心律异常（心律失常）的原因有很多。有些心律失常是无害的，不需要治疗。有时，心律失常会自行停止，或在改变生活方式，如避免饮酒、摄入咖啡因（饮料和食物）和吸烟后有所改变。其他心律失常是危险的、令人困扰的，需要治疗。使用抗心律失常药物是一种治疗方法。心律失常的其他治疗包括植入起搏器或植入式心脏复律除颤器 (ICD)、心脏复律-除颤，或破坏导致心律失常的一小部分心脏组织（消融术）。

抗心律不齐药物对控制快速性心律不齐所引发的难以忍受的症状或降低风险较为有用。没有哪种药物能治疗所有的心律不齐并对所有人有效。有时要试用好多药物，直到治疗效果满意为止。有时抗心律不齐药物可能加重甚至引起心律不齐。这种效应被称为抗心律失常药物的致心律失常作用 。抗心律不齐药物还可能产生其他的不良作用。

有许多不同的抗心律失常药物，根据作用机制分为几类。主要类别包括 β 受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、钾通道阻滞剂和钠通道阻滞剂。

β-受体阻滞剂可阻断肾上腺素的作用。在心脏中，这种阻断作用可减慢心脏细胞的自然起搏点活动，并减慢心脏正常电通路的冲动传导。

钙、钾和钠是电解质，可进出心脏细胞，负责心脏的正常电活动。这些电解质通过微孔（称为通道）流经心脏细胞壁。每种电解质都有单独的通道。阻断其中一个通道就会减慢心脏电系统的传导和/或降低心脏细胞的自然起搏点活动。

不属于以上类别但也很重要的抗心律失常药物有腺苷和地高辛。这些药物以不同的方式起效，可减慢房室结（AV 结）的冲动传导。在正常人群中，AV 结提供心房和心室之间唯一的电连接通路。