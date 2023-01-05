室性早搏是指在正常心搏之前起源于心室（下部心腔）的异常电激动所引起的额外心搏。

主要的症状是跳跃性的心跳。

心电图可以用来诊断。

避免引起这种心跳的因素，如压力、咖啡因、酒精，通常就足够了。

（也可参见异常心律概述。）

启动每次心搏的电流自心脏起搏点（称为窦房结）发出，窦房结位于右上心腔（右心房）的顶部。然而，心跳有时是从心脏的一个下部腔室（即心室）触发的。

室性早搏很常见，尤其是在老年人中。这种心律失常可能归因于身体或情绪压力、摄入咖啡因（含咖啡因的饮料和食物）、饮酒或使用的感冒或花粉热治疗药物中含有伪麻黄碱等可刺激心脏的成分。其他病因包括冠状动脉疾病（特别是在心脏病发作期间或之后不久）以及可使心室扩大的疾病（如心力衰竭和心脏瓣膜病）。

室性早搏的症状 单个室性早搏对心脏泵血功能的影响很小，不会引起明显的症状，除非发作极为频繁。主要症状是感觉到心脏有一次强劲搏动或脱漏一次搏动（心悸）。无器质性心脏疾病的人发生室性早搏并无危险。然而，若有结构性心脏病（如心脏瓣膜病或心脏病发作）的患者频繁发生室性期前收缩，则可能继发室性心动过速或心室颤动等可导致猝死的更危险的心律失常。

室性早搏的诊断 心电图 心电图 (ECG) 可用来诊断室性早搏。