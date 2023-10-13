治疗心律不齐的一些药物
举例
一些副作用
注释
β-受体阻滞剂
醋丁洛尔
阿替洛尔
倍他索洛尔
必索洛尔
卡维地洛
艾司洛尔
美托洛尔
Nadolol
普萘洛尔
噻吗洛尔
异常缓慢的心率（心动过缓）
疲劳
抑郁症
可能掩盖低血糖
影响躯干及四肢的血液循环
失眠
性功能障碍
气短
气道痉挛（支气管痉挛）
一些 β 受体阻滞剂可增加甘油三酯（脂肪）水平
在有青光眼的患者中，眼压升高
这些药物可用于治疗室性早搏、室性心动过速、心室颤动和阵发性室上性心动过速。它们也可用于减慢心房颤动或心房扑动患者的心室率（心室 [靠下的心腔] 的搏动速率）。
哮喘患者在服用这些药物之前应咨询医生。
钙通道阻滞剂
地尔硫卓
维拉帕米
便秘
腹泻
低血压
足部水肿
只有地尔硫卓和维拉帕米等某些钙离子通道阻滞剂对心律失常有效。它们可用于减慢心房颤动或心房扑动病人的心室率以及治疗阵发性室上性心动过速。
地尔硫卓和维拉帕米能减慢电冲动传导通过房室结的速度。
某些沃-帕-怀综合征患者不得服用维拉帕米或地尔硫卓。
地高辛
地高辛
恶心
呕吐
严重心律失常
如果剂量足够高，出现黄视症（视物出现黄绿色）
地高辛能减慢电冲动传导通过房室结的速度。地高辛用于减慢心房颤动或心房扑动患者的心室率，并治疗阵发性室上性心动过速。
钾离子通道阻滞剂
胺碘达隆
阿齐利特
溴苄乙胺
多非利特
决奈达隆
伊布利特
索他洛尔
维纳卡特
所有钾离子通道阻滞剂：心律失常和低血压
对于胺碘酮：肺部瘢痕形成（肺纤维化），甲状腺、肝脏和眼部出现异常。
对于索他洛尔（也是 β-受体阻滞剂）：与 β-受体阻滞剂的副作用相同
这些药物被用于治疗室性早搏、室性心动过速、心室颤动、心房纤颤和心房扑动。
胺碘酮可引起中毒，所以只有某些发生严重或非常恼人的心律失常的患者才能长期用药。
溴苄胺仅用于短期治疗危及生命的室性心动过速。
阿齐利特和维纳卡兰尚未在美国上市。
嘌呤核苷
Adenosine
气道痉挛
潮红（极短暂）
腺苷能减慢电冲动传导通过房室结的速度。
腺苷可用于终止阵发性室上性心动过速发作。
哮喘患者不宜服用此药。
钠离子通道阻断剂
丙吡胺
氟卡胺
利多卡因
美西律
普鲁卡因胺
Propafenone
奎尼丁
心律不齐（可能是致命性的，尤其是患有心脏疾病的人群）
对于某些药物：
消化系统不适
头晕
口干
头晕目眩
尿潴留
震颤
青光眼病人眼压升高
这些药物通过减慢心脏的电传导起作用。
这些药物用于室性早搏、室性心动过速、室颤、房颤和心房扑动。
除了利多卡因和美西律之外，这些药物也可用于预防心房颤动或心房扑动发作，有时用于预防阵发性室上性心动过速。