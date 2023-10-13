双眼睁开时复视的一些病因
病因
临床特征*
诊断方法
通过神经系统影响眼肌控制的疾病†
常见于老年人和有这些疾病风险因素的人（如高血压、动脉粥样硬化和糖尿病）
有时言语不清、无力和/或步行困难
医生的检查
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
块状物压迫神经，如动脉中的膨胀（脑动脉瘤）或肿瘤
经常疼痛（如果由动脉瘤导致，则疼痛突然）并且经常神经系统功能障碍的其他症状（如肌无力、协调障碍和皮肤感觉异常）
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
眼睛或周围结构发炎或感染（例如，脓肿、窦炎，罕见地，颅底海绵窦血块）
持续的疼痛
有时发热、寒冷、疲乏、面部知觉丧失和/或眼睛凸出
眼眶（有时是脑部）CT 或 MRI
通常相对健康和恶化的症状相间
日复一日无力，来来往往
感觉异常如麻刺感、麻木、疼痛、灼热和瘙痒
笨拙
一条腿或一只手丧失力气或灵巧，可能变僵硬
随着疾病发展，颤抖、部分或完全麻痹和无意识的肌肉收缩（痉挛状态），有时导致疼痛的抽筋
缓慢、含糊不清的言语
排尿和/或肠功能问题
脑和脊髓的 MRI
复视时隐时现
说话或吞咽困难
虚弱
反复使用肌肉时肌肉无力
医生的检查
抗体检测、肌肉电检或两者均进行
长期酒精滥用史
笨拙、协调性差和混乱
医生的检查
阻碍眼运动的疾病
格雷夫斯病（眼周围的肌肉和组织变厚—称为浸润性眼病—最常见于还出现甲状腺功能亢进的患者中，很少出现在甲状腺正常的人群中）
眼睛凸出，经常眼痛或刺激，眼睛含泪，对光敏感，甲状腺肿大（甲状腺肿），胫骨皮肤变厚
血液检查评估甲状腺功能
外伤，如眼眶骨折或血液聚集（血肿）
疼痛
在明显有近期眼外伤的人中
眼眶 CT 或 MRI
肿瘤（颅底附近、鼻窦或眼眶，称为眼眶肿瘤）
与眼运动无关联的经常性疼痛，单眼凸出，有时神经系统功能障碍的其他症状
眼眶（有时是脑部）MRI 或 CT
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 疼痛是否出现依病因而异。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。