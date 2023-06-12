对于小的未破裂动脉瘤，定期进行影像学检查以监测生长

对于大的未破裂动脉瘤，进行手术或导管修复

未破裂动脉瘤的治疗取决于

动脉瘤的类型、大小和位置

破裂的风险

患者的年龄和健康状况

患者和家庭成员的病史，以核查既往动脉瘤史及其风险因素

治疗风险

医生会与患者比较讨论治疗风险与可能破裂的风险，以便患者在充分知情的情况下做出决定。

控制动脉粥样硬化的风险因素，尤其是戒烟和使用降压药，这很重要。

如果破裂风险低，唯一需要采取的措施可能是定期监测动脉瘤。

如果动脉瘤较大或引起症状，治疗通常涉及手术修复。以下手术程序之一(称为血管内手术)用于修复动脉瘤：

血管内盘绕

血管内支架植入术

血管内盘绕是一种侵入性较小的治疗方法，是常用的治疗方法。它包括将线圈插入动脉瘤。在该手术中，将导管插入动脉，通常在腹股沟，并穿入脑中受影响的动脉。注射造影剂使医生能够在X光片上看到动脉瘤。然后使用导管将线圈放置在动脉瘤中。因此此手术不需开颅。植入的弹簧圈可减慢动脉瘤内血流速度，帮助瘤体内血凝块形成，从而封闭出血点，防止再破裂。当确诊动脉瘤时，血管内弹簧圈可在行脑血管造影术时植入。线圈永久保持在原位。

在血管内支架置入术中，使用导管将金属丝制成的管(支架)放置在动脉瘤开口处。支架改变动脉瘤周围的正常血流，防止血液进入动脉瘤，并消除破裂的风险。支架会永久保持在原位。

少见情况下，在动脉瘤上放置金属夹。在该手术中，外科医生在头部皮肤上做一个切口，取出一块头骨，以便可以看到动脉瘤。然后将夹子放在动脉瘤开口处。此治疗方法可防止血液进入动脉瘤，消除破裂风险。血管夹永久保持原位不动。手术放置夹子后，需要留院观察几天。

当动脉瘤感染时，应给予抗生素或抗真菌药。

如果动脉瘤破裂，使用数字减影血管造影来定位动脉瘤，然后进行血管内或开放性手术。