眼睑肿胀的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
眼睑疾病
仅影响眼部的过敏反应
瘙痒但无疼痛
苍白、浮肿的单或双眼睑，以及有时苍白、浮肿的结膜（连结眼睑和覆盖眼睛前部的薄膜）
先前发病的患者暴露于过敏原，或二者皆有
影响单或双眼睑
医生的检查
睑缘炎（眼睑边缘发炎）
睫毛上黄色硬皮
眼瘙痒、灼热、发红、溃疡或联合反应
有时伴随脂溢性皮炎（以头皮和面部油腻为特征的皮肤炎症）
通常影响两个眼睑
医生的检查
单纯疱疹病毒引发的睑缘炎
变红的皮肤上充满液体的水泡聚集，开放性溃疡和明显的疼痛
通常只影响单眼（在儿童中可能影响双眼）
医生的检查
睑板腺囊肿（眼睑深部脂腺增大）
有一个区域发红并且仅一个眼睑疼痛
最终发展为远离眼睑边缘的圆形、无痛的肿胀
医生的检查
感染性结膜炎（由细菌或病毒引起的红眼病或结膜发炎）
眼白发红，分泌物，有时起床时睫毛有硬皮
影响单或双眼
医生的检查
变红的皮肤上充满液体的水泡聚集，开放性溃疡和明显的疼痛
通常只影响单眼，伴邻近皮肤皮疹
医生的检查
麦粒肿（睑腺炎）
发红和疼痛影响单眼睑
最终出现眼睑边缘肿胀，有时伴有凸起的小脓包肿块
医生的检查
昆虫叮咬
瘙痒，发红，有时有一个小的、凸起的疙瘩
医生的检查
眼眶内和周围疾病
海绵窦血栓形成（受感染的血栓造成大脑底部静脉阻塞）†
头痛，眼睛凸出，眼肌无力伴随复视，眼睑下垂，视力丧失，发热
通常首先影响单个眼睑，然后影响另一个
鼻窦炎症状（眼后或面部疼痛，当移动头部和流鼻涕时加重，有时出血）或其他面部感染，如眼窝或前蜂窝织炎
立即进行脑部和眼眶 CT 或 MRI
眼眶蜂窝织炎（眼窝或眼眶内和周围组织感染）†
眼睛凸出，眼发红，眼睛深处疼痛
红色、浮肿的眼睑
有时复视，眼睛不能向特定方向运动，眼睛运动时疼痛，或视力丧失
通常只影响单眼
发热
有时先于窦炎症状
眼眶 CT 或 MRI
眶前（眶周）蜂窝织炎（眼睑、眼睛前部周围的皮肤和组织感染）
眼周围肿胀和发红但眼睛不凸出
有时疼痛（通常眼周围）和发热
通常只影响单眼
视力和眼睛运动正常
有时先于眼附近的皮肤感染
医生的检查
有时行眼眶 CT 或 MRI
影响全身的疾病‡
过敏反应
瘙痒
有时包含其他部位的过敏症状（如荨麻疹、哮喘或流鼻涕）
有时在之前过敏、曾暴露于过敏原、有多种过敏倾向或占几种情况的人中
医生的检查
导致全身肿胀的疾病（如慢性肾病、心力衰竭、肝衰竭和妊娠期女性的子痫前期）
两个眼睑且有时额头肿胀
无瘙痒、疼痛、发红或其他影响眼睛的症状
通常脚肿胀
检查心脏、肝或肾脏疾病，取决于疑似患哪种疾病
甲状腺机能减退（甲状腺活动不足）
面部浮肿但不疼痛
干燥、皮肤甲错且毛发粗糙
不能忍受寒冷
血液检查以评估甲状腺功能
格雷夫斯病（由免疫问题引起的甲状腺功能亢进）
眼睛突出、复视
一般无疼痛
心率快、焦虑、体重减轻
血液检查以评估甲状腺功能
如果凸出严重，则行眼眶 CT 或 MRI
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 这些疾病很罕见。
‡ 这些疾病会导致双眼睑肿胀，通常不会导致发红。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。