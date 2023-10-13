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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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双眼睁开时复视的一些病因

病因

临床特征*

诊断方法

通过神经系统影响眼肌控制的疾病†

某些卒中短暂性脑缺血发作

常见于老年人和有这些疾病风险因素的人（如高血压、动脉粥样硬化和糖尿病）

有时言语不清、无力和/或步行困难

医生的检查

脑的磁共振成像或计算机断层扫描

块状物压迫神经，如动脉中的膨胀（脑动脉瘤）或肿瘤

经常疼痛（如果由动脉瘤导致，则疼痛突然）并且经常神经系统功能障碍的其他症状（如肌无力、协调障碍和皮肤感觉异常）

脑的磁共振成像或计算机断层扫描

眼睛或周围结构发炎或感染（例如，脓肿、窦炎，罕见地，颅底海绵窦血块）

持续的疼痛

有时发热、寒冷、疲乏、面部知觉丧失和/或眼睛凸出

眼眶（有时是脑部）CT 或 MRI

多发性硬化症

通常相对健康和恶化的症状相间

日复一日无力，来来往往

感觉异常如麻刺感、麻木、疼痛、灼热和瘙痒

笨拙

一条腿或一只手丧失力气或灵巧，可能变僵硬

随着疾病发展，颤抖、部分或完全麻痹和无意识的肌肉收缩（痉挛状态），有时导致疼痛的抽筋

缓慢、含糊不清的言语

排尿和/或肠功能问题

脑和脊髓的 MRI

重症肌无力

复视时隐时现

说话或吞咽困难

虚弱

反复使用肌肉时肌肉无力

医生的检查

抗体检测、肌肉电检或两者均进行

Wernicke 综合征

长期酒精滥用

笨拙、协调性差和混乱

医生的检查

阻碍眼运动的疾病

格雷夫斯病（眼周围的肌肉和组织变厚—称为浸润性眼病—最常见于还出现甲状腺功能亢进的患者中，很少出现在甲状腺正常的人群中）

眼睛凸出，经常眼痛或刺激，眼睛含泪，对光敏感，甲状腺肿大（甲状腺肿），胫骨皮肤变厚

血液检查评估甲状腺功能

外伤，如眼眶骨折或血液聚集（血肿）

疼痛

在明显有近期眼外伤的人中

眼眶 CT 或 MRI

肿瘤（颅底附近、鼻窦或眼眶，称为眼眶肿瘤

与眼运动无关联的经常性疼痛，单眼凸出，有时神经系统功能障碍的其他症状

眼眶（有时是脑部）MRI 或 CT

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 疼痛是否出现依病因而异。

CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。

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