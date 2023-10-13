会阴疼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
睾丸扭转（睾丸的扭转）
一侧睾丸突发严重持续的疼痛
一侧睾丸被拉得比另一侧睾丸距离身体更近
多数见于新生儿和青春期后的男孩，但有时也见于成人
睾丸附件（附着于睾丸上的小块组织）扭转
疼痛一般要几天才会出现并显现于睾丸表面
睾丸周围有时也有肿胀
一般见于 7 到 14 岁的男孩
超声检查
附睾和睾丸（有时）逐渐性或突发性疼痛
可能尿频或尿痛或排尿时有灼烧感
可能见于近期有举起重物或用力的男性
阴囊通常有肿胀
有时阴茎会有分泌物
一般见于青春期后男孩以及男性
尿液分析和尿培养
有时要进行性传播感染检测
创伤
生殖器受伤的男性
阴囊通常有肿胀
超声检查
腹股沟疝（位于腹股沟的疝）
一般见于腹股沟内长期有无痛包块的男性（尤其是已知有疝的男性）
包块
逐渐性或突发性疼痛，一般出现在包块无法推回到腹部的时候
医生的检查
在阴囊检查时发现的正常结果
有时出现的腹部触痛
取决于检查结果和疑似病因
睾丸炎（睾丸感染），一般是因腮腺炎病毒等病毒导致
会阴和腹部疼痛、恶心与发烧
会阴肿胀和发红（有时）
反复血检以检查疑似致病病毒的抗体
会阴（生殖器和肛门之间的部位）坏死性感染，称作特发性坏疽
严重疼痛、病态、发烧和意识混乱（有时）、呼吸困难、出汗或眩晕
会阴发红或生殖器部位起泡或组织坏死
有时见于近期做过腹部手术的男性
通常只进行医生检查
有时需要影像学检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。