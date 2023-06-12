动脉瘤是指动脉壁内有凸起（膨胀）。发生在脑部动脉（脑动脉）中的动脉瘤被称为脑动脉瘤。
动脉瘤可发生于任何动脉。（另见主动脉分支动脉瘤及手臂、腿部和心脏动脉的动脉瘤。）
在美国，有 3% 至 5% 的人会出现脑动脉瘤。脑动脉瘤可发生于任何年龄，但最常见于 30 至 60 岁人群。在女性中比男性中更常见。
患者可能只有一个或有多个脑动脉瘤。
脑动脉瘤的病因
很多脑动脉瘤都起因于出生时（先天性）的动脉壁较为薄弱。其他脑动脉瘤由动脉粥样硬化（斑块或脂肪物质在血管壁中积聚）引起。
另一些动脉瘤是由于使用海洛因等静脉注射非法药物后动脉壁内发生细菌或真菌感染而引起。这类感染通常原发于身体其他部位（多为心脏瓣膜），然后扩散至相应的动脉壁。
增加脑动脉瘤风险的因素可能包括
一级亲属（父母、兄弟姐妹或孩子）有动脉瘤
吸烟
物质使用障碍
脑动脉瘤的症状
大多数脑动脉瘤除非较大或破裂，否则不会引起症状。
未破裂的较大脑动脉瘤可压迫脑组织和神经，引起头痛，并且可能随着脉搏的跳动而感觉到撞击（搏动性）。少数情况下，患者可能出现瞳孔扩大和/或中风症状，如身体一侧无力或瘫痪。由细菌或真菌感染引起的动脉瘤患者可出现发热和体重减轻。
脑动脉瘤破裂会导致蛛网膜下腔出血，并立即出现严重头痛。疼痛在几秒钟内达到最高强度。它有时被描述为像雷击和“经历过的最严重的头痛”。动脉瘤破裂也可导致恶心、呕吐、颈部僵硬、对光敏感、意识丧失和/或癫痫发作。
如果破裂的动脉瘤出血并且血液流进脑组织（脑出血），患者通常会出现中风症状（通常由血凝块而非出血引起）。出血可增加脑部压力，从而导致昏迷，有时甚至死亡。
脑动脉瘤的诊断
计算机断层扫描 (CT) 血管造影或磁共振血管造影
脑动脉瘤靠近脑部并且通常很小，所以其诊断和治疗与其他动脉瘤不同。
脑动脉瘤可在因其他原因进行影像学检查时偶然发现。
脑动脉瘤的诊断基于计算机断层扫描 (CT) 血管造影（将造影剂注入静脉后进行 CT 检查）或磁共振血管造影的结果。然而，数字减影血管造影是诊断动脉瘤的最准确方法。
在数字减影血管造影中，注射不透 X 光造影剂前后，均拍摄一张血管 X 光影像。计算机从其它影像中减除一个影像。除动脉影像外其它（如骨骼）都被消除。结果动脉影像更为清晰。
用于诊断感染性动脉瘤的检查包括 CT 血管造影或磁共振血管造影和血液培养。血液培养可以显示微生物生长（如细菌或真菌）。
脑动脉瘤的治疗
对于小的未破裂动脉瘤，定期进行影像学检查以监测生长
对于大的未破裂动脉瘤，进行手术或导管修复
未破裂动脉瘤的治疗取决于
动脉瘤的类型、大小和位置
破裂的风险
患者的年龄和健康状况
患者和家庭成员的病史，以核查既往动脉瘤史及其风险因素
治疗风险
医生会与患者比较讨论治疗风险与可能破裂的风险，以便患者在充分知情的情况下做出决定。
控制动脉粥样硬化的风险因素，尤其是戒烟和使用降压药，这很重要。
如果破裂风险低，唯一需要采取的措施可能是定期监测动脉瘤。
如果动脉瘤较大或引起症状，治疗通常涉及手术修复。以下手术程序之一(称为血管内手术)用于修复动脉瘤：
血管内盘绕
血管内支架植入术
血管内盘绕是一种侵入性较小的治疗方法，是常用的治疗方法。它包括将线圈插入动脉瘤。在该手术中，将导管插入动脉，通常在腹股沟，并穿入脑中受影响的动脉。注射造影剂使医生能够在X光片上看到动脉瘤。然后使用导管将线圈放置在动脉瘤中。因此此手术不需开颅。植入的弹簧圈可减慢动脉瘤内血流速度，帮助瘤体内血凝块形成，从而封闭出血点，防止再破裂。当确诊动脉瘤时，血管内弹簧圈可在行脑血管造影术时植入。线圈永久保持在原位。
在血管内支架置入术中，使用导管将金属丝制成的管(支架)放置在动脉瘤开口处。支架改变动脉瘤周围的正常血流，防止血液进入动脉瘤，并消除破裂的风险。支架会永久保持在原位。
少见情况下，在动脉瘤上放置金属夹。在该手术中，外科医生在头部皮肤上做一个切口，取出一块头骨，以便可以看到动脉瘤。然后将夹子放在动脉瘤开口处。此治疗方法可防止血液进入动脉瘤，消除破裂风险。血管夹永久保持原位不动。手术放置夹子后，需要留院观察几天。
当动脉瘤感染时，应给予抗生素或抗真菌药。
如果动脉瘤破裂，使用数字减影血管造影来定位动脉瘤，然后进行血管内或开放性手术。