为毛细作用）。
建议耳膜大面积穿孔的患者防止水接触耳朵。患者在淋浴或洗头发时，可以通过用凡士林涂在棉球上并将其放在耳道的开口处，来防止耳朵进水。医生还可以把硅胶做成的耳塞放到耳道中。应仔细确定此类耳塞插入物的尺寸和形状，防止其卡在耳道深处而无法取出。
穿孔较小的患者，例如由通气管引起的穿孔，应询问医生是否应避免耳朵与水接触。
胆脂瘤通过手术进行治疗。
关键点
没有长期耳疾、没有免疫系统受损的人出现的急性耳溢液通常没有危险，通常是由于外耳感染或中耳感染导致的耳膜穿孔引起。
慢性耳部疾病或除了耳溢液外还出现其它症状（尤其是任何神经系统症状）的患者应由医生进行评估。