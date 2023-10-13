不适合献血的一些情况
常见病因
永久或暂时不合格
注释
永久性
这包括曾有 HIV 感染检测阳性的人。
这包括曾经服用任何药物治疗 HIV 感染的患者。
参加可增加 HIV 感染风险的活动
暂时性
最近一次注射任何药物来预防 HIV 感染（如长效抗病毒 PrEP 或 PEP）后等待 2 年。
最近一次口服任何药物以防止 HIV 感染（抗病毒 PrEP 或 PEP）后等待 3 个月。
最近一次高风险活动后等待 3 个月。这些活动包括
贫血（血液内的血红蛋白水平低）
暂时性
贫血痊愈后可献血。
重度哮喘
永久性
—
先天性出血性疾病
永久性
—
永久性
即使处于无癌状态也不能献血。
其他肿瘤
暂时性
如果处于无癌状态并且治疗已完成 12 个月以上，则可以献血。
患有较轻、可治疗的肿瘤（如小皮肤癌）且肿瘤已完全切除者可在完成治疗后 12 个月之内献血。
药物（某些），如阿维 A 酸、度他雄胺、阿维 A 酯、非那雄胺和异维 A 酸
暂时性
须等待多久才能献血取决于药物。
大多数药物并不妨碍人们献血。
严重心脏病
永久性
任何心脏疾病都必须经过医学评估和治疗，患者在过去 6 个月内不应有心脏相关症状。
永久性
曾因病毒感染患肝炎者，或乙型肝炎或丙型肝炎检测阳性者不能献血。
暴露于肝炎
暂时性
在可能的暴露之后必须等待 12 个月（例如，与肝炎患者生活或发生性关系，被监禁超过 72 小时，或被咬破皮肤）。
暂时性
在血压得到控制之后可献血。
可能暴露于朊蛋白病，如变异型克-雅病（也叫疯牛病）
永久性
下列情形下暴露有可能发生
疟疾或暴露于疟疾
暂时性
必须等 1-3 年。
妊娠
暂时性
在分娩后须等 6 周。
近期大手术
暂时性
—
输血
暂时性或永久性
在美国曾接受输血者必须等 3 个月。
自 1980 年起在英国、爱尔兰或法国接受输血者永久不能献血。
疫苗（某些）
暂时性
需等多长时间取决于疫苗。
暂时性
美国食品药品监督管理局 (FDA) 建议，有寨卡病毒近期感染史的人从症状消退或最后一次检出阳性起等待 120 天再献血，以较长的时间为准。
来自美国 FDA 2023 年 5 月指南文件：“使用基于个体风险的问题评估供者资格以减少血液和血液制品传播人类免疫缺陷病毒的风险的建议”的数据。
FDA = 美国食品药品监督管理局；HIV = 人类免疫缺陷病毒；PrEP = 暴露前预防；PEP = 暴露后预防。