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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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会阴疼痛的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查

睾丸扭转（睾丸的扭转）

一侧睾丸突发严重持续的疼痛

一侧睾丸被拉得比另一侧睾丸距离身体更近

多数见于新生儿和青春期后的男孩，但有时也见于成人

超声检查

睾丸附件（附着于睾丸上的小块组织）扭转

疼痛一般要几天才会出现并显现于睾丸表面

睾丸周围有时也有肿胀

一般见于 7 到 14 岁的男孩

超声检查

附睾炎（附睾炎症）或附睾-睾丸炎（附睾和睾丸发炎）

附睾和睾丸（有时）逐渐性或突发性疼痛

可能尿频或尿痛或排尿时有灼烧感

可能见于近期有举起重物或用力的男性

阴囊通常有肿胀

有时阴茎会有分泌物

一般见于青春期后男孩以及男性

尿液分析和尿培养

有时要进行性传播感染检测

创伤

生殖器受伤的男性

阴囊通常有肿胀

超声检查

腹股沟疝（位于腹股沟的疝）

一般见于腹股沟内长期有无痛包块的男性（尤其是已知有疝的男性）

包块

  • 触感柔软的气球状包块

  • 一般在男性处于直立姿势或腹部压力上升（如排便下蹲或举重物）时增大

  • 有时在躺下时消失

  • 有时可推回到腹部

逐渐性或突发性疼痛，一般出现在包块无法推回到腹部的时候

医生的检查

牵涉痛（如来自腹部主动脉瘤尿路结石、脊柱下部脊神经根压力、阑尾炎或肿瘤的疼痛，或在修复疝后出现的疼痛）

在阴囊检查时发现的正常结果

有时出现的腹部触痛

取决于检查结果和疑似病因

睾丸炎（睾丸感染），一般是因腮腺炎病毒等病毒导致

会阴和腹部疼痛、恶心与发烧

会阴肿胀和发红（有时）

反复血检以检查疑似致病病毒的抗体

会阴（生殖器和肛门之间的部位）坏死性感染，称作特发性坏疽

严重疼痛、病态、发烧和意识混乱（有时）、呼吸困难、出汗或眩晕

会阴发红或生殖器部位起泡或组织坏死

有时见于近期做过腹部手术的男性

更常见于患有糖尿病外周动脉疾病或两种疾病的老年男性

通常只进行医生检查

有时需要影像学检查

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

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