非妊娠女性阴道出血的一些病因
病因
临床特征*
诊断方法
在生育年龄
激素失衡（排卵功能障碍）
通常月经不规律
有时比起正常月经周期出血持续时间更长且出血量更大
检查是为了排除其他可能原因，包括血检和常进行的阴道超声（将超声设备插入阴道）
肌瘤（子宫肌层中的肿块）
常无症状
发生巨瘤时，会疼痛、有压力感，或者在盆腔区域有下坠感
经阴道超声
有时，子宫声学造影（将液体注入子宫后进行超声）
MRI，如果超声不能确诊
心率过缓
体重增加
畏寒
皮肤干燥粗糙
面容憔悴，表情木讷
呆滞
验血以测量甲状腺激素水平
妊娠滋养细胞疾病（胎盘中与妊娠相关的异常组织的生长）
严重恶心和呕吐
相比正常妊娠，腹部变大速度较快
妊娠试验
经阴道超声
月经不规律或无月经
多余体毛（多毛症）和/或痤疮
有时，肥胖症
有时，腋下、颈部和皮肤褶中，深色增厚的皮肤
血液检查以测量激素水平，例如硫酸脱氢表雄酮 (DHEAS) 和睾酮
经阴道超声
宫颈息肉或子宫息肉
有时，无症状
有时息肉可能导致月经间期的出血或性交后出血。
有时，经阴道超声、子宫声学造影或宫腔镜检查（经阴道插入内视镜以观察子宫）
有时，在显微镜下评估息肉以检查癌症（切除息肉后）
未确诊的怀孕所导致的并发症
尖锐或痉挛性盆腔疼痛或下背部疼痛
有时通过阴道组织传递（常发生于流产时）
如果异位妊娠破裂，则持续性重度盆腔疼痛，有时头晕、昏厥或危险的低血压休克
妊娠试验
经阴道超声
有时由于怀疑是异位妊娠，需要进行腹腔镜检查（将细内视镜插入腹部）或剖腹手术（腹部大切口，以便医生直接观察器官）
通常在服用口服避孕药或其他激素类避孕药后的最初几个月里，在月经间期出现点滴状出血或出血（突破性出血）
通常无其他症状
有时通过经阴道超声排除其他原因
绝经后
阴道内壁变薄†
阴道干涩
性交时疼痛
显微镜下阴道分泌物样本检测和分析
子宫内壁增厚（子宫内膜增生）或子宫内壁的癌症（子宫内膜癌）
通常无其他症状
有时，新发阴道出血
有时，经阴道超声、子宫声学造影或宫腔镜检查
子宫内壁组织活检
在癌症发展为晚期前通常无其他症状
有时，阴道出血（通常在阴道性交后发生）、或褐色或带血的阴道分泌物
盆腔疼痛逐渐发展
有时体重丢失
宫颈抹片检查
阴道镜检查（在显微镜下检查宫颈，通常进行宫颈活检）
有时，进行盆腔影像学检查，例如超声或 CT 扫描
任何年龄
容易瘀青
刷牙时或之后大量出血
一连串小的或大斑块状紫癜，表明皮下出血
一个完整的血液细胞计数，包括血小板的数量
血检以评估凝血功能
包括性侵犯的损伤
有时候外伤史
有时候阴道有分泌物
有时仅需医生进行体格检查
如果怀疑性虐待：
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 阴道内壁变薄是绝经期泌尿生殖系统综合征的一部分，还包括性交疼痛、尿急和尿路感染。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。