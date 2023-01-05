室性早搏是指在正常心搏之前起源于心室（下部心腔）的异常电激动所引起的额外心搏。
主要的症状是跳跃性的心跳。
心电图可以用来诊断。
避免引起这种心跳的因素，如压力、咖啡因、酒精，通常就足够了。
（也可参见异常心律概述。）
启动每次心搏的电流自心脏起搏点（称为窦房结）发出，窦房结位于右上心腔（右心房）的顶部。然而，心跳有时是从心脏的一个下部腔室（即心室）触发的。
室性早搏很常见，尤其是在老年人中。这种心律失常可能归因于身体或情绪压力、摄入咖啡因（含咖啡因的饮料和食物）、饮酒或使用的感冒或花粉热治疗药物中含有伪麻黄碱等可刺激心脏的成分。其他病因包括冠状动脉疾病（特别是在心脏病发作期间或之后不久）以及可使心室扩大的疾病（如心力衰竭和心脏瓣膜病）。
室性早搏的症状
室性早搏的诊断
心电图
心电图 (ECG) 可用来诊断室性早搏。
室性早搏的治疗
改变生活方式
有时使用 β-受体阻滞剂
对无器质性心脏疾病的人只需缓解精神压力，避免咖啡因、酒精及某些治疗感冒或花粉热等的可刺激心脏的非处方药 (OTC) 即可。
极少需服用抗心律不齐药物，因为药物的副作用风险通常大于临床获益。药物治疗仅用于近期出现心脏病发作或有心衰而引起心律不齐的患者。在这些患者中，β-受体阻滞剂（见表治疗心律失常使用的一些药物）治疗可延长生存期。
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美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息